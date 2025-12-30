Chuyển động số
Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

La Giang

La Giang

09:10 | 30/12/2025
Trong khuôn khổ của Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam đã chính thức ra mắt.
Việc ra đời một tổ chức nghiên cứu, thẩm định, giám định kim hoàn, đá quý theo chuẩn mực nghiêm ngặt nhất, đánh dấu bước phá triển mới của ngành kim hoàn – đá quý Việt Nam.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt
GS.TS danh dự Nguyễn Đình Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT Viện.

Theo TS. Ngô Hữu Hải – Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam, Viện được kiến tạo trên ba trụ cột cốt lõi: Khoa học – để xác lập chân giá trị; Chuẩn xác – để giữ kỷ cương thị trường; Niềm tin – để kết nối con người và cộng đồng. Ba trụ cột ấy không chỉ là phương châm hoạt động, giá trị cốt lõi định hình bản sắc, tư duy và hành động của Viện.

Phát biểu tại lễ ra mắt, TS Lê Ngọc Dũng - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn và Đá quý Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Đạo mẫu Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học – công nghệ ngày càng giữ vai trò then chốt đối với phát triển bền vững, việc hình thành một viện nghiên cứu chuyên ngành, hoạt động theo chuẩn mực khoa học, pháp lý và hướng tới hội nhập quốc tế là yêu cầu tất yếu.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam.

"Sự ra đời của Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam là vô cùng cần thiết trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm kim hoàn, đá quý ở Việt Nam. Với trang thiết bị, máy móc, kỹ thuật hiện đại, cán bộ được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế, PINI được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái nghiên cứu, kiểm định, giám định và đào tạo chuyên sâu cho ngành kim hoàn – đá quý trong nước”, TS Lê Ngọc Dũng khẳng định.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận hoạt động cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam. Hội đồng quản trị Viện gồm: GS.TS danh dự Nguyễn Đình Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT viện; ông Nguyễn Thanh Tú giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT viện.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt
Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận hoạt động cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn – Đá quý PINI Việt Nam.
Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt
Ban Lãnh đạo Viện chính thức ra mắt, gồm: Viện trưởng, TS. Ngô Hữu Hải; các Phó Viện trưởng: ông Phạm Văn Long, ông Doãn Đình Hùng, ông Phạm Ngọc Trường; Tổng Thư ký Viện là bà Hồ Thị Sen.

Ban Điều hành Viện gồm: Viện trưởng, TS Ngô Hữu Hải; các Phó Viện trưởng: ông Phạm Văn Long, ông Doãn Đình Hùng, ông Phạm Ngọc Trường; Tổng Thư ký Viện là bà Hồ Thị Sen.

Thay mặt Ban lãnh đạo Viện, GS.TS Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch HĐQT Viện nhấn mạnh mục tiêu xây dựng viện nghiên cứu trở thành địa chỉ khoa học uy tín, hoạt động theo chuẩn mực nghiên cứu hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn phát triển của ngành kim hoàn – đá quý.

Nhiệm vụ đặt ra cho Viện là ứng dụng công nghệ, thúc đẩy số hóa nhằm minh bạch hóa, nâng cao uy tín và đưa ngành kim hoàn – đá quý Việt Nam - một ngành nghề truyền thống gắn liền với văn hóa dân tộc, phát triển lên tầm cao mới và hội nhập quốc tế.

Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng – Bạc – Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025

