ĐHCĐ CONINCO 2025: Mở rộng hoạt động tư vấn sang lĩnh vực đường sắt

Đại hội có với sự tham dự các thành viên HĐQT; cổ đông và đại diện được ủy quyền đạt tỷ lệ 98,14% tổng số cổ phần phát hành của Công ty. Đại hội còn có sự tham dự của ông Thân Hồng Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Đoàn Chủ tịch - Ông Nguyễn Văn Công (giữa) - Chủ tịch HĐQT, Chủ toạ chủ trì Đại hội .

Theo báo cáo, năm 2024 là một năm thành công của CONINCO và là năm thứ 3 liên tiếp công ty vượt kế hoạch đề ra theo Đề án phát triển Công ty 5 năm giai đoạn 2022 – 2026.

Cụ thể, tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh năm 2024 đạt gần 609 tỷ đồng, vượt 26.7% so với kế hoạch đề ra, trong đó doanh thu từ hoạt động tư vấn đạt hơn 557 tỷ đồng, tăng 29,1% so với kế hoạch. Lợi nhuận kế toán trước thuế và lợi nhuận sau thuế đều tăng 38.6% so với kế hoạch đề ra.

Để bắt kịp xu hướng, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc của công ty đã xây dựng, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phù hợp với các yêu cầu thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhờ nỗ lực định hướng thị trường và chuẩn bị mọi nguồn lực thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã dẫn dắt công ty thích ứng và phát triển mạnh mẽ trong năm 2024. Trong đó, CONINCO đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và chi trả khoản vay đầu tư thực hiện dự án CONINCO TOWER theo đúng cam kết, khẳng định uy tín và năng lực của mình trong ngành.

Năm 2024, công ty đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 45 năm thành lập CONINCO, đánh dấu cột mốc mới trong lịch sử phát triển của công ty tư vấn xây dựng hàng đầu cả nước. Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được công ty triển khai, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông, hạ tầng: Dự án Đường cao tốc Bắc – Nam; nhiều dự án cầu, đường và hệ thống giao thông công cộng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước; các công trình hàng không; hạ tầng đô thị… góp phần vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong từng giai đoạn phát triển của Việt Nam.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CONINCO.

Những thành tựu mà Công ty đã đạt được trong quý I đặc biệt là hành trình 46 năm xây dựng và phát triển của CONINCO. Đó là những kết quả ấn tượng mà mỗi thành viên CONINCO đều có thể tự hào và tự tin lan toả. Trong quý I năm 2025, CONINCO đã hoàn thành nhiều dự án lớn như: Công trình trụ sở tổng công ty hợp tác kinh tế quân khu 4; Viện bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương và Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm; Trụ sở làm việc Công an tỉnh An Giang…; Các công trình giao thông đến những dự án dân dụng: Cảng HKQT Long Thành, Cảng HKQT Gia Bình, các tuyến đường cao tốc Bắc – Nam đã được CONINCO tiếp tục tập trung để đưa các dự án trọng điểm quốc gia về đích thành công. Tiếp tục được Chủ đầu tư tin tưởng và ký kết thành công những hợp đồng mới, đạt 141,03% kế hoạch quý: dự án mở rộng Trụ sở Bộ Công an 47 Phạm Văn Đồng; xây dựng Bảo tàng Quân khu 4; xây dựng cầu Đại An; xây dựng đường Vành đai 2 đoạn tuyến Tân Vũ – Hưng Đạo – Đường Bùi Viện Hải Phòng; Trường Đại học Khoa học sức khoẻ - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh…

Cũng trong quý I, một số hoạt động hợp tác quốc tế nổi bật như chuyến công tác của ban lãnh đạo CONINCO tại Nhật Bản và Lào để tìm hiểu phát triển lĩnh vực đường sắt, hạ tầng giao thông, các dự án nguồn vốn ODA… đã mở ra những cơ hội hợp tác mới với các đối tác trong và ngoài nước.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, CONINCO cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm nay. Theo đó, công ty sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động cốt lõi là sản xuất tư vấn, duy trì thị trường truyền thống, mở rộng thị trường sang các lĩnh vực mới như tư vấn đường sắt và các công trình giao thông, thủy lợi trên toàn quốc, củng cố vị thế của CONINCO, nâng cao chất lượng hạ tầng quốc gia, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, với những thách thức và cơ hội lớn, CONINCO tiếp tục mở rộng tầm nhìn và tham gia vào các dự án quan trọng trong các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, công nghệ, giao thông, hàng không… với mục tiêu không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn cải thiện đời sống người dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Mặt khác, CONINCO sẽ đẩy mạnh việc đấu thầu tham gia các dự án có nguồn vốn nước ngoài lại Lào và các nước lân cận, giúp công ty đa dạng hóa hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế.

Đại hội đã biểu quyết thông qua tất cả tờ trình với tỷ lệ nhất trí cao như: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025; Tờ trình Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025; Tờ trình thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty. Các nội dung đều đã được thông qua tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí 100%.

ĐHĐCĐ thường niên CONINCO 2025 khép lại với sự đồng thuận của 100% cổ đông tham dự Đại hội và tinh thần quyết tâm đổi mới mạnh mẽ. Những nội dung quan trọng được thông qua mở ra một hành trình phát triển mới cho CONINCO trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Với nền tảng vững chắc và sự đồng hành của cổ đông, đối tác; CONINCO sẵn sàng bứt phá, hiện thực hoá những mục tiêu chiến lược trong năm 2025 và các giai đoạn tiếp theo.