Thành tích này đưa AI Factory của FPT vào nhóm hạ tầng siêu máy tính hàng đầu thế giới, đồng thời xác lập FPT là nhà cung cấp AI Cloud thương mại số 1 tại Nhật Bản với siêu chip NVIDIA H200 Tensor Core GPU SXM5.

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính thế giới

Việc lọt vào bảng xếp hạng 500 hệ thống máy tính mạnh nhất thế giới khẳng định sức mạnh tính toán và năng lực kỹ thuật của Nhà máy trí tuệ nhân tạo FPT. Thành tích này đồng thời cho thấy chất lượng dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp trí tuệ nhân tạo của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân toàn cầu. Thành tựu này đưa Việt Nam lần đầu tiên vào nhóm 15 quốc gia dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo thế giới.

TOP500 là bảng xếp hạng uy tín toàn cầu về siêu máy tính hiệu năng cao (HPC) được thành lập từ năm 1993 và công bố hai lần mỗi năm. TOP500 được các chính phủ, tổ chức khoa học và doanh nghiệp trên toàn thế giới xem như tiêu chuẩn đánh giá năng lực phần cứng, thiết kế hệ thống, tối ưu vận hành và khả năng xử lý các tác vụ AI và khoa học phức tạp quy mô lớn.