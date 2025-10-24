TP.Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng lần thứ 10 - MPW25

Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng (Mass Participation World – MPW25) sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 4–5/12/2025, quy tụ các lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp toàn cầu cùng bàn luận về tương lai của ngành thể thao đại chúng, sức khỏe cộng đồng và phát triển bền vững.

Hội nghị MPW25 do Mass Participation World (MPW) phối hợp với Sunrise Events Vietnam (SEV) tổ chức, diễn ra trùng thời điểm Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank lần thứ 8 (5–7/12/2025) – một trong những sự kiện thể thao đại chúng lớn nhất Việt Nam.

Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng (Mass Participation World – MPW25) sẽ chính thức diễn ra tại TP.HCM vào ngày 4–5/12/2025.

MPW25 sẽ là dịp để các nhà lãnh đạo, đơn vị tổ chức giải chạy, đối tác thương hiệu, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ cùng chia sẻ xu hướng, kinh nghiệm và chiến lược phát triển ngành thể thao trong thập kỷ tới.

Ông Trịnh Bằng, Chủ tịch và Đồng sáng lập Sunrise Events Vietnam, cho biết: “Đây là lần thứ ba MPW được tổ chức tại Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa khi năm nay cũng đánh dấu 10 năm thành lập của cả SEV và MPW.

Hệ sinh thái thể thao đại chúng tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy các giá trị về sức khỏe, du lịch thể thao, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa thương hiệu và cộng đồng, không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra phạm vi toàn cầu.”.

'"Sự kiện kỳ vọng sẽ có sự đồng hành tích cực hơn từ các cơ quan quản lý, nhằm lan tỏa tinh thần “sống khỏe – sống năng động – sống kết nối” tới cộng đồng, Ông nhấn mạnh.

Ông Chris Robb, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hội nghị Thế giới về Thể thao Đại chúng, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cột mốc này: “Chúng tôi rất vui mừng khi trở lại Việt Nam cho kỳ hội nghị lần thứ 10. Khu vực Đông Nam Á đã vươn lên trở thành một trung tâm tăng trưởng vượt bậc và MPW25 sẽ là nền tảng để cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển của ngành thể thao, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch.”

Ông Chris Robb cũng cho biết:“Chủ đề năm nay, ‘Chuyển đổi từ tổ chức sự kiện sang phát triển hệ sinh thái: Nắm bắt xu thế toàn cầu, cùng kiến tạo tương lai bền vững (Moving From Events to Ecosystem: Harnessing Global Headwinds to Build Our Future Together), phản ánh bước chuyển mình quan trọng trong tư duy của ngành.

Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện đẳng cấp, chúng ta cần xây dựng những nền tảng bền vững, gắn liền với sức khỏe và thể chất, du lịch, phát triển kinh tế địa phương và gắn kết cộng đồng. Bằng cách mở rộng góc nhìn, chúng tôi mong muốn khám phá cách thể thao đại chúng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự đổi mới, phát triển bền vững và tác động tích cực đến xã hội.”