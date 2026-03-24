Ưu tiên khoa học công nghệ: Định vị động lực tăng trưởng mới cho Lào Cai

Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: nongnghiepmoitruong.vn)

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Lào Cai phấn đấu trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu, trong đó lấy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm nền tảng.

Cùng với phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Lào Cai xác định việc tích hợp công nghệ vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, logistics, nông nghiệp và du lịch là yếu tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng. Đây cũng là cơ sở để hình thành các chuỗi sản xuất dịch vụ thông minh, thích ứng với xu thế phát triển mới.

Tầm nhìn đến năm 2050, Lào Cai hướng tới trở thành trung tâm phát triển của khu vực phía Bắc, giữ vai trò kết nối kinh tế giữa Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN và xa hơn là thị trường châu Âu. Mô hình phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” được đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với tiến bộ khoa học công nghệ, bảo đảm tăng trưởng đi đôi với bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Ngô Hạnh Phúc công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thông tin về danh mục địa bàn, lĩnh vực, dự án ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh theo điều chỉnh quy hoạch.

Đáng chú ý, trong danh mục 196 dự án ưu tiên thu hút đầu tư, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là một trong những trọng tâm. Các dự án không chỉ tập trung vào hạ tầng kỹ thuật mà còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong các ngành kinh tế chủ lực.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao; đồng thời nhấn mạnh vai trò của quy hoạch đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác tài nguyên gắn với công nghệ chế biến sâu và bảo vệ môi trường.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định, việc điều chỉnh quy hoạch lần này được thực hiện theo tư duy tổng thể, dài hạn, trong đó khoa học công nghệ giữ vai trò “đòn bẩy” để tổ chức lại không gian phát triển, nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Quy hoạch đã xác định rõ các trục động lực, cực tăng trưởng và lĩnh vực ưu tiên, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án.

Thực tiễn cho thấy, năm 2025, kinh tế Lào Cai đạt mức tăng trưởng GRDP 8,14%, đứng thứ hai khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đáng chú ý, khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 68,5% GRDP, cho thấy vai trò ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân lực lượng quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh. Các lĩnh vực trọng điểm như công nghiệp chế biến sâu, kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch chất lượng cao và nông nghiệp công nghệ cao sẽ được thúc đẩy trên nền tảng ứng dụng khoa học công nghệ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án lớn, đồng thời khen thưởng các doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong công tác thu ngân sách năm 2025.