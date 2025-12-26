Tổng Bí thư Tô Lâm dự chương trình 'Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025'

Chuyển động số
Tối 25/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” với chủ đề “Việt Nam thịnh vượng”, giao lưu, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các Tỉnh ủy và Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 trên toàn quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Chương trình.

Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” diễn ra trong bối cảnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cũng là năm thứ 10 thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với ý nghĩa đó, “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” là một hành trình đặc biệt của những câu chuyện truyền cảm hứng về khát vọng xây dựng một nước Việt Nam thịnh vượng. Trong hành trình đó, “dòng chảy thịnh vượng” không chỉ là hình ảnh biểu tượng của phát triển, mà còn là hình ảnh của một dòng chảy không ngừng của việc kế thừa, vận dụng, lan tỏa tinh thần học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Chương trình, khán giả được gặp gỡ 26 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trên toàn quốc – những con người bình dị nhưng giàu cống hiến, thể hiện tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Giấy chứng nhận và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao Biểu trưng cho các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu toàn quốc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thấm nhuần sâu sắc, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kể từ chương trình Hành trình khát vọng năm 2024 đến nay, chúng ta đã đạt được một số thành tựu kết quả quan trọng, góp phần về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để đất nước từ Đại hội XIV của Đảng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, tạo nền tảng thực hiện khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư bày tỏ hòa chung trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giữa hàng triệu tấm gương điển hình của cả nước về học tập, làm theo Bác, hàng chục điển hình tiêu biểu có mặt trong chương trình hôm nay, đã nêu gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình xây dựng đất nước, vì nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình, cũng như những tấm gương điển hình trong cả nước, những tập thể, cá nhân hằng ngày, hàng giờ học tập, làm theo Bác, thực hiện khát vọng của Bác bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo và bền bỉ.

Chương trình giao lưu, nghệ thuật chính luận “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025”.

Tổng Bí thư khẳng định, phát huy truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên không ngừng, dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, chúng ta nhất định sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển, vươn lên mạnh mẽ, xây dựng thành công một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc, phồn vinh, văn minh, thịnh vượng, có vị thế và tiếng nói quan trọng trong cộng đồng quốc tế.

“Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” là chương trình giao lưu, nghệ thuật chính luận gồm 3 chương. Chương 1: Tự lực, tự cường và kiến tạo, đổi mới - vững bước vào kỷ nguyên mới; Chương 2: Hạnh phúc của nhân dân là thước đo cao nhất; Chương 3: Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời; là một hành trình của âm nhạc và những câu chuyện truyền cảm hứng, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây nước non hùng cường, tự tin vững bước vào kỷ nguyên mới.

Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2025” - Giao lưu, tôn vinh các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự đồng hành của: Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

