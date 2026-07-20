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Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Thế Kiên

Thế Kiên

17:24 | 20/07/2026
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Chiến tranh điện tử đang trở thành một trong những năng lực quyết định trên chiến trường hiện đại khi các hệ thống vũ khí ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu và phổ điện từ. Cuộc thử nghiệm thành công hệ sinh thái DiSCO kết hợp phần mềm AI Hivemind của L3Harris và Shield AI cho thấy xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào tự động phát hiện, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa điện từ đã bước sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
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Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chiến tranh điện tử ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong các hoạt động quân sự hiện đại. Ảnh minh họa: koto_feja/L3Harris.

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Nếu trước đây ưu thế quân sự chủ yếu đến từ hỏa lực và số lượng khí tài thì hiện nay khả năng kiểm soát phổ điện từ đang trở thành yếu tố quyết định trong nhiều chiến dịch quân sự. Từ hệ thống radar, thông tin liên lạc, dẫn đường cho đến máy bay không người lái đều hoạt động dựa trên tín hiệu điện từ. Điều đó khiến chiến tranh điện tử trở thành "mặt trận vô hình", nơi bên nào phát hiện và xử lý tín hiệu nhanh hơn sẽ giành lợi thế.

Xu hướng này vừa được khẳng định khi L3Harris Technologies hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của hệ sinh thái quản lý tác chiến điện từ DiSCO, tích hợp phần mềm tự hành Hivemind do Shield AI phát triển.

Cuộc thử nghiệm chứng minh máy bay không người lái có thể tự phát hiện, phân tích và phản ứng với các mối đe dọa điện từ mà không cần con người can thiệp trực tiếp.

Hệ thống tự động xử lý mối đe dọa trong thời gian thực

DiSCO, viết tắt của Distributed Spectrum Collaboration and Operations, là kiến trúc quản lý phổ điện từ được L3Harris phát triển theo hướng mở, cho phép nhiều hệ thống tác chiến điện tử của các nền tảng khác nhau kết nối trên cùng một mạng lưới.

Trong chuyến bay thử nghiệm, hệ thống được tích hợp trên UAV Green Wolf cùng thiết bị tác chiến điện tử Deceptor và phần mềm Hivemind.

Xem thêm: Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Khi Green Wolf phát hiện tín hiệu điện từ lạ, hệ thống lập tức phân tích nguồn phát, xác định mức độ nguy hiểm rồi chia sẻ dữ liệu cho toàn bộ mạng lưới thông qua DiSCO.

Dựa trên dữ liệu này, Hivemind tự động tính toán phương án xử lý và điều hướng các UAV khác tránh khu vực nguy hiểm mà không cần chờ mệnh lệnh từ người điều khiển.

Theo L3Harris, toàn bộ quá trình từ phát hiện tín hiệu đến đưa ra quyết định đều diễn ra theo thời gian thực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản ứng trước các mối đe dọa.

AI trở thành "bộ não" của tác chiến điện tử

Điểm nổi bật của cuộc thử nghiệm không nằm ở chiếc UAV Green Wolf mà ở khả năng phối hợp giữa nền tảng quản lý phổ điện từ DiSCO và phần mềm AI Hivemind.

DiSCO đảm nhiệm việc thu thập và chia sẻ dữ liệu điện từ, còn Hivemind xử lý lượng dữ liệu lớn này để đưa ra quyết định điều khiển phương tiện tự hành.

Ông Christian Gutierrez, Phó Chủ tịch cấp cao Hivemind của Shield AI, cho biết sự kết hợp này giúp rút ngắn chu trình từ cảm biến đến quyết định, cho phép các hệ thống tự hành phát hiện, chia sẻ và phản ứng với các mối đe dọa nhanh hơn so với phương thức điều khiển truyền thống.

Trong môi trường tác chiến hiện đại, nơi mỗi giây đều có thể quyết định thành bại của nhiệm vụ, tốc độ xử lý dữ liệu ngày càng trở thành lợi thế chiến lược.

Vì sao chiến tranh điện tử ngày càng quan trọng?

Sự phát triển mạnh của UAV, tên lửa dẫn đường chính xác, vệ tinh quân sự và mạng truyền thông tốc độ cao khiến phổ điện từ trở thành "hệ thần kinh" của chiến trường.

Nếu làm nhiễu hoặc vô hiệu hóa được hệ thống điện từ của đối phương, một lực lượng quân sự có thể làm suy giảm đáng kể năng lực chỉ huy, trinh sát và tấn công mà không cần sử dụng hỏa lực trực tiếp.

Đó cũng là lý do các quốc gia đầu tư mạnh vào các hệ thống tác chiến điện tử có khả năng phát hiện sớm, gây nhiễu, đánh lừa hoặc bảo vệ tín hiệu liên lạc.

Việc tích hợp AI vào các hệ thống này giúp giảm khối lượng công việc cho người vận hành, đồng thời tăng khả năng xử lý nhiều mục tiêu cùng lúc trong môi trường điện từ ngày càng phức tạp.

Cuộc đua AI trong lĩnh vực quốc phòng tiếp tục tăng tốc

L3Harris và Shield AI cho biết sẽ tiếp tục mở rộng khả năng của DiSCO và Hivemind thông qua kiến trúc mở, cho phép nhiều nền tảng quân sự khác cùng tham gia mạng lưới tác chiến điện tử.

Xu hướng này phản ánh chiến lược chung của ngành công nghiệp quốc phòng thế giới, nơi trí tuệ nhân tạo ngày càng được ứng dụng sâu hơn vào các nhiệm vụ trinh sát, điều khiển phương tiện không người lái, hỗ trợ ra quyết định và tác chiến điện tử.

Khi tốc độ xử lý thông tin trở thành lợi thế cạnh tranh trên chiến trường, những hệ thống có khả năng tự nhận biết, tự phối hợp và tự ra quyết định như DiSCO kết hợp Hivemind được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thế hệ tác chiến điện tử tương lai.

DiSCO là gì?

DiSCO (Distributed Spectrum Collaboration and Operations) là hệ sinh thái quản lý tác chiến điện từ do L3Harris phát triển.

Hệ thống có khả năng:

Kết nối nhiều nền tảng tác chiến điện tử trên cùng mạng lưới.

Chia sẻ dữ liệu mối đe dọa theo thời gian thực.

Hỗ trợ AI tự động ra quyết định.

Hoạt động theo kiến trúc mở, không phụ thuộc một nhà sản xuất.

Hivemind là gì?

Hivemind là phần mềm tự hành của Shield AI, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp máy bay không người lái tự cảm nhận môi trường, lập kế hoạch nhiệm vụ và phản ứng trước các mối đe dọa mà không cần điều khiển trực tiếp từ con người.
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Hà Nội - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đà Nẵng - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Miền Tây - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Tây Nguyên - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 ▼1500K 145,000 ▼1500K
Cập nhật: 20/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▼150K 14,600 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼140K 14,550 ▼140K
NL 99.99 12,880 ▼120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830 ▼120K
Trang sức 99.9 13,740 ▼140K 14,440 ▼140K
Trang sức 99.99 13,750 ▼140K 14,450 ▼140K
Cập nhật: 20/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1302K 14,602 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1302K 14,603 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 ▲1272K 145 ▼1320K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 ▲1272K 1,451 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 ▲1245K 143 ▼1302K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▼1485K 141,584 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼1125K 107,411 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼7986K 974 ▼8868K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼915K 87,389 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼875K 83,527 ▼875K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼626K 59,787 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1302K 146 ▼1329K
Cập nhật: 20/07/2026 19:00
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Cập nhật: 20/07/2026 19:00
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Cập nhật: 20/07/2026 19:00
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