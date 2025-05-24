'FPT Chip Inside' có mặt tại Triển lãm SEMICON SEA 2025

Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong ngành bán dẫn khu vực, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp công nghệ toàn cầu và hàng nghìn chuyên gia, nhà lãnh đạo trong chuỗi cung ứng vi mạch và thiết bị điện tử tiên tiến.

Với vai trò tiên phong trong lĩnh vực thiết kế vi mạch tại Việt Nam, FPT mang đến triển lãm SEMICON SEA 2025 hệ sinh thái “FPT Chip Inside”, cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp toàn cầu với giải pháp công nghệ lõi do người Việt làm chủ.

FPT giới thiệu hệ sinh thái “FPT Chip Inside” tại Triển lãm SEMICON SEA 2025 tại Singapore

Tại gian hàng của mình, FPT đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khách tham sự nhờ thiết kế mang đậm tinh thần Việt Nam, thể hiện sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống dân tộc và công nghệ hiện đại. Được lấy cảm hứng từ hình ảnh Trống Đồng Đông Sơn, biểu tượng văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt - FPT đã khéo léo lồng ghép các ứng dụng thực tiễn của những con “Chip Make in Vietnam, Made by FPT” vào từng họa tiết trên mặt trống đồng. Những hoa văn cách điệu vừa mang vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, vừa ẩn chứa thông điệp về tự hào với những con chip do người Việt tạo nên có được những ứng dụng sâu rộng trong đời sống, từ các thiết bị y tế, thiết bị đeo thông minh, bộ sạc nhanh đến các thiết bị lưu trữ như SSD.

Minh hoạ một số sản phẩm thuộc hệ sinh thái FPT Chip Inside tại gian hàng

Được biết, hệ sinh thái FPT Chip Inside được xem như là một bước tiến giúp FPT đưa sản phẩm chip của người Việt vươn xa trở thành mắt xích quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. Từ năm 2023 đến năm 2028, FPT đã và sẽ tiếp tục triển khai các dòng sản phẩm chip PMIC như Standard PMIC, AC-DC Converter, Buck-Boost, LDO và LED Driver.

Đến năm 2030, Tập đoàn FPT sẽ tập trung đào tạo 10.000 nhân sự cho ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam và toàn cầu. Ngoài ra, Tập đoàn cũng đang tập trung phát triển hệ sinh thái này trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và đóng gói, kiểm thử, nhằm khẳng định Việt Nam sẽ là mắt xích quan trọng trong ngành vi mạch bán dẫn.

Hệ sinh thái “FPT Chip Inside” được FPT mang đến Triển lãm SEMICON SEA 2025 lần này là một hệ sinh thái được xây dựng nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong hành trình phát triển sản phẩm bán dẫn, từ ý tưởng đến hiện thực hóa con chip. Đặc biệt, với hệ sinh thái FPT Chip Inside, FPT sẽ mang tới khách hàng sản phẩm chip chất lượng mà còn hợp lý về mặt giá cả. Điều này đã được kiểm chứng và tin tưởng bởi các đối tác quốc tế của chúng tôi, những tên tuổi hàng đầu trong ngành bán dẫn.

FPT đã và sẽ tiếp tục triển khai các dòng sản phẩm chip PMIC như Standard PMIC, AC-DC Converter, Buck-Boost, LDO và LED Drive...

Cụ thể, hệ sinh thái FPT Chip Inside bao gồm dịch vụ kỹ thuật thiết kế vi mạch, danh mục sản phẩm chip do FPT phát triển, dịch vụ đóng gói tiên tiến và kiểm thử tự động, cùng các giải pháp IP lõi và thiết kế trọn gói (turnkey). Từ đó, FPT có thể đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của đối tác, từ các công ty khởi nghiệp đang tìm kiếm giải pháp thiết kế tiết kiệm chi phí, đến các doanh nghiệp lớn cần triển khai sản phẩm trên quy mô toàn cầu.

Với khả năng tùy biến cao, dịch vụ kỹ thuật chuẩn quốc tế và hệ sinh thái mở, “FPT Chip Inside” không chỉ cung cấp sản phẩm, mà còn là người bạn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình phát triển công nghệ, góp phần tạo ra các thiết bị thông minh, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.

SEMICON SEA 2025 không chỉ là sân chơi công nghệ, mà còn là dấu mốc quan trọng cho ngành bán dẫn Việt Nam trên bản đồ thế giới. Thông qua hệ sinh thái “FPT Chip Inside”, FPT cam kết đồng hành cùng đối tác và khách hàng trên hành trình phát triển các sản phẩm thông minh, hiệu quả, và khác biệt, được vận hành bởi những con chip mang tâm huyết của con người Việt Nam.