UNIQLO ra mắt BST LifeWear Xuân/Hè 2026 với 'Màu sắc mới, kiểu dáng mới'

Bộ sưu tập mang đến những cải tiến tinh tế về phom dáng, màu sắc và chất liệu, tiếp tục làm mới trang phục hàng ngày theo tinh thần thời trang ứng dụng hiện đại.

BST LifeWear Xuân/Hè 2026 tập trung vào việc nâng cấp các thiết kế quen thuộc thông qua cải tiến phom dáng, lựa chọn chất liệu nhẹ thoáng và bảng màu hài hòa, phù hợp với nhịp sống năng động của mùa Xuân Hè. Các thiết kế vừa đảm bảo tính ứng dụng cao, vừa bắt kịp xu hướng thời trang quốc tế, mang lại cảm giác thoải mái và thư thái cho người mặc.

Cảm hứng trang phục mùa xuân

Trang phục cho mùa xuân của UNIQLO năm nay vẫn mang phong cách preppy nhưng lấy cảm hứng từ thành phố Rome - nơi hình ảnh những chiếc xe máy cổ và những mái vòm hoa rực rỡ đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Đó cũng là dấu ấn khiến các thiết kế của trang phục mùa xuân mang dáng vẻ tươi mới, năng động nhưng vẫn lịch thiệp, như áo khoác ngắn, áo polo dệt kim, hay áo nỉ kết hợp cùng quần shorts, quần jeans phù hợp cho cả nam và nữ. Với những bản phối này, người mặc có thể tận hưởng cuộc sống như cách một người Roma tận hưởng mỗi ngày khi đi làm hay trong kỳ nghỉ.

Với những bản phối cho mùa hè, UNIQLO lấy cảm hứng từ bờ biển Amalfi - thành phố đậm chất điện ảnh Mỹ - được thể hiện qua những chất liệu nhẹ nhàng và bảng màu tươi sáng nhưng không quá sặc sỡ, như gam màu trắng, xanh dương, họa tiết sọc thuỷ thủ và họa tiết hoa nhí, cùng chất liệu linen và cotton, mang đến cảm giác mát mẻ như đang trong một kỳ nghỉ lãng mạn và thư thái bên bờ biển.

Bên cạnh đó, BST lần này mang đến sự kết hợp thú vị giữa những phom dáng đối lập, như cách phối phom dáng rộng thịnh hành với các món đồ ôm để mang đến hiệu ứng thị giác tươi mới cho trang phục. Quần dáng suông hoặc rộng phối với áo polo vừa vặn, hay váy sơ mi phối với quần leggings có thể tạo nên sự tương phản thú vị.

Những màu sắc và kiểu dáng không thể bỏ qua

Là một phần không thể thiếu của mùa Xuân/Hè năng động, dòng trang phục thể thao đa năng của UNIQLO trong BST LifeWear Xuân/Hè 2026 chuyển đổi từ các gam màu rực rỡ sang tông pastel nhẹ nhàng hơn, phù hợp cho những chuyển đổi công việc trong ngày khi tan làm có thể tham gia chạy bộ hoặc yoga.

Màu pastel tạo điểm nhấn tinh tế trên nền trang phục đơn sắc như đen, xám, đồng thời mang đến nét tươi mới trên trang phục màu be trung tính. Gam màu này cũng đặc biệt hài hòa với chất liệu nylon của áo parka hay quần biker năng động.

Trang phục cho mùa Xuân của UNIQLO năm nay vẫn mang phong cách preppy nhưng lấy cảm hứng từ thành phố Rome.

Đặc biệt, BST mùa mới cũng mang đến đa dạng kiểu dáng áo khoác đa năng cho những bản phối mùa Xuân/Hè, tập trung vào phom dáng ngắn hiện đại cùng bảng màu tươi sáng, linh hoạt và dễ phối cho nhiều dịp - từ đi làm, dạo phố đến cuối tuần thư giãn.

Bên cạnh những phom dáng đã trở thành xu hướng như Áo Khoác Kéo Khoá Dáng Ngắn, BST áo khoác bổ sung thêm những kiểu dáng mới như Áo Khoác Đa Năng cho Nam và Áo Khoác Đa Năng Dáng Ngắn cho Nữ - lấy cảm hứng từ trang phục workwear cổ điển, hay Áo Khoác Harrington phi giới tính với lớp lót hoạ tiết kẻ ô ton-sur-ton với màu áo, cùng điểm nhấn gấu áo và cổ tay bo nhẹ thanh lịch, cân bằng hoàn hảo giữa phom dáng đứng nhẹ và bề mặt mềm mại.

Cảm hứng phong cách mới mẻ từ các trang phục LifeWear thiết yếu

Một điểm nhấn không thể bỏ qua mỗi mùa Xuân/Hè của UNIQLO chính là BST Linen. Với 3 dòng sản phẩm chính: dòng Cotton Linen kết hợp giữa sự nhẹ nhàng của vải linen cùng độ mềm mại của vải cotton; dòng Pha Linen kết hợp giữa vải linen thoáng mát và vải rayon mềm mại nhằm tạo nên cảm giác nhẹ nhàng khi mặc; và dòng Linen Cao Cấp được làm hoàn toàn từ sợi lanh chất lượng cao được trồng ở Tây Âu, trải qua quá trình sản xuất tỉ mỉ và kiểm soát chất lượng kỹ lưỡng nhằm tạo nên kết cấu vải mềm mại với độ bóng mượt hoàn hảo.

Trong mùa này, dòng sản phẩm Linen mang đến một bảng màu linh hoạt với 30 màu, từ những gam rực rỡ đến pastel hiện đại, và những gam màu trung tính vượt thời gian.

Bên cạnh đó, BST LifeWear Xuân/Hè 2026 tiếp tục mang đến dòng sản phẩm chống tia UV công nghệ Nhật Bản với bảng màu đa dạng. Hầu hết trang phục chống nắng của UNIQLO đều có chỉ số trong khoảng UPF40 đến UPF50+; trong đó, UPF50+ là xếp hạng chống nắng cao nhất đối với chất liệu vải.

Lần đầu tiên, UNIQLO giới thiệu dòng sản phẩm chống tia UV bằng chất liệu siêu co giãn (Ultra-stretch) tại Việt Nam, với tính năng co giãn linh hoạt, phom dáng gọn gàng, hiện đại, kết hợp cùng chất liệu AIRism giúp người mặc vận động thoải mái. AIRism Áo Khoác Chống Tia UV Siêu Co Giãn Kéo Khóa còn chống tia UV hiệu quả với chỉ số chống nắng UPF50+, thiết kế lỗ xỏ ngón tay, mũ trùm có vành che và phần cổ cao, giúp che chắn tối đa cho người mặc.

BST LifeWear Xuân/Hè 2026 tiếp tục mang trở lại dòng trang phục jeans - luôn nằm trong top bán chạy tại các cửa hàng UNIQLO. Sau sức hút trên toàn thế giới của chiếc Quần Jeans Baggy Ống Cong, mùa này, UNIQLO tiếp tục bổ sung những kiểu dáng jeans mới hợp xu hướng vào BST. Đó là Quần Jeans Baggy dành cho Nam với phom dáng rộng và phần eo thoải mái hơn, phù hợp với phong cách street-style của nam giới mà vẫn thoải mái như đang mặc quần nỉ. Bên cạnh đó là Quần Jeans Dáng Baggy dành cho Nữ - thiết kế mới trong BST kết hợp giữa UNIQLO và JW ANDERSON mùa Xuân/Hè 2026 - với thiết kế cạp cao, cùng dáng cong đẹp mắt từ eo tới ống quần, phù hợp với mọi độ tuổi và dáng người.

Đồng thời, UNIQLO giới thiệu Quần Jeans Bootcut với phom dáng rộng và phần ống loe nhẹ mềm mại, cùng phiên bản Quần Jeans EZY Ống Rộng dành cho Nữ.

Tại sự kiện, UNIQLO đã giới thiệu bộ sưu tập đặc biệt của mùa mới: BST UNIQLO : C Xuân/Hè 2026, được sáng tạo bởi Giám đốc Sáng tạo Clare Waight Keller.

BST với tên gọi “Refined for the Everyday” (tạm dịch: Thanh lịch mỗi ngày), mang hơi thở của cuộc sống hiện đại vào các thiết kế tinh tế, chất liệu mềm mại để tạo nên những trang phục hài hòa sinh động. BST sẽ chính thức được mở bán vào ngày 6/2/2026, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.