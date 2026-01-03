HUAWEI MatePad 12 X sẽ lên kệ vào ngày 9 tháng 1 tới

HUAWEI MatePad 12 X sẽ chính thức mở bán từ ngày 9 tháng 1 tới

Theo nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei thì với sự ra mắt của HUAWEI MatePad 12 X, Huawei sẽ tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc không ngừng cải tiến để đáp ứng trải nghiệm người dùng, và hứa hẹn mang đến thêm nhiều sản phẩm công nghệ tiên tiến cho các khách hàng Việt trong năm mới 2026 này.

Cụ thể, HUAWEI MatePad 12 X cũng sẽ được trang bị màn hình PaperMatte cải tiến, bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới cùng hệ sinh thái ứng dụng tối ưu cho công việc và sáng tạo như HUAWEI Notes, GoPaint và WPS Office PC 3.0, mang đến trải nghiệm làm việc năng suất, linh hoạt và trực quan.

HUAWEI MatePad 12 X với thiết kế kim loại nguyên khối

Về màn hình PaperMatte, việc không ngừng cải tiến nhằm đưa công nghệ màn hình độc quyền trở thành chuẩn mực mới, nâng cao trải nghiệm làm việc, học tập và sáng tạo trên máy tính bảng. Qua đó, HUAWEI MatePad 12 X với màn hình PaperMatte cải tiến được hỗ trợ bởi công nghệ khắc nano chính xác cao, giúp giảm 50% độ lóa so với thế hệ trước, mang lại khả năng hiển thị rõ ràng và thoải mái cho mắt. Nhờ khả năng chống chói, chống lóa vượt trội và hiển thị dịu mắt, HUAWEI MatePad 12 X đặc biệt phù hợp cho các tác vụ làm việc cường độ cao, trong thời gian dài, ở nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

HUAWEI MatePad 12 X được trang bị hệ sinh thái ứng dụng tối ưu cho công việc và sáng tạo

Đi cùng với màn hình PaperMatte cải tiến là thiết kế kim loại nguyên khối, với trọng lượng chỉ 555g và mỏng chỉ 5,9 mm. Đi cùng lớp phủ ánh ngọc trai, thiết bị toát lên vẻ ngoài sang trọng và cảm giác mịn màng, dễ chịu khi cầm nắm.

Bên trong máy là kiến trúc tản nhiệt 3D tiên tiến và quy trình phân phối nhiệt 3D chuẩn PCBA chính xác, giúp tăng hiệu năng tổng thể lên đến 27% so với thế hệ tiền nhiệm. Việc Huawei hỗ trợ hệ sinh thái phần mềm toàn diện cho HUAWEI MatePad 12 X, trong đó nổi bật là WPS Office PC 3.0 mang giao diện và trải nghiệm tương tự máy tính, cho phép người dùng xử lý tài liệu, bảng tính và trình chiếu một cách chuyên nghiệp ngay trên máy tính bảng.

HUAWEI M-Pencil Pro được trang bị ba đầu bút, cho nhiều mục đích khác nhau

Bút HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới sẽ giúp mang đến cho người dùng trải nghiệm sáng tạo và tương tác liền mạch hơn. Cụ thể, bút được trang bị phím tắt với thiết kế Star Ring độc đáo, giúp dễ dàng chuyển đến ứng dụng HUAWEI Notes. Với thao tác bóp nhẹ thân bút, giao diện sẽ hiện lên menu tròn, cung cấp quyền truy cập vào cọ vẽ, bảng màu và các công cụ khác. Ngoài ra, thao tác xoay bút, áp dụng riêng cho ứng dụng vẽ độc quyền GoPaint, giúp người dùng sáng tạo nên những nét vẽ chân thực, độc đáo.

HUAWEI M-Pencil Pro được trang bị ba đầu bút, được thiết kế cho nhiều mục đích riêng biệt như viết tiêu chuẩn, viết nét nhỏ và vẽ tranh, cùng với 16.384 mức cảm ứng lực khác nhau giúp mỗi nét bút trở nên sống động hơn bao giờ hết.

HUAWEI MatePad 12 X cũng được trang bị viên pin 10.100mAh cho thời gian sử dụng lên đến 14 giờ phát video liên tục cùng công nghệ sạc nhanh Huawei SuperCharge 66W

HUAWEI MatePad 12 X sẽ chính thức mở bán từ ngày 09 tháng 01 năm 2026 với giá 15.490.000 đồng tại các hệ thống bán lẻ CellphoneS, Hoàng Hà Mobile, Di Động Việt, FPT Shop, Viettel Store, và gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada và TikTok Shop.

Trong thời gian mở bán đến hết ngày 09/2, người dùng sẽ nhận ngay bộ phụ kiện tặng kèm có trị giá lên đến gần 4.000.000 đồng, bao gồm: bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro, chuột không dây và bàn phím từ tính thông minh. Ngoài ra, người dùng cũng được giảm trực tiếp 500.000 đồng trên giá niêm yết khi mua HUAWEI MatePad 12 X trong thời gian này.

HUAWEI MatePad 12 X có giá 15.490.000 đồng

Đáng chú ý, từ nay đến hết ngày 08 tháng 01, khi truy cập gian hàng chính hãng của Huawei trên các sàn thương mại điện tử, người dùng có thể thu thập khuyến mãi Earlybird, giảm thêm 300.000 đồng khi mua HUAWEI MatePad 12 X trong thời gian mở bán.