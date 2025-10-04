Theo đó, các thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; Uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; Thực thi trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

FPT lọt Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam

Đại diện BTC, ông Đào Quang Bính - đánh giá: “FPT là tập đoàn công nghệ tiên phong, có nhiều đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia, tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế Việt Nam. Với chiến lược phát triển bền vững dựa trên ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: công nghệ, viễn thông và giáo dục, FPT đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, có khả năng thích ứng cao trước những biến động của nền kinh tế số. Tập đoàn đặc biệt chú trọng đầu tư vào các công nghệ lõi như AI, Cloud, Big Data… đồng thời phát triển đội ngũ nhân sự công nghệ chất lượng cao. Điều này giúp FPT không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tạo nền tảng để đưa trí tuệ Việt vươn ra thế giới. Việc được vinh danh Top 10 Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự ghi nhận khách quan và xứng đáng cho một thương hiệu mang tầm chiến lược quốc gia”.

Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu 62.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.427 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với cùng kỳ. Tám tháng đầu năm 2025, doanh thu và lợi nhuận của FPT tiếp tục tăng trưởng ổn định, đạt 43.818 tỷ đồng và 8.315 tỷ đồng, tăng 10,5% và 17,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 5.939 tỷ đồng và 3.498 đồng/cổ phiếu, tăng 18,6% và 17,5%.

Không chỉ tăng trưởng ổn định, theo nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, giá trị thương hiệu của FPT được củng cố và không ngừng tăng trưởng. Theo Brand Finance, giá trị thương hiệu của FPT năm 2025 tăng 18% so với năm 2024, đạt 1,2 tỷ USD. Forbes Việt Nam vinh danh FPT là đại diện duy nhất trong lĩnh vực CNTT và đứng thứ 3 trong Top 25 Thương hiệu niêm yết dẫn đầu.

Với cam kết nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu, FPT đã tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, tập trung vào 5 trụ cột: Trí tuệ nhân tạo, Bán dẫn, Công nghệ phần mềm ô tô, Chuyển đổi số, và Chuyển đổi xanh khẳng định được vị thế doanh nghiệp đầu ngành, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của Thương hiệu quốc gia tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

FPT cũng được Gartner xếp hạng trong Top 40 doanh nghiệp dịch vụ CNTT châu Á Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực AI, FPT đã nhận được bằng sáng chế tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản và đang hợp tác với các doanh nghiệp AI hàng đầu như NVIDIA, Landing AI, Viện Nghiên cứu Mila hướng đến mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm AI của khu vực.

Không chỉ tiên phong trong các xu hướng công nghệ mới, FPT còn tiên phong trong các hoạt động ESG. Với FPT, ESG không chỉ được xem là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mà còn tạo thêm sức mạnh để Tập đoàn phát huy giá trị cốt lõi, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên liên quan trọng yếu. Năm 2024 là năm thứ 4 liên tiếp, thông qua thực hành ESG trên mọi lĩnh vực, mọi đối tượng từ nội bộ đến các đối tác, FPT khẳng định mạnh mẽ cam kết của một tập đoàn toàn cầu sử dụng sức mạnh của công nghệ/AI, của quản trị bền vững, minh bạch để hướng tới tăng trưởng bền vững.

Kể từ khi thành lập, FPT luôn kiên trì thực hiện các hoạt động phát triển bền vững với định hướng con người là yếu tố then chốt và đặc biệt chú trọng hỗ trợ cộng đồng dựa trên chính thế mạnh công nghệ. FPT không ngừng lan tỏa giá trị tích cực thông qua nhiều chương trình CSR trọng yếu. Chỉ riêng năm 2024, FPT đã triển khai nhiều sự kiện, hoạt động trách nhiệm xã hội, mang lại những giá trị cả về vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho 62.540 người trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, trong năm 2024, FPT đã trao học bổng Nguyễn Văn Đạo cho 8.233 bạn trẻ.

Ngoài ra, FPT nhiều năm liền lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, Nơi làm việc tốt nhất ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Singapore. Bên cạnh đó, để góp phần rút ngắn khoảng cách kinh tế, việc làm giữa các vùng miền, FPT cũng tạo điều kiện để người lao động thuộc các dân tộc thiểu số có cơ hội việc làm bình đẳng.