Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn

Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Singapore về công nghiệp bán dẫn năm 2026 diễn ra ngày 21/7 tại TP.HCM do Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Thương vụ Việt Nam tại Singapore tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn của hai nước. Sự kiện tập trung thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng bán dẫn, đồng thời tăng cường kết nối hệ sinh thái ngành trong bối cảnh công nghiệp bán dẫn ngày càng giữ vai trò nền tảng cho nhiều công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, mạng 5G/6G và Internet vạn vật (IoT).

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa QTSC và Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Singapore (SSIA) - Ảnh: VGP/LA

Theo các chuyên gia, giai đoạn 2026 - 2030 được xem là thời điểm quan trọng để Việt Nam chuyển từ vị trí tham gia chuỗi cung ứng sang từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn hoàn chỉnh. Hiện nay, nhiều tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới như Marvell, Renesas, Infineon, Qualcomm, NVIDIA và Hana Micron đã đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip, tạo nền tảng để ngành công nghiệp bán dẫn phát triển theo chiều sâu.

Báo cáo Semiconductors Market in Vietnam 2026–2030 của Research and Markets dự báo thị trường bán dẫn Việt Nam sẽ tăng thêm 2,22 tỷ USD trong giai đoạn 2025 - 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) khoảng 7,1%, phản ánh dư địa phát triển lớn của ngành trong những năm tới.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore, cho biết Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư công nghệ nhờ môi trường chính trị ổn định, nguồn nhân lực trẻ, khả năng tiếp thu công nghệ cùng các chính sách ưu tiên phát triển công nghệ cao. Việt Nam cũng đã ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời triển khai nhiều chương trình phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư quốc tế.

Theo ông Cao Xuân Thắng, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hiện Singapore có hơn 4.500 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 84 tỷ USD. Kim ngạch thương mại song phương tăng từ khoảng 27 tỷ SGD năm 2021 lên gần 40 tỷ SGD năm 2025; riêng 5 tháng đầu năm 2026 đạt 23,3 tỷ SGD, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong lĩnh vực bán dẫn, nhiều doanh nghiệp Singapore đang quan tâm đến các mảng thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng. Thương vụ Việt Nam tại Singapore sẽ tiếp tục phối hợp với QTSC, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Singapore (SSIA) và các đối tác nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác giữa hai nước.

Phát triển nguồn nhân lực và hệ sinh thái bán dẫn

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung, cho biết QTSC đang định hướng trở thành trung tâm kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các đối tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Trên nền tảng hơn 25 năm phát triển hệ sinh thái công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo, QTSC đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược, trong đó bán dẫn là một trong những ưu tiên trọng điểm.

Theo ông Trần Hữu Dũng, TP.HCM sở hữu nhiều lợi thế để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn nhờ hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ, khu công nghệ cao, các trường đại học, viện nghiên cứu và trung tâm đổi mới sáng tạo. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 9.000 nhân lực cho ngành bán dẫn; đồng thời triển khai Quỹ phát triển nguồn nhân lực thiết kế chip quy mô 5 triệu USD, quỹ đầu tư mạo hiểm có vốn điều lệ 500 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ.

Ông Cao Xuân Thắng, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore phát biểu tại diễn đàn - Ảnh: VGP/LA

Một trong những kết quả đáng chú ý của diễn đàn là việc QTSC và Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Singapore (SSIA) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường kết nối hệ sinh thái bán dẫn giữa Việt Nam và Singapore. Hai bên sẽ phối hợp thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế. Bên cạnh đó, SSIA cũng ký kết hợp tác với các đơn vị liên quan nhằm phát triển đội ngũ kỹ sư và chuyên gia chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân lực ngày càng lớn của ngành công nghiệp bán dẫn.

Ông Ang Wee Seng, Giám đốc điều hành SSIA, nhận định ngành công nghiệp bán dẫn châu Á đang bước vào giai đoạn chuyển đổi với nhiều cơ hội và thách thức. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục thay đổi, việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia sẽ góp phần xây dựng hệ sinh thái bán dẫn bền vững, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực.

Diễn đàn Hợp tác Việt Nam - Singapore về công nghiệp bán dẫn năm 2026 không chỉ tạo thêm cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu của hai nước mà còn góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh tại Việt Nam thông qua liên kết đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - những yếu tố được xem là nền tảng để nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.