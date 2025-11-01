Chuyển động số
Thí sinh khuyết tật Việt Nam giành 3 giải thưởng tại cuộc thi công nghệ toàn cầu GITC 2025

Đào Công

Đào Công

15:24 | 01/11/2025
Lê Thị Uyên Nhi xuất sắc mang về hai giải cá nhân cùng giải tập thể cho đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin toàn cầu GITC 2025 diễn ra tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc. Việt Nam trở thành nước chủ nhà của giải đấu năm 2026.

Cuộc thi thách thức công nghệ thông tin toàn cầu GITC 2025 diễn ra từ ngày 28/10 đến 1/11/2025 tại thành phố Ulsan, Hàn Quốc, trong khuôn khổ các hoạt động bên lề diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2025.

Cuộc thi công nghệ toàn cầu GITC 2025

Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống cho biết về thành tích xuất sắc của đội tuyển Việt Nam tại cuộc thi thách thức công nghệ thông tin toàn cầu GITC 2025. Theo đó, thí sinh Lê Thị Uyên Nhi giành hai giải cá nhân gồm giải Nhà chinh phục xuất Sắc (Super Challenge Award) và giải Nhì ứng dụng CNTT tổng hợp (Excellent e-Combination award). Đội tuyển Nghị Lực Sống - GITC Việt Nam nhận giải Cống hiến (Contribution Award). Chiến thắng tại Ulsan khẳng định năng lực và tinh thần của thanh thiếu niên khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Lê Thị Uyên Nhi - Thí sinh đạt giải Nhà Chinh Phục Xuất Sắc và Giải Nhì Ứng Dụng CNTT tổng hợp tại Cuộc thi công nghệ toàn cầu GITC 2025

Bà Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống chia sẻ: "GITC trở thành cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa các quốc gia, nơi chúng ta cùng phát triển và hướng tới tương lai. Việt Nam vinh dự được chọn làm quốc gia đăng cai GITC 2026. Cơ hội này giúp chúng tôi lan tỏa tinh thần nghị lực, công nghệ và hòa nhập. Chúng tôi sẽ nỗ lực mang đến kỳ GITC 2026 thành công, đáng nhớ cho bạn bè quốc tế và tự hào cho Việt Nam".

Việc Việt Nam trở thành chủ nhà GITC 2026 tạo động lực lớn cho cộng đồng người khuyết tật trong nước. Sự kiện dự kiến thu hút nhiều quốc gia tham dự, nâng tầm vị thế Việt Nam về công nghệ và hòa nhập xã hội.

Lê Thị Uyên Nhi bày tỏ: "Cuộc thi GITC 2025 là hành trình không thể quên. Hai giải thưởng tôi nhận được trở thành minh chứng rằng công nghệ mở ra cánh cửa cho tất cả mọi người, dù khác biệt về thể chất hay hoàn cảnh. Tôi mong các bạn trẻ Việt Nam luôn dám ước mơ, dám bước ra để kết nối và chinh phục thế giới".

Hành trình của Uyên Nhi chạm đến trái tim cộng đồng thanh thiếu niên khuyết tật trong nước. Hai giải thưởng vừa giành được chứng minh rào cản về thể chất không thể ngăn cản khát vọng và năng lực của con người khi có môi trường đào tạo phù hợp.

Cuộc thi thách thức công nghệ thông tin toàn cầu GITC khởi động từ năm 2011. Sự kiện thường niên dành cho thanh thiếu niên khuyết tật nhằm thúc đẩy kỹ năng số, năng lực sáng tạo và hòa nhập xã hội thông qua công nghệ thông tin. Năm 2025, giải đấu quy tụ 16 quốc gia tham dự. Ban tổ chức đánh giá GITC 2025 là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động bên lề của APEC 2025.

Công ty Cổ phần Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp xã hội tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nghề miễn phí, nâng cao kỹ năng công nghệ và hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật.

Với sứ mệnh “Không ai bị bỏ lại phía sau”, Nghị Lực Sống đã và đang giúp hàng nghìn người khuyết tật trên toàn quốc có cơ hội học tập, làm việc và khẳng định bản thân, góp phần thúc đẩy một xã hội số hòa nhập và nhân văn.
