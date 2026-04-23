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Tập đoàn Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 là 4.200 tỷ đồng

Phước Hà

Phước Hà

14:14 | 23/04/2026
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Ngày 22/4, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua tất cả nội dung quan trọng trong hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
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Tại đại hội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (HOSE: KDH) đã báo cáo đại hội đồng cổ đông báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025; báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định của Ban Kiểm soát; tờ trình báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025; tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; cùng nhiều báo cáo, tờ trình khác về tất các các kế hoạch hoạt động trong năm 2026…

Năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền duy trì đà tăng trưởng ổn định, tập trung phát triển các khu dân cư đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ở thực tại TP. Hồ Chí Minh, với sản phẩm chất lượng, pháp lý minh bạch, đảm bảo tiến độ.

Tập đoàn Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 là 4.200 tỷ đồng
ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền. Ảnh: TM

Năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.651 tỷ đồng, tăng 42%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.045 tỷ đồng, tăng 29%; tổng tài sản đạt 34.074 tỷ đồng, tăng 11%. Vốn chủ sở hữu đạt 21.164 tỷ đồng, chiếm 62% tổng nguồn vốn; tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu duy trì dưới 1, cấu trúc tài chính lành mạnh, thanh khoản an toàn.

Kết quả kinh doanh này đóng góp phần lớn từ dự án Gladia by the Waters (hợp tác với Keppel) tại P. Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh ; quy mô 11,8 ha, gồm 226 căn căn biệt thự & nhà liên kế vườn, cùng khối cao tầng với 616 căn hộ chung cư và 23 căn thương mại dịch vụ.

Năm 2026, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tiếp tục kinh doanh phân khu thấp tầng dự án Gladia by the Waters; đồng thời triển khai xây dựng phân khu cao tầng, dự kiến mở bán vào quý III/2026 khi đủ điều kiện theo quy định. Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đồng thời tiếp tục xây dựng Dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại xã Bình Lợi, TP. Hồ Chí Minh và Khu nhà ở 11A tại xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh. Các dự án này sẽ được đưa vào kinh doanh khi đủ điều kiện theo quy định. Trên cơ sở đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 là 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.500 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền Cổ phiếu công nghệ đại hội cổ đông thường niên

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu