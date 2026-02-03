INSPIRE FEST 2026: Lan tỏa một hệ sinh thái đồng hành và hỗ trợ người khuyết tật

Đây là hoạt động mở đầu có ý nghĩa đặc biệt hướng tới là thương hiệu sự kiện cấp Quốc gia, được định hướng tổ chức thường niên, bài bản và xuyên suốt tại ba miền Bắc – Trung – Nam để góp phần chăm lo cho cộng đồng hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/04.

Sự kiện mang giá trị xã hội đặc biệt, chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Qua đó góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người khuyết tật.

Tham dự chương trình có chị Đào Việt Hằng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Chủ tịch Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu; anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam; cùng đại diện ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam; các thanh niên khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm bảo đảm quyền và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật. Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách, điều người khuyết tật cần hơn cả là những không gian mở, nơi họ được lắng nghe, được trao cơ hội và được nhìn nhận như những chủ thể tích cực của sự phát triển, chứ không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ. INSPIRE FEST 2026 ra đời từ chính khát vọng đó.

Theo anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội TNKT Việt Nam, INSPIRE FEST 2026 được định vị là nền tảng khai phóng tiềm năng con người, đặt người khuyết tật vào vị trí quan trọng của tiến trình phát triển, không chỉ là đối tượng được bảo trợ mà là chủ thể tích cực tham gia, sáng tạo và đóng góp tích cực cho xã hội, hình thành một không gian kết nối bền vững, nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa, các sáng kiến vì người khuyết tật được nuôi dưỡng và các mô hình hòa nhập hiệu quả được nhân rộng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, công bằng và giàu tính nhân ái.

Không dừng lại ở một sự kiện đơn lẻ, INSPIRE FEST 2026 còn được xác định là dấu mốc khởi động chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cách tiếp cận mới trong công tác chăm lo, hỗ trợ và phát huy vai trò của cộng đồng người khuyết tật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chương trình "Ngày hội Người khuyết tật Việt Nam" – INSPIRE FEST 2026 hướng tới chăm lo cho hơn 8 triệu người khuyết tật tại Việt Nam.

“Thông qua sự kiện, Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam mong muốn tạo ra một không gian đối thoại cởi mở, minh bạch, nơi các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí truyền thông cùng chia sẻ góc nhìn, kết nối nguồn lực và đồng hành trong công tác xây dựng, lan tỏa một hệ sinh thái hỗ trợ người khuyết tật theo hướng toàn diện, bền vững và có chiều sâu”, anh Thành nhấn mạnh.

“Chúng tôi tiếp cận người khuyết tật bằng niềm tin vào năng lực, ý chí và giá trị nội tại của mỗi con người. Thông qua INSPIRE FEST, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam mong muốn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy xã hội: từ ‘trợ giúp’ sang ‘trao quyền’, từ ‘bảo trợ’ sang ‘đồng hành’, từ nhìn vào khiếm khuyết sang nhìn thấy tiềm năng. Người khuyết tật không đứng ngoài tiến trình phát triển, mà là một phần quan trọng của tiến trình đó, với vai trò là người lao động, người sáng tạo và người truyền cảm hứng.

INSPIRE FEST 2026 cũng là cam kết của chúng tôi trong việc kết nối các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục, đào tạo, việc làm bền vững và đổi mới sáng tạo, nhằm tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật. Chúng tôi tin rằng, với sự chung tay của toàn xã hội, INSPIRE FEST sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin, của sự tử tế và của khát vọng không để ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”, anh Phạm Văn Thành khẳng định.

Thông qua việc kết nối đa chiều các nguồn lực về công nghệ số, giáo dục – đào tạo, việc làm bền vững, văn hoá, nghệ thuật sáng tạo và tri thức xã hội, INSPIRE FEST 2026 hướng tới tháo gỡ các rào cản hữu hình và vô hình, từ rào cản nhận thức, môi trường tiếp cận cho đến cơ hội nghề nghiệp và sinh kế lâu dài. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần hòa nhập, tôn trọng sự khác biệt và đề cao giá trị con người, từng bước xây dựng một xã hội phát triển bao trùm, nhân văn và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lễ ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology.

Tại sự kiện, Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam cũng công bố giải thưởng “The Inspirer - Người truyền cảm hứng” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm tôn vinh các gia đình, cá nhân, tổ chức và những người đồng hành đã bền bỉ chăm sóc, tiếp sức, truyền cảm hứng, góp phần giúp người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh, vươn lên khẳng định bản thân trong học tập, lao động và cuộc sống. Đồng thời, Hội cũng sẽ biên soạn và ra mắt ấn phẩm đặc biệt, tập hợp những câu chuyện và kinh nghiệm quý báu chăm sóc người khuyết tật gửi về.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam đã tiến hành ký kết hợp tác với JMB Việt Nam và InfoRe Technology tài trợ 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI trên nền tảng LuyenAI.vn. Các thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật trong tiếp cận công nghệ, đào tạo kỹ năng số, phát triển nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm bền vững.

Thông qua INSPIRE FEST 2026, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam kỳ vọng sẽ hình thành một không gian kết nối bền vững, nơi các giá trị nhân văn được lan tỏa, các sáng kiến vì người khuyết tật được nuôi dưỡng và các mô hình hòa nhập hiệu quả được nhân rộng, góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, công bằng và giàu tính nhân ái.