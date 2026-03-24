Xe và phương tiện
Phương tiện bay

UAV - bệ phóng mở lối cho khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp của Việt Nam

Đình Tưởng

13:04 | 24/03/2026
Thiết bị bay không người lái (UAV) đang mở ra không gian kinh tế tầm thấp đầy tiềm năng, trở thành động lực mới giúp Việt Nam bứt phá và làm chủ công nghệ.
Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, không gian tầm thấp dưới 1.000 m đang dần trở thành “biên giới mới” của nền kinh tế số. Tại Việt Nam, thiết bị bay không người lái (UAV) không chỉ còn là một công cụ hỗ trợ đơn lẻ mà đang được định vị như một trong những công nghệ chiến lược, có khả năng tạo ra bước chuyển mình mạnh mẽ cho nhiều ngành kinh tế.

Với những bước tiến nhanh chóng về công nghệ, cùng sự nhập cuộc của các doanh nghiệp lớn và chính sách định hướng từ Chính phủ, UAV đang từng bước mở ra một kỷ nguyên mới nơi Việt Nam không chỉ tham gia mà còn có thể làm chủ bầu trời tầm thấp.

UAV được thử nghiệm vận chuyển nông sản tại tỉnh Điện Biên trong dự án phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và FPT.
Không gian tầm thấp “mỏ vàng” mới của kinh tế toàn cầu

Trong nhiều thập kỷ, các ngành công nghiệp truyền thống tập trung khai thác tài nguyên trên mặt đất hoặc trong không gian vũ trụ. Tuy nhiên, khoảng không gian tầm thấp nơi các thiết bị bay không người lái hoạt động lại từng bị bỏ ngỏ. Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ, khu vực này đang trở thành một “mỏ vàng” mới.

Theo dự báo của Morgan Stanley, kinh tế tầm thấp có thể đạt quy mô lên tới 9.000 tỷ USD vào năm 2050. Đây là con số cho thấy tiềm năng khổng lồ của lĩnh vực này, đồng thời phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu sang các không gian công nghệ mới.

Trong hệ sinh thái đó, UAV đóng vai trò như “xương sống” công nghệ. Thị trường UAV được dự báo sẽ đạt khoảng 128 tỷ USD vào năm 2030 và tăng vọt lên 700 tỷ USD vào năm 2035. Những con số này không chỉ là dự báo tăng trưởng, mà còn là tín hiệu rõ ràng cho thấy UAV đang trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế tương lai.

UAV hội tụ của những công nghệ tiên tiến nhất

Không còn là những thiết bị bay điều khiển từ xa đơn giản, UAV thế hệ mới là kết quả của sự hội tụ công nghệ ở mức độ cao.

Trước hết là hệ thống phần cứng siêu nhẹ, cho phép thiết bị hoạt động linh hoạt và tiết kiệm năng lượng. Tiếp đó là “bộ não” xử lý tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), giúp UAV có khả năng tự phân tích môi trường, nhận diện vật thể và đưa ra quyết định gần như theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, các cảm biến hiện đại như LiDAR, camera đa phổ cùng hệ thống truyền dữ liệu tốc độ cao giúp UAV thu thập và xử lý thông tin với độ chính xác vượt trội.

Điểm khác biệt lớn nhất của UAV hiện đại chính là khả năng tự hành. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào con người, UAV có thể tự lập kế hoạch bay, tránh vật cản và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp với độ chính xác cao. Đây chính là yếu tố then chốt giúp mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ này.

Ứng dụng rộng mở từ nông nghiệp đến quốc phòng

Trên thế giới, UAV đang được triển khai mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực. Trong nông nghiệp, UAV hỗ trợ phun thuốc, giám sát mùa vụ và tối ưu hóa năng suất. Trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng, thiết bị này giúp kiểm tra đường dây điện, giàn khoan và công trình với chi phí thấp hơn nhiều so với phương pháp truyền thống.

Logistics và giao hàng tầm thấp cũng đang trở thành xu hướng nổi bật, đặc biệt tại các khu vực khó tiếp cận. Ngoài ra, UAV còn được ứng dụng trong cứu hộ, bảo vệ môi trường, du lịch, quảng bá văn hóa và quốc phòng.

Một mẫu drone phun thuốc trên cánh đồng.
Tại Việt Nam, những ứng dụng này đang dần được hiện thực hóa. Hơn 3.000 drone đã được triển khai tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các thử nghiệm giao hàng tại vùng sâu, vùng xa cũng bắt đầu được triển khai, mở ra cơ hội cải thiện dịch vụ cho người dân ở những khu vực khó khăn.

Doanh nghiệp Việt tăng tốc trong cuộc đua công nghệ

Cuộc đua làm chủ bầu trời tầm thấp tại Việt Nam đang chứng kiến sự tham gia mạnh mẽ của cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Nhiều sản phẩm UAV “Make in Vietnam” đã ra đời, tích hợp các công nghệ tiên tiến như AI và hệ thống điều khiển thông minh.

Đáng chú ý, các dòng UAV phục vụ cả mục đích quân sự và dân sự đang được phát triển, cho thấy khả năng nội địa hóa công nghệ ngày càng cao. Một số hệ thống UAV vận tải và thử nghiệm chữa cháy tại đô thị cũng đang được triển khai, cho thấy tiềm năng ứng dụng rất rộng.

Trong khi đó, các tập đoàn công nghệ lớn như FPT đang đầu tư vào nền tảng số cho hệ sinh thái UAV. Những nền tảng này bao gồm điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hệ thống giám sát thời gian thực, giúp xây dựng một hệ sinh thái vận hành đồng bộ và an toàn.

Việc triển khai các mô hình thí điểm trong môi trường sandbox cũng được xem là bước đi cần thiết, giúp hoàn thiện công nghệ trước khi mở rộng ra quy mô lớn.

Hạ tầng số và quản lý không lưu chìa khóa phát triển

Một trong những yếu tố quan trọng để UAV phát triển bền vững là hệ thống quản lý không lưu cho thiết bị bay (UTM). Đây là nền tảng cho phép nhiều UAV hoạt động cùng lúc trong một không phận mà vẫn đảm bảo an toàn.

Xu hướng toàn cầu cho thấy UAV không hoạt động độc lập mà gắn liền với hệ sinh thái công nghệ rộng lớn, bao gồm viễn thông và Internet vạn vật (IoT). Việc tận dụng hạ tầng này giúp hình thành mạng lưới vận hành thông minh, nơi hàng nghìn thiết bị có thể hoạt động đồng bộ.

Đối với Việt Nam, việc xây dựng hạ tầng này không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là điều kiện tiên quyết để mở rộng ứng dụng UAV trong thực tế.

Cơ hội lớn từ nông nghiệp và logistics

Nông nghiệp hiện chiếm khoảng 12 đến 14 phần trăm GDP của Việt Nam, trong khi thị trường logistics được dự báo đạt quy mô 63 tỷ USD vào năm 2030. Đây chính là hai lĩnh vực mà UAV có thể tạo ra tác động lớn nhất.

Trong nông nghiệp, UAV giúp giảm chi phí lao động, tăng hiệu quả sản xuất và hạn chế tác động môi trường. Trong logistics, UAV mở ra khả năng giao hàng nhanh chóng, đặc biệt tại các khu vực địa hình phức tạp.

Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực này có thể tạo ra bước đột phá, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nhân lực nền tảng cho tham vọng dài hạn

Bên cạnh công nghệ và hạ tầng, yếu tố con người đóng vai trò then chốt. Việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực như AI, robotics, dữ liệu và điều khiển tự động đang được đẩy mạnh.

Các chương trình hợp tác quốc tế trong đào tạo công nghệ chiến lược, bao gồm UAV, đang mở ra cơ hội tiếp cận tri thức tiên tiến cho Việt Nam. Đây là bước đi quan trọng để chuẩn bị lực lượng kỹ sư và chuyên gia cho tương lai.

Nếu tận dụng tốt cơ hội này, Việt Nam không chỉ phát triển một ngành công nghiệp mới mà còn có thể nâng tầm vị thế trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Khát vọng làm chủ bầu trời tầm thấp

Sự phát triển của UAV không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn thể hiện khát vọng làm chủ công nghệ của Việt Nam. Từ những bước đi ban đầu, Việt Nam đang dần hình thành một hệ sinh thái UAV hoàn chỉnh, kết nối giữa công nghệ, doanh nghiệp và chính sách.

Trong tương lai, khi UAV được triển khai rộng rãi, người dân ở vùng sâu, vùng xa hay hải đảo sẽ được tiếp cận các dịch vụ tốt hơn. Đồng thời, nền kinh tế sẽ có thêm động lực tăng trưởng mới, dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Hành trình làm chủ bầu trời tầm thấp chắc chắn còn nhiều thách thức, nhưng với những gì đang diễn ra, có thể tin rằng UAV sẽ trở thành một trong những “bệ phóng” quan trọng, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành quốc gia công nghệ trong những thập kỷ tới.

