Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thông qua phương án tăng vốn lên 37.440 tỷ đồng

Tại đại hội, đại hội đồng cổ đông đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, đặc biệt là phương án tăng vốn điều lệ.

Năm 2026, trong bối cảnh kinh tế dự báo tiếp tục có nhiều biến động, đại hội đồng cổ đông đã thống nhất định hướng điều hành năm 2026 của HHĐQT theo hướng thận trọng, tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động và kiểm soát rủi ro. MSB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 18%, đưa tổng dư nợ (bao gồm cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) lên 244.000 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 460.000 tỷ đồng, tăng 13%. Vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2025; duy trì mức kiểm soát nợ xấu ở mức dưới 3% theo quy định.

Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh phát biểu tại đại hội.

Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, trong quý I/2026, tổng tài sản của MSB đạt 412,9 nghìn tỷ đồng, tăng 31,2% so với cuối năm 2025. Tăng trưởng tín dụng đạt 3,81% trên cơ sở hợp nhất. Dư nợ cho vay khách hàng đạt khoảng 205 nghìn tỷ đồng, tăng thêm khoảng 10 nghìn tỷ đồng trong quý I theo hạn mức được cấp. Tiền gửi đạt 193,8 nghìn tỷ đồng, tăng 18,93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận quý I đạt 1.890 tỷ đồng, tăng 15,92% so với cùng kỳ.

Cũng theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, MSB vẫn triển khai kế hoạch kiểm soát, xử lý nợ xấu bằng nội lực. Công tác cảnh báo sớm và xử lý nợ xấu được thực hiện thường xuyên theo tuần, tháng. Tỷ lệ nợ xấu của MSB hiện khoảng 1,7%, giảm so với mức 1,82% cuối năm 2025. Các nhóm nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5 đều được kiểm soát tốt. “Trong năm 2024, MSB đã trích lập dự phòng khoảng 1.700-1.800 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 1.300 tỷ đồng. Việc trích lập sớm giúp tạo dư địa xử lý các khoản nợ và khi thu hồi sẽ đóng góp tích cực vào lợi nhuận trong các năm tới” - Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh cho biết.

Thông tin từ MSB cũng cho biết, lợi nhuận còn lại sau thuế và trích lập các quỹ của năm 2025 là 4.558 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại 31/12/2025 sau khi trích lập các quỹ dự kiến 20%. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng. Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô, nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng.

Quang cảnh đại hội.

Cũng tại đại hội, đại hội đồng cổ đông MSB đã thông qua 2 định hướng gồm: Đầu tư vào công ty quản lý quỹ và chuyển đổi mô hình Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance).

Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh cho biết, trong chiến lược phát triển, MSB định hướng trở thành tập đoàn tài chính, cung cấp đầy đủ dịch vụ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc khách hàng ưu tiên (Priority Banking). Do đó, việc hoàn thiện hệ sinh thái là cần thiết, bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, bảo hiểm và tài chính tiêu dùng.

Về kế hoạch chuyển đổi mô hình Công ty Tài chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance) từ công ty tài chính chuyên ngành thành công ty tài chính tổng hợp, theo lãnh đạo MSB, điều này giúp TNEX Finance tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, mở rộng nguồn thu và giảm thiểu rủi ro. Sau khi chuyển đổi, TNEX Finance dự kiến tăng trưởng mạnh về quy mô, với tổng tài sản tăng từ 8.578 tỷ đồng năm 2026 lên 22.038 tỷ đồng vào năm 2029 (tăng 257%). Dư nợ cho vay khách hàng tăng từ 8.273 tỷ đồng (năm 2026) lên 19.968 tỷ đồng (năm 2029), trong khi lợi nhuận dự kiến đạt 1.368 tỷ đồng vào năm 2029.

Đại hội đồng cổ đông MSB cũng thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT với ông Trần Xuân Quảng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT; bầu bổ sung bà Nguyễn Hương Loan làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022- 2026); bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ nhiệm kỳ VII (2022- 2026) gồm bà Hoàng Thị Mai Thảo và bà Nguyễn Thị Hải Bình. Sau khi bầu bổ sung, số lượng thành viên Ban kiểm soát của MSB sẽ tăng lên 5 thành viên.