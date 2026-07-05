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VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

Hậu Thạch

Hậu Thạch

18:00 | 05/07/2026
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Hội nghị Khoa học và Triển lãm Quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa lần thứ 8 (VCCA 2026) sẽ diễn ra từ ngày 16-18/7 tại Trường Đại học Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), quy tụ hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các công nghệ chiến lược phục vụ chuyển đổi số quốc gia.
Công nghệ lượng tử: Cơ hội để Việt Nam bước vào sân chơi công nghệ chiến lược toàn cầu Đại học Phenikaa tuyển sinh chương trình đào tạo tài năng lĩnh vực công nghệ chiến lược Chính sách ưu đãi tiếp sức nghiên cứu công nghệ cao và công nghệ chiến lược
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm khoa học - công nghệ tại triển lãm.
Các đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm khoa học - công nghệ tại triển lãm.

VCCA 2026 do Hội Tự động hóa Việt Nam tổ chức dưới sự bảo trợ của nhiều bộ, ngành và tổ chức chuyên môn, được triển khai trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạochuyển đổi số quốc gia, cùng Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ chiến lược.

Diễn đàn kết nối nghiên cứu, doanh nghiệp và công nghệ chiến lược

Với chủ đề "Tự động hóa thông minh - Công nghệ chiến lược của kỷ nguyên số", VCCA 2026 không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái công nghệ trong nước.

Theo Ban tổ chức, hội nghị năm nay tiếp nhận 178 báo cáo khoa học, trong đó 157 báo cáo vượt qua phản biện và được lựa chọn trình bày tại 22 phân ban chuyên môn. Số lượng báo cáo tăng đáng kể so với kỳ tổ chức trước, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng nghiên cứu trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa và công nghệ thông minh.

Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực đang được quan tâm như robot công nghiệp, robot di động, xe tự hành, điện tử y sinh, tự động hóa trong chăm sóc sức khỏe, tự động hóa nông nghiệp, trí tuệ nhân tạo, hệ thống điều khiển thông minh và các giải pháp phục vụ sản xuất hiện đại.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là phiên toàn thể với các chuyên đề về robot thông minh và robot mềm (Soft Robot). Các nhà khoa học sẽ giới thiệu những kết quả nghiên cứu mới liên quan đến khả năng thích nghi của robot thông qua sự kết hợp giữa cảm biến, bộ điều khiển, vật liệu và cấu trúc cơ học, mở ra nhiều hướng ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, y tế và dịch vụ.

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Song song với chương trình học thuật, VCCA 2026 sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp và chuỗi hội thảo chuyên đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), robot, thiết bị bay không người lái (drone), năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Đây được kỳ vọng sẽ là không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo, tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư, đặc biệt tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong khuôn khổ sự kiện, Triển lãm Công nghệ Tự động hóa (AT Expo) sẽ quy tụ khoảng 50-70 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp và thiết bị mới trong lĩnh vực điều khiển, tự động hóa, robot, AI và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, khu trưng bày sản phẩm OCOP của các địa phương cũng góp phần quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối công nghệ với phát triển kinh tế địa phương.

Theo Ban tổ chức, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp dự kiến sẽ được ký kết trong thời gian diễn ra hội nghị, hướng tới thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao và phát triển thị trường khoa học - công nghệ.

Kết thúc hội nghị, các công trình nghiên cứu tiêu biểu sẽ được công bố trong kỷ yếu VCCA 2026, đồng thời xem xét đăng tải trên Tạp chí Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa (MCA). Ban chuyên môn cũng sẽ trao giải cho những công trình nghiên cứu xuất sắc, ghi nhận các đóng góp nổi bật đối với lĩnh vực điều khiển, tự động hóa và phát triển công nghệ chiến lược tại Việt Nam.

Kể từ năm 2011, định kỳ hai năm một lần, Hội Tự động hóa Việt Nam (VAA) chủ trì tổ chức Hội nghị khoa học và Triển lãm quốc tế về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA). Từ đó đến nay, đều đặn VAA đều chủ trì phối hợp với các đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện. Mỗi kỳ VCCA đều có chủ đề riêng, diễn ra tại các thành phố trên 3 miền đất nước và VCCA - 2026 là sự kiện lần thứ 8 được tổ chức tại tỉnh Gia Lai.
VCCA 2026 công nghệ chiến lược tự động hoá Trường Đại học Quy Nhơn Gia Lai thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 15,140
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 15,030
Trang sức 99.99 14,340 15,040
Cập nhật: 06/07/2026 03:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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