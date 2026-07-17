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PoE công nghiệp 90W của Microchip mở đường cho giải pháp IoT công nghiệp

12:00 | 17/07/2026
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Microchip ra mắt PD-9601GCI, thiết bị PoE công nghiệp đạt chuẩn IEEE 802.3bt, cấp nguồn 90W và truyền dữ liệu 1000 Mbps qua một sợi cáp, giúp giải pháp IoT công nghiệp triển khai nhanh mà không cần thay thiết bị chuyển mạch.

PoE công nghiệp đang trở thành lựa chọn bắt buộc khi giải pháp IoT công nghiệp lan rộng khắp nhà máy, và Microchip vừa giới thiệu thiết bị cấp nguồn trung gian PD-9601GCI công suất 90W.

Bài toán mà các nhà máy tại Việt Nam cũng như thế giới đang gặp phải xuất phát từ việc hạ tầng mạng được lắp đặt từ nhiều năm trước hầu như không hỗ trợ vừa cấp điện vừa truyền dữ liệu trên cùng một sợi cáp. Mỗi khi doanh nghiệp muốn gắn thêm camera giám sát, cảm biến hay điểm truy cập không dây vào dây chuyền sản xuất, họ đứng trước lựa chọn khó chịu là thay toàn bộ thiết bị chuyển mạch hoặc kéo thêm đường điện riêng cho từng thiết bị, cả hai đều tốn kém và làm gián đoạn sản xuất.

Giải pháp cấp nguồn PoE trung gian công suất 90W dưới dạng Plug-and-Play giúp cho việc triển khai giải pháp IoT công nghiệp trở nên dễ dàng hơn
Giải pháp cấp nguồn PoE trung gian công suất 90W dưới dạng Plug-and-Play giúp cho việc triển khai giải pháp IoT công nghiệp trở nên dễ dàng hơn

Cách thiết bị cấp nguồn trung gian gỡ nút thắt hạ tầng mạng cũ

Thiết bị cấp nguồn trung gian được lắp đặt ở phía sau thiết bị chuyển mạch trong hạ tầng mạng, đóng vai trò bơm điện vào đường cáp Ethernet để sợi cáp đó đồng thời làm hai việc là dẫn điện và dẫn dữ liệu. Cách làm như vậy giữ nguyên toàn bộ thiết bị chuyển mạch đang chạy, doanh nghiệp không phải thay thế hay nâng cấp bất cứ thứ gì, và đó chính là điểm khiến sản phẩm trở nên thuận tiện cũng như tiết kiệm chi phí khi triển khai PoE ở những vị trí xa xôi hoặc môi trường có đòi hỏi khắt khe.

PD-9601GCI được thiết kế theo tiêu chuẩn IEEE 802.3bt, đạt công suất lên đến 90W và tốc độ dữ liệu 10/100/1000 Mbps qua một sợi cáp Ethernet duy nhất. Con số 90W đủ sức nuôi những thiết bị ngốn điện mà thế hệ PoE cũ phải bó tay, chẳng hạn camera có bộ sưởi chống đọng sương hoạt động ngoài trời hay cánh tay robot cỡ nhỏ trong dây chuyền lắp ráp.

Ông Charlie Forni, phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh giải pháp kết nối và mạng của Microchip, nói rằng trong bối cảnh nhiều hạ tầng mạng hiện tại không hỗ trợ việc cấp nguồn và truyền dữ liệu trên cùng một sợi cáp PoE, sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng cấp nguồn cho thiết bị thông minh trong các môi trường nhà máy và công nghiệp. Ông cho biết thêm rằng khách hàng còn có thể sử dụng thiết bị cấp nguồn trung gian như một tùy chọn cấp nguồn bên trong giải pháp của họ, qua đó tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm khi có thể cung cấp giải pháp cấp nguồn tích hợp đơn giản hơn.

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So với thiết bị cấp nguồn trung gian PoE một cổng PC-9601GC vốn dành cho môi trường trong nhà, phiên bản mới bước ra khỏi phòng máy điều hòa để chịu đựng điều kiện thực tế của nhà xưởng và ngoài trời. Sản phẩm hoạt động trong dải nhiệt độ từ âm 40 độ C đến 75 độ C, khoảng nhiệt đủ rộng để vận hành cả trong kho lạnh lẫn dưới nắng gắt mùa hè ở các khu công nghiệp miền Trung.

Lớp vỏ kim loại kín và chống va đập của thiết bị đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP30, ngăn bụi và vật thể rắn xâm nhập trong không gian sản xuất nhiều mạt kim loại. Thiết bị hỗ trợ đầu vào DC kép trong dải điện áp từ 20V đến 60V, cho phép nhà máy tận dụng nguồn điện một chiều sẵn có thay vì bố trí thêm ổ cắm. Microchip cũng tăng cường khả năng chống sét lan truyền để đối phó với hiện tượng điện áp tăng đột biến, vấn đề thường trực ở những nơi có mật độ động cơ lớn hay các công trình ngoài trời hứng chịu giông sét mùa mưa.

Bộ gá lắp đi kèm gồm giải pháp gắn tường hoặc gắn trên panel, còn sản phẩm đã được đo kiểm về khả năng tương thích với các thiết bị tự động hóa công nghiệp nhằm giảm bớt vấn đề tích hợp và nâng cao độ tin cậy cho nhà sản xuất. Tất cả những đặc điểm vừa nêu hướng tới mục tiêu giảm bớt yêu cầu thi công phức tạp về điện, giảm số lượng ổ cắm cần sử dụng, đồng thời hạn chế thời gian gián đoạn hoạt động cùng các yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.

Bài toán chi phí và cơ hội cho nhà sản xuất thiết bị

Microchip còn gợi mở một hướng đi thứ hai rất đáng quan tâm khi hãng không dừng lại ở việc bán thiết bị cho người dùng cuối mà khuyến khích các nhà sản xuất thiết bị IoT tích hợp luôn bộ cấp nguồn trung gian vào gói sản phẩm của mình, qua đó tạo ra giải pháp plug and play mà khách hàng chỉ việc cắm vào là chạy. Cách tiếp cận như vậy biến thiết bị cấp nguồn từ một món phụ kiện rời rạc thành phần cứng có sẵn ngay trong hộp, giúp nhà sản xuất bán được trọn gói và tạo khác biệt cho sản phẩm của mình trên thị trường ngày càng đông đúc.

Microchip có hơn 25 năm kinh nghiệm về giải pháp cấp nguồn qua mạng Ethernet và đã đóng góp vào việc xây dựng các tiêu chuẩn IEEE 802.3af, 802.3at cùng 802.3bt. Danh mục hiện tại của hãng gồm chipset PoE PSE, chipset PD và hệ thống PoE, phục vụ nhiều nhóm nhu cầu khác nhau. PD-9601GCI hiện đã có sẵn, khách hàng mua trực tiếp từ Microchip hoặc liên hệ đại diện bán hàng cùng nhà phân phối được ủy quyền trên toàn thế giới.

Với doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển đổi số nhà máy, sản phẩm mang lại giá trị lớn nhất qua việc giữ nguyên được khoản đầu tư hạ tầng mạng cũ chứ không phải qua thông số 90W. Nhà máy tránh được đợt thay thiết bị chuyển mạch tốn kém, tránh được những ngày dừng dây chuyền để kéo lại đường điện, và vẫn mở rộng được mạng lưới cảm biến theo lộ trình tự động hóa của mình.

PoE công nghiệp cấp nguồn qua mạng Ethernet Microchip giải pháp IoT công nghiệp thiết bị cấp nguồn trung gian

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34°C
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Quảng Bình

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Hà Nội - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Miền Tây - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,200 ▼300K 146,200 ▼300K
Cập nhật: 20/07/2026 16:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 16:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 16:00
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Cập nhật: 20/07/2026 16:00
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Cập nhật: 20/07/2026 16:00
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