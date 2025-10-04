Doanh nghiệp số
Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

Anh Thái

Anh Thái

09:05 | 04/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây là một trong những giải thưởng lớn của Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times khởi xướng từ năm 2003. Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam vinh danh các doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng mang tính dẫn dắt trong các ngành kinh tế trọng điểm và mũi nhọn của quốc gia.
FPT lọt TOP 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính thế giới

Theo đó, các thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; Uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; Thực thi trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam
FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

Đại diện BTC, ông Đào Quang Bính - đánh giá: “FPT là tập đoàn công nghệ tiên phong, có nhiều đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: công nghệ, viễn thông và giáo dục, FPT đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, có khả năng thích ứng cao trước những biến động của nền kinh tế số. Tập đoàn đặc biệt chú trọng đầu tư vào các công nghệ lõi như AI, Cloud, Big Data… đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự công nghệ chất lượng cao. Điều này giúp FPT không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tạo nền tảng để đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới. Việc được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự ghi nhận khách quan và xứng đáng cho một thương hiệu mang tầm chiến lược quốc gia”.

Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 62.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.427 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ. Tám tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 43.818 tỷ đồng và 8.315 tỷ đồng, tăng 10,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 5.939 tỷ đồng và 3.498 đồng/cổ phiếu, tăng 18,6% và 17,5%.

Không chỉ tăng trưởng ổn định, theo nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, giá trị thương hiệu của FPT được củng cố và không ngừng tăng trưởng. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của FPT năm 2025 tăng 18% so với năm 2024, đạt 1,2 tỷ USD. Forbes Việt Nam vinh danh FPT là đại diện duy nhất trong lĩnh vực CNTT và đứng thứ 3 trong Top 25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu.

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam
FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

Với cam kết nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu, FPT đã tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, tập trung vào 5 trụ cột: Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Công nghệ phần mềm ô tô, Chuyển đổi số, và Chuyển đổi xanh khẳng định được vị thế doanh nghiệp đầu ngành, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thương hiệu quốc gia tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

FPT cũng được Gartner xếp hạng trong Top 40 doanh nghiệp dịch vụ CNTT châu Á Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực AI, FPT đã nhận được bằng sáng chế tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và đang hợp tác với các doanh nghiệp AI hàng đầu như NVIDIA, Landing AI, Viện Nghiên cứu Mila hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực.

Không chỉ tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, FPT còn tiên phong trong các hoạt động ESG. Với FPT, ESG không chỉ được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mà còn tạo thêm sức mạnh để Tập đoàn phát huy giá trị cốt lõi, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên liên quan trọng yếu. Năm 2024 là năm thứ 4 liên tiếp, thông qua thực hành ESG trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng từ nội bộ đến các đối tác, FPT khẳng định mạnh mẽ cam kết của một tập đoàn toàn cầu sử dụng sức mạnh của công nghệ/AI, của quản trị bền vững, minh bạch để hướng tới tăng trưởng bền vững.

Kể từ khi thành lập, FPT luôn kiên trì thực hiện các hoạt động phát triển bền vững với định hướng con người là yếu tố then chốt và đặc biệt chú trọng hỗ trợ cộng đồng dựa trên chính thế mạnh công nghệ. FPT không ngừng lan tỏa giá trị tích cực thông qua nhiều chương trình CSR trọng yếu. Chỉ riêng năm 2024, FPT đã triển khai nhiều sự kiện, hoạt động trách nhiệm xã hội, mang lại những giá trị cả về vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho 62.540 người trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, trong năm 2024, FPT đã trao học bổng Nguyễn Văn Đạo cho 8.233 bạn trẻ.

Ngoài ra, FPT nhiều năm liền lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Nơi làm việc tốt nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Bên cạnh đó, để góp phần rút ngắn khoảng cách kinh tế, việc làm giữa các vùng miền, FPT cũng tạo điều kiện để người lao động thuộc các dân tộc thiểu số có cơ hội việc làm bình đẳng.

Tính đến hết 31/12/2024, Tập đoàn có 54.687 nhân sự làm việc tại hơn 30 quốc gia, trong đó, có 3.489 nhân sự người nước ngoài với 87 quốc tịch, đến chủ yếu từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Slovakia, Malaysia, Mexico, Philippines …, tăng 19,3% so với cùng kỳ.
FPT TOP 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

Bài liên quan

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

FPT được vinh danh là Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

FPT Và Future Processing thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính

Có thể bạn quan tâm

'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia

Kết nối sáng tạo
Sau gần một tháng phát động, Cuộc thi vẽ tranh “Sân chơi xanh cho tương lai em” đã khép lại với gần 500 bài dự thi từ học sinh tiểu học, THCS, THPT trên khắp cả nước.
Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Kết nối sáng tạo
Samsung Việt Nam vừa chính thức công bố danh sách 16 đội thi xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Samsung Solve for Tomorrow năm 2025, trong đó bao gồm 8 đội Bảng A (Bảng THCS) và 8 đội từ Bảng B (Bảng THPT).
FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

FPT trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Ngày Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025

Công nghệ số
Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết, để khẳng định vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, Tập đoàn FPT đã mang đến loạt hoạt động ấn tượng tại sự kiện lần này, bên cạnh gian hàng trình diễn hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, FPT cũng đã ký kết hợp tác với tập đoàn hàng đầu Nhật Bản Konica Minolta…
Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Vietnamobile có Tổng Giám đốc mới

Doanh nghiệp số
Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, từng đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.
Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện

Locknlock lan toả sống xanh bền vững cùng sự kiện 'Love for Vietnam - Act for climate'

Kết nối sáng tạo
LocknLock - thương hiệu gia dụng toàn cầu khẳng định cam kết phát triển bền vững khi đồng hành cùng sự kiện ý nghĩa “Love for Vietnam - Act for Climate” mới đây tại Hà Nội.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Ford Everest Team Vietnam+

Ford Everest Team Vietnam+ 'gieo mầm' hy vọng trên đỉnh núi Hua Nạ

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Trung tâm Trà 5 Cực: 1.000 đồng và ước mơ của trẻ em vùng cao

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tranh tài tại Giải Vô địch DroneSoccer Quốc tế FIDA WorldCup 2025

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Bộ đôi ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức mở đặt trước tại Việt Nam

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
33°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
26°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
22°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
35°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
32°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
21°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
21°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 05/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 05/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 05/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 05/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 05/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 06/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 06/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 06/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 06/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 06/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 06/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 07/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 07/10/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 07/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 07/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 07/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 07/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 08/10/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 08/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 08/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 08/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 08/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 09/10/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 09/10/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 09/10/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 09/10/2025 15:00
25°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16882 17152 17741
CAD 18370 18646 19271
CHF 32513 32897 33539
CNY 0 3470 3830
EUR 30334 30608 31645
GBP 34747 35140 36078
HKD 0 3259 3462
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15071 15656
SGD 19923 20205 20731
THB 731 794 848
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26215 26420
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,200 26,200 26,420
USD(1-2-5) 25,152 - -
USD(10-20) 25,152 - -
EUR 30,529 30,553 31,709
JPY 175.71 176.03 183.38
GBP 35,072 35,167 35,997
AUD 17,174 17,236 17,680
CAD 18,595 18,655 19,185
CHF 32,794 32,896 33,581
SGD 20,091 20,153 20,779
CNY - 3,659 3,757
HKD 3,340 3,350 3,433
KRW 17.36 18.1 19.43
THB 777.32 786.92 837.06
NZD 15,066 15,206 15,561
SEK - 2,767 2,848
DKK - 4,085 4,203
NOK - 2,607 2,683
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,871.99 - 6,587.69
TWD 784.57 - 944.01
SAR - 6,937.87 7,262.37
KWD - 84,171 89,092
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,240 26,250 26,420
EUR 30,373 30,495 31,581
GBP 34,892 35,032 35,971
HKD 3,329 3,342 3,444
CHF 32,543 32,674 33,557
JPY 175.24 175.94 183.10
AUD 17,101 17,170 17,690
SGD 20,141 20,222 20,737
THB 792 795 829
CAD 18,588 18,663 19,149
NZD 15,127 15,607
KRW 18 19.70
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26350 26350 26420
AUD 17067 17167 17775
CAD 18536 18636 19237
CHF 32684 32714 33601
CNY 0 3669.7 0
CZK 0 1230 0
DKK 0 4170 0
EUR 30499 30529 31555
GBP 34973 35023 36134
HKD 0 3390 0
JPY 175.48 175.98 183.03
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.2 0
LAK 0 1.159 0
MYR 0 6470 0
NOK 0 2670 0
NZD 0 15178 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2830 0
SGD 20074 20204 20936
THB 0 759.1 0
TWD 0 870 0
XAU 13580000 13580000 13780000
XBJ 11500000 11500000 13780000
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,420
USD20 26,200 26,250 26,420
USD1 23,904 26,250 26,420
AUD 17,115 17,215 18,353
EUR 30,650 30,650 32,012
CAD 18,482 18,582 19,921
SGD 20,151 20,301 20,801
JPY 175.94 177.44 182.32
GBP 35,057 35,207 36,045
XAU 13,578,000 0 13,782,000
CNY 0 3,554 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC - BÁN LẺ 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
NHẪN TRÒN 9999 (HƯNG THỊNH VƯỢNG - BÁN LẺ) 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,180 ▲60K 13,530 ▲60K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,130 ▲60K 13,480 ▲60K
Nguyên liệu 99.99 12,760 ▲60K 12,960 ▲60K
Nguyên liệu 99.9 12,710 ▲60K 12,910 ▲60K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,500 ▲500K 135,500 ▲500K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,900 ▲60K 13,500 ▲60K
Trang sức 99.9 12,890 ▲60K 13,490 ▲60K
NL 99.99 12,750 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 12,750 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,260 ▲60K 13,560 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Miếng SJC Nghệ An 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Miếng SJC Hà Nội 13,660 ▲80K 13,860 ▲80K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,366 ▲8K 13,862 ▲80K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,366 ▲8K 13,863 ▲80K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,323 ▲8K 135 ▼1207K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,323 ▲8K 1,351 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,295 ▲8K 1,325 ▲8K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 126,188 ▲792K 131,188 ▲792K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,035 ▲600K 99,535 ▲600K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 82,759 ▲544K 90,259 ▲544K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,483 ▲488K 80,983 ▲488K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,905 ▲466K 77,405 ▲466K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,908 ▲334K 55,408 ▲334K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,366 ▲8K 1,386 ▲8K
Cập nhật: 04/10/2025 23:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

'Kiệt tác âm nhạc' WICKED phần 2 ra mắt trailer mới

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hơn 13.000 vận động viên tham gia giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank 2025

Hải quan đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện pháp luật hướng tới mô hình Hải quan số

Hải quan đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện pháp luật hướng tới mô hình Hải quan số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

Loạt nâng cấp flagship trên bộ đôi Xiaomi 15T Series mà có thể bạn chưa biết?

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

nubia NEO 3 GT 5G chính thức ra mắt, ghidấu sự trở lại với Saigon Phantom

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Huawei ra mắt loạt đồng hồ thông minh thế hệ mới HUAWEI WATCH GT 6 Series

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

PolySecure - công nghệ Việt giúp tự chủ sản xuất giấy nền in tiền polymer

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Chưa có doanh nghiệp nào chính thức đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Intech Solar tổ chức hội thảo

Intech Solar tổ chức hội thảo 'Xanh hóa năng lượng' thúc đẩy chuyển đổi bền vững

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đại học Bách khoa Hà Nội thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

BUV là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top giải thưởng Đổi mới Trí tuệ nhân tạo châu Á

Phát động cuộc thi trực tuyến

Phát động cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025'

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Bộ Tài chính tổ chức nhiều sự kiện nổi bật trong Quý III/2025

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Trà thảo mộc Việt Vida Farm gặt hái thành công từ thương mại điện tử

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm dù Chính phủ Mỹ đóng cửa

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Loạt ôtô mới trình làng khách Việt tháng 10

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng

Customer Service Fest: cầu nối tạo dựng niềm tin giữa thương hiệu với khách hàng