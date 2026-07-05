VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm khoa học - công nghệ tại triển lãm.

VCCA 2026 do Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của nhiều bộ, ngành và tổ chức chuyên môn, được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược.

Diễn đàn kết nối nghiên cứu, doanh nghiệp và công nghệ chiến lược

Với chủ đề "Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số", VCCA 2026 không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái công nghệ trong nước.

Theo Ban tổ chức, hội nghị năm nay tiếp nhận 178 báo cáo khoa học, trong đó 157 báo cáo vượt qua phản biện và được lựa chọn trình bày tại 22 phân ban chuyên môn. Số lượng báo cáo tăng đáng kể so với kỳ tổ chức trước, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa và công nghệ thông minh.

Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực đang được quan tâm như robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe, tự động hóa nông nghiệp, trí tuệ nhân tạo, hệ thống điều khiển thông minh và các giải pháp phục vụ sản xuất hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên toàn thể với các chuyên đề về robot thông minh và robot mềm (Soft Robot). Các nhà khoa học sẽ giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới liên quan đến khả năng thích nghi của robot thông qua sự kết hợp giữa cảm biến, bộ điều khiển, vật liệu và cấu trúc cơ học, mở ra nhiều hướng ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, y tế và dịch vụ.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Song song với chương trình học thuật, VCCA 2026 sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và chuỗi hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), robot, thiết bị bay không người lái (drone), năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Đây được kỳ vọng sẽ là không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Công nghệ Tự động hóa (AT Expo) sẽ quy tụ khoảng 50-70 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và thiết bị mới trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa, robot, AI và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, khu trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương cũng góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối công nghệ với phát triển kinh tế địa phương.

Theo Ban tổ chức, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian diễn ra hội nghị, hướng tới thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển thị trường khoa học - công nghệ.

Kết thúc hội nghị, các công trình nghiên cứu tiêu biểu sẽ được công bố trong kỷ yếu VCCA 2026, đồng thời xem xét đăng tải trên Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (MCA). Ban chuyên môn cũng sẽ trao giải cho những công trình nghiên cứu xuất sắc, ghi nhận các đóng góp nổi bật đối với lĩnh vực điều khiển, tự động hóa và phát triển công nghệ chiến lược tại Việt Nam.