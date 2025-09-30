Chuyển động số
UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS

Huyền Vân

Huyền Vân

17:15 | 30/09/2025
Theo thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, UNIQLO thì Bộ sưu tập (BST) đầu tiên hợp tác với thương hiệu NDLS sẽ mang đến sự kết hợp thú vị giữa chất lượng, công nghệ vải của UNIQLO và tinh thần, tầm nhìn sáng tạo của NDLS.
Được sáng lập bởi nhà thiết kế Keizo Shimizu, người đồng thời là nhà sáng lập chuỗi cửa hàng NEPENTHES, NDLS hiện được đánh giá là thương hiệu thời trang streetwear yêu thích của giới mộ điệu quốc tế. BST lần này là dòng trang phục giả lông cừu biểu tượng của UNIQLO, được nâng tầm bởi thẩm mỹ của NDLS, giúp làm nổi bật nét đẹp tinh tế và nguyên bản của trang phục.

UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS
UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS

Chia sẻ về BST lần đầu kết hợp cùng UNIQLO, nhà sáng lập Keizo Shimizu cho biết: “Kể từ khi thành lập NEPENTHES vào năm 1988 và NDLS vào năm 1995, chúng tôi luôn kiên trì giới thiệu những ý tưởng và quan điểm sáng tạo của mình đến với thế giới, khởi nguồn từ nơi khai sinh của thương hiệu tại Jingumae, Tokyo. Bằng việc thêm vào hoạ tiết hình bướm và phom dáng đặc trưng vào BST, chúng tôi muốn mang đến cho dòng trang phục giả lông cừu của UNIQLO một tinh thần rất NDLS, từ đó cùng nhau tạo nên những thiết kế mang tính biểu tượng và độc đáo. Tôi hy vọng qua BST này, sẽ có ngày càng nhiều người biết đến và yêu mến thương hiệu NDLS.”

UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS
UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS

Sự kết hợp này đã nên một BST đặc biệt

Có thể nói, sự kết hợp giữa yếu tố tỉ mỉ trong từng chi tiết của NDLS và chất liệu giả lông cừu biểu tượng của UNIQLO sẽ tạo nên một BST đặc biệt, tôn vinh vẻ đẹp của các thiết kế tối giản. BST lần này gồm 3 kiểu dáng với bảng màu đơn sắc trang nhã: đen, xám, be và tím.

Bảng màu đặc trưng và tinh thần của NDLS trong từng chi tiết

Áo khoác giả lông cừu kéo khóa được cập nhật với phom dáng hiện đại và thoải mái, cùng bảng màu lấy cảm hứng từ các trang phục mang phong cách vintage của thập niên 1970s.

Áo cardigan giả lông cừu với 2 phiên bản trơn và kẻ sọc, nổi bật với hoạ tiết hình bướm biểu tượng của NDLS.

Quần vải giả lông cừu dáng rộng với đường cắt suông thanh lịch cùng điểm nhấn là những sọc kẻ cùng màu chạy dọc hai bên hông, tạo nên nét đẹp tinh tế cho trang phục.

UNIQLO ra mắt BST đầu tiên kết hợp cùng thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS
Ngày 31 tháng 10 năm 2025, BST sẽ chính thức mở bán tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Ngày mở bán chính thức của BST là Thứ Sáu, ngày 31 tháng 10 năm 2025, tại một số cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO trực tuyến.

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO và NDLS: https://www.uniqlo.com/vn/vi/men/special-collaboration/uniqlo-and-ndls

Uniqlo BST mới thương hiệu thời trang Nhật Bản NDLS

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

