FPT lọt top 1% doanh nghiệp thế giới đạt 'tiêu chuẩn vàng'

Đây là năm thứ hai liên tiếp FPT được xếp hạng Bạch kim tại Pháp, và là lần đầu tiên cả hai thị trường tại châu Âu đều đạt được mức công nhận cao nhất trong báo cáo của EcoVadis.

Đây là năm thứ hai liên tiếp FPT tại Pháp được EcoVadis xếp hạng Bạch kim

EcoVadis là tổ chức quốc tế chuyên đánh giá mức độ phát triển bền vững của các doanh nghiệp toàn cầu. Xếp hạng thường niên của EcoVadis đánh giá toàn diện các yếu tố Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) của hơn 130.000 doanh nghiệp trong hơn 220 ngành công nghiệp tại 180 quốc gia.

Trong đánh giá năm nay, FPT tại Pháp đạt điểm gần như tuyệt đối 99/100, FPT tại Đức đạt số điểm 88/100. Kết quả cho thấy khả năng đáp ứng nhanh chóng của FPT đối với các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về quản lý tác động môi trường, quyền lợi của người lao động, đạo đức kinh doanh và mua sắm bền vững.

Bên cạnh thành tích này, FPT cũng đạt chứng nhận ISO 14001:2015 về thực hiện các nghĩa vụ đảm bảo tiêu chuẩn quản lý môi trường và ISO 45001:2018 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp tại cả Pháp và Đức. Các chứng nhận quốc tế này cho thấy nỗ lực của công ty trong việc đảm bảo hoạt động an toàn, minh bạch và thân thiện với môi trường.

Từ khi gia nhập thị trường châu Âu năm 2008, FPT đã trở thành đối tác chuyển đổi số uy tín của nhiều doanh nghiệp hàng đầu, bao gồm E.ON, RWE, Schaeffler, Covestro, Airbus, La Poste, Air Liquide và Quadient. Năm nay, FPT còn được vinh danh trong Top 150 Công ty CNTT hàng đầu tại Pháp, tiếp tục củng cố vị thế đối tác công nghệ uy tín tại châu Âu.