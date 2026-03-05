BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

Thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, UNIQLO cho biết, BST Uniqlo U Xuân/Hè 2026 này sẽ chính thức mở bán từ ngày 20 tháng 3 tới. Đây là BST đặc biệt hợp tác với bộ đôi Giám đốc Nghệ thuật Christophe Lemaire và Sarah-Linh Trần, cùng đội ngũ cộng sự tại Paris thiết kế.

BST được lấy cảm hứng từ tinh thần “neo-core”, Uniqlo U Xuân Hè/ 2026 tiếp tục tái định nghĩa những trang phục thiết yếu trong tủ đồ hiện đại. Các thiết kế được sáng tạo để dễ dàng biến hóa, hòa hợp với nhịp sống chuyển động.

Với bảng màu tập trung vào sắc trắng ngà và xanh washed, BST mang đến nhịp điệu nhẹ nhàng và tươi mới.

BST Uniqlo U Xuân/Hè 2026

Trong đó, nổi bật là các thiết kế sử dụng chất vải sheer mỏng nhẹ cùng độ xuyên thấu tinh tế tạo cảm giác thoải mái, tự nhiên khi mặc.

Cụ thể, với áo sơ mi dáng boxy dành cho nam được làm từ 100% chất liệu cotton với phom dáng rộng thoáng. Trong khi mẫu thiết kế dành cho nữ tiêu biểu là mẫu áo khoác Parka có đường nét mềm mại kết hợp khả năng chống thấm nước và chống tia UV.

Thiết kế Quần Easy Pants gây ấn tượng bởi độ rũ nhẹ nhàng, thanh thoát theo từng bước chân.

Để cân bằng giữa phom dáng và chất liệu, các thiết kế quần cơ bản đều được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn.

Ở BST Xuân/ Hè lần này, dòng áo khoác ngoài cũng đã trở thành một điểm nhấn đáng chú ý. Trong đó, áo khoác Blouson vải pha cotton dáng ngắn nổi bật với thân áo vừa vặn và phần tay áo rộng thoải mái. Trong khi đó, áo khoác Blouson dáng ngắn sử dụng chất liệu vải mịn cùng phom dáng hiện đại, dễ ứng dụng. Các thiết kế có thể mặc xuyên suốt mùa, phù hợp với mọi giới tính và dễ dàng phối theo set với quần đồng chất liệu.

Để cân bằng giữa phom dáng và chất liệu, các thiết kế quần cơ bản đều được nâng cấp theo hướng hiện đại hơn. Ví dụ như các mẫu quần túi hộp có đường cong nhẹ cùng phom dáng rộng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhưng vẫn thanh thoát. Quần jeans tông màu vintage khi kết hợp cùng thắt lưng vải với khoen kim loại mang đến tổng thể đậm dấu ấn đặc trưng của Uniqlo U.

Bộ sưu tập sẽ được mở bán từ thứ Sáu, ngày 20 tháng 03 năm 2026, với 14 sản phẩm dành cho nữ, 19 sản phẩm dành cho nam và 3 sản phẩm phụ kiện, với phần lớn các sản phẩm trong bộ sưu tập này được thiết kế theo phong cách phi giới tính.

Tham khảo thêm về BST Uniqlo U: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-u