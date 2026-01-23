Những khoảnh khắc không thể bỏ lỡ tại sự kiện ra mắt BST Xuân/Hè 2026

Với sự tham gia của các phóng viên báo chí và những người bạn thân thiết của UNIQLO như Nghệ sĩ Jun Phạm, Nghệ sĩ Duy Khánh, Nhiếp ảnh gia Thiên Minh,… đã tạo nên những khoảnh khắc vô cùng sống động.

Không gian sự kiện bừng sáng với sắc màu tươi trẻ của tím lilac và xanh da trời nhẹ

Mỗi không gian là một sắc thái mới, nơi mà khách tham quan có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn BST mới những cảm hứng mới

Với chủ đề New Colors, New Silhouettes - Màu Sắc Mới, Kiểu Dáng Mới, sự kiện ra mắt BST Xuân/Hè 2026 của UNIQLO rực rỡ với sắc màu của tím lilac, của xanh da trời nhẹ… gợi cảm giác tươi sáng của mùa mới.

Sự tham gia của dàn người mẫu và Kols đã mang đến một sức sống mới đầy tươi trẻ

Nếu như Bộ sưu tập mùa Xuân là sự kết hợp của nét thanh lịch mang tinh thần preppy hiện đại, gợi nhớ nhịp sống thành thị như Rome, thì Bộ sưu tập mùa Hè gợi cảm giác lãng mạn và thư thái như những ngày nắng nhẹ bên bờ biển Amalfi.

Không gian trưng bày trong nhà cũng tạo nên một điểm nhấn thú vị cho sự kiện

Tổng thể BST LifeWear Xuân/Hè 2026 nổi bật với bảng màu tươi sáng, pastel hiện đại cùng các phom dáng được làm mới theo xu hướng gọn gàng, thoải mái, giúp các thiết kế dễ ứng dụng và linh hoạt hơn dù là bất cứ chất liệu nào. từ Jeans, Linen cho đến các trang phục thể thao đa năng và các sản phẩm chống tia UV cho nhiều phong cách hằng ngày.

BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026 còn giúp định nghĩa phong cách với bảng màu và chất liệu mới

Ảnh minh họa.

Cùng khám phá BST LifeWear Xuân/Hè 2026 đã được mở bán tại tất cả cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và UNIQLO Online!

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