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Đại hội cổ đông EVG năm 2026: Chốt tăng trưởng 2 con số và hiệu quả bền vững

Lê Giang

Lê Giang

16:00 | 24/04/2026
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Ngày 24/4, Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Everland (mã chứng khoán: EVG) đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 7.018 cổ đông. Đại hội đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng đều vượt 2 con số, cùng nhiều nội dung quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển của EVG.
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Hiệu quả đi cùng chất lượng tăng trưởng

Tại Đại hội, các cổ đông EVG đã thông qua Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2025 của Ban điều hành. Theo đó, các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh chủ yếu đều xấp xỉ đạt và vượt so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu hợp nhất đạt 1.119 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 98,9 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ; tổng tài sản hợp nhất đạt 6.385 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ.

Không chỉ tăng trưởng về con số mà kết quả năm 2025 cũng cho thấy chất lượng tài chính, kinh doanh của EVG đang được cải thiện rõ rệt so với những năm trước. Công tác triển khai thi công xây dựng và bán sản phẩm bất động sản được duy trì đúng tiến độ, góp phần tăng tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản trong tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn. Tình hình tín dụng được kiểm soát tốt, tổng dư nợ tín dụng ở mức thấp (1.097 tỷ đồng). Hệ số nợ trên tổng tài sản hợp nhất và trên vốn chủ sở hữu đều giảm so với năm 2024. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu quan trọng khác như hệ số lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu và trên doanh thu cũng đều được cải thiện, cho thấy hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả khả quan.

Đại hội cổ đông EVG năm 2026: Chốt tăng trưởng 2 con số và hiệu quả bền vững

Chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của EVG.

Lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của EVG là bất động sản cũng ghi nhận những chuyển động tích cực trong năm 2025. Tập đoàn đã khởi công Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Du lịch nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay tại Đắk Lắk; khánh thành Giai đoạn 1 Tổ hợp Du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (Quảng Ninh); hoàn thành thủ tục giao đất và các điều kiện để khởi công Tổ hợp văn hóa di sản Lý Sơn (Quảng Ngãi). Bên cạnh đó, trong năm 2025 Tập đoàn cũng đẩy mạnh việc hoàn thiện thủ tục pháp lý để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án khu đô thị tại Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh...

Trên cơ sở kết quả của năm 2025, Đại hội đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2026 với các chỉ tiêu tăng trưởng đều từ 20% trở lên. Tổng doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 96,57% so với năm 2025; lợi nhuận sau thuế đạt 170,5 tỷ đồng, tăng 72,43%; tổng tài sản dự kiến đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 25,3%. Đối với Công ty mẹ Everland, doanh thu dự kiến đạt 730 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 66,8 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt 19,51% và 77,55%.

Các chỉ tiêu trên phản ánh quyết tâm lớn của Ban lãnh đạo EVG trong việc củng cố nền tảng nội tại và nâng cao chất lượng tăng trưởng của Tập đoàn trong bối cảnh tình hình thị trường có nhiều biến động. Cùng với đó, Tập đoàn cũng tăng cường kiểm soát rủi ro tài chính, quản lý chặt chẽ vay nợ tín dụng và sử dụng đòn bẩy, duy trì dòng tiền ổn định để đảm bảo khả năng thanh toán trước mọi diễn biến của thị trường.

Nhiều thay đổi trong chiến lược phát triển năm 2026

Báo cáo do Ban điều hành trình Đại hội thông qua cũng bao gồm những thay đổi quan trọng trong chiến lược phát triển năm 2026, khi EVG tập trung phát triển mạnh các trục kinh doanh cốt lõi là bất động sản và du lịch cùng với các chuỗi cung ứng đi kèm để hình thành các cực tăng trưởng chủ lực của Tập đoàn.

Về bất động sản, EVG sẽ chuyển hướng từ phát triển dự án riêng lẻ kiến tạo hệ sinh thái bất động sản và dòng tiền bền vững. Từ năm 2026 sẽ ưu tiên phát triển phân khúc nhà ở trung cấp, giá cả phù hợp với nhu cầu thị trường, tính thanh khoản cao để tạo doanh thu và dòng tiền ổn định. Tập trung nguồn lực triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ bán hàng tại các dự án hiện có nhằm giải phóng vốn đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Đồng thời đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng về bất động sản để tối ưu dòng tiền và hiệu quả đầu tư.

Đại hội cổ đông EVG năm 2026: Chốt tăng trưởng 2 con số và hiệu quả bền vững

Đại hội cổ đông thường niên 2026 của Công ty CP Tập đoàn Everland.

Về du lịch, EVG đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh “all-in-one”, kết hợp giữa vận hành các khu nghỉ dưỡng và khai thác các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ trong chuỗi cung ứng du lịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo doanh thu, dòng tiền bền vững từ du lịch.

Thực hiện chiến lược này, từ Quý II/2026 Tập đoàn sẽ đưa giai đoạn 1 của dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn vào vận hành chính thức. Với quy mô gần 1.000 phòng khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng tiêu chuẩn 5 sao, cùng hệ thống tiện ích đa tầng bao gồm trung tâm hội nghị quốc tế, bến du thuyền và các không gian thương mại – dịch vụ, dự án được phát triển theo mô hình tổ hợp điểm đến, cho phép khai thác đồng thời nhiều nguồn thu từ lưu trú, M.I.C.E, dịch vụ và trải nghiệm tại chỗ.

Việc đưa dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn vào vận hành khai thác là bước chuyển hóa tài sản đầu tư thành doanh thu và góp phần cải thiện dòng tiền, giảm phụ thuộc vào chu kỳ thị trường bất động sản, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng. Dưới góc độ tài chính, sự chuyển dịch này có ý nghĩa quan trọng khi tạo nền tảng cho các chỉ số hiệu quả như lợi nhuận và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được cải thiện. Mặt khác, dòng tiền từ khai thác tài sản được duy trì ổn định sẽ trở thành trụ đỡ cho tăng trưởng bền vững của EVG trong dài hạn.

Một ưu tiên nữa trong định hướng chiến lược của EVG là tập trung phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao, hệ thống quản trị hiện đại, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững theo định hướng thực thi EVG. Đây được xem là những động lực tăng trưởng quan trọng nhằm đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững của Tập đoàn trong năm 2026 và các năm tiếp theo. Về dài hạn, EVG đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số liên tục trong giai đoạn 2026 - 2030, tạo động lực để Tập đoàn vươn lên phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo.

Đại hội cổ đông EVG cổ phiếu EVG

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00

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