UNIQLO chung tay khắc phục hậu quả bão lũ tại Việt Nam

Ngoài khoản tiền quyên góp, hơn 3.400 sản phẩm RE.UNIQLO cũng sẽ được trao tặng đến học sinh và giáo viên tại những khu vực chịu thiệt hại sau bão, san sẻ nỗi lo với đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai vừa qua.

Trường Tiểu học Yên Bình (Lạng Sơn)...

và Trường THCS Bát Mọt và Mầm non Bát Mọt (Thanh Hóa) thiệt hại lớn vì bão.

“Chúng tôi luôn tin rằng một thương hiệu chỉ thật sự phát triển bền vững khi gắn kết chặt chẽ cùng cộng đồng. Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, UNIQLO mong muốn được chung tay thể hiện sự quan tâm và mang đến sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là đối với các em nhỏ - những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Thông qua sự hợp tác cùng Quỹ Hy vọng lần này, chúng tôi hy vọng có thể góp phần tái thiết môi trường học tập an toàn, giúp các em sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Đây cũng là một phần quan trọng trong cam kết đóng góp lâu dài cho con người và xã hội Việt Nam của UNIQLO.” Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám Đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết.

Đại diện cho Quỹ Hy vọng, bà Nguyễn Xuân Tú, Giám đốc Điều hành chia sẻ: “Chúng tôi trân trọng tinh thần sẻ chia và cam kết lâu dài mà UNIQLO đã dành cho trẻ em Việt Nam. Mỗi công trình được tái thiết, mỗi phần quà được trao đi là một thông điệp về sự quan tâm và trách nhiệm. Và trong những ngày khó khăn nhất, sự có mặt kịp thời ấy đã giúp thắp lên hy vọng nơi những ngôi trường từng bị gió bão cuốn qua”.

Chương trình RE.UNIQLO đã trao tặng hơn 49.000 sản phẩm quần, áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình RE.UNIQLO đã trao tặng hơn 49.000 sản phẩm quần, áo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hoá,… Tính đến đầu năm 2025, UNIQLO Việt Nam đã cùng Quỹ Hy Vọng khánh thành thêm hai điểm trường và một nhà tắm mới tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bái và huyện Sông Mã, Sơn La, với tổng giá trị tương đương 2,5 tỷ đồng.