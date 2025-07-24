Đá viên làm từ tủ lạnh: không chỉ sạch mà còn phải đẹp

Với chiến lược lấy người dùng làm trọng tâm, LG liên tục cải tiến để tối ưu trải nghiệm người dùng, bao gồm cả những giải pháp tưởng chừng như rất nhỏ, đó là làm đá trên tủ lạnh.

Những viên đá làm từ tủ lạnh cũng có một hành trình hoàn thiện không ngừng

Kể từ năm 2006, khi LG lần đầu tiên mở rộng giới hạn của sự tiện nghi bằng dòng tủ lạnh French Door (tủ lạnh 4 cửa) đầu tiên trên thế giới với hệ thống lấy đá ngoài. Nhờ đó, người dùng có thể lấy đá dễ dàng mà không cần phải mở cửa ngăn đông, hạn chế thất thoát hơi lạnh và tiết kiệm điện năng.

Đến năm 2010, LG tiếp tục trình làng hệ thống làm đá tinh gọn Slim SpacePlus™, nổi bật với khả năng làm đá viên hiệu quả và tiết kiệm không gian lưu trữ. Công nghệ này đã trở thành biểu tượng của LG, nâng cao tiêu chuẩn thiết kế của ngành công nghiệp tủ lạnh toàn cầu.

Hệ thống làm đá tinh gọn Slim SpacePlus™ với khả năng làm đá viên hiệu quả và tiết kiệm không gian lưu trữ

Năm 2019, LG một lần nữa tái định nghĩa khái niệm làm đá viên khi giới thiệu công nghệ Craft Ice™ độc quyền với đá hình cầu lớn, tan chậm. Đây là loại đá lý tưởng cho các món cocktail, cà phê đá hoặc bất kỳ loại thức uống nào cần sự tinh tế và tính thẩm mỹ. Nhờ đó, người dùng có thể tận hưởng những thức uống sang trọng như tại các quầy bar ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, vấn đề kháng khuẩn trở thành ưu tiên hàng đầu, LG đã nhanh chóng trang bị công nghệ UVnano™ cho các dòng tủ lạnh. Công nghệ này sử dụng tia UV để khử khuẩn bên trong vòi lấy nước, tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn, đảm bảo nước uống luôn sạch và tinh khiết. Đồng thời, bộ lọc nước của LG cũng đạt chứng nhận NSF của Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng nước uống và đá viên đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh cao.

Năm 2020, LG đã nhanh chóng trang bị công nghệ UVnano™ cho các dòng tủ lạnh

Năm 2023, LG tiếp tục nâng tầm tiện ích với tính năng Mini Cubed Ice trên các sản phẩm tủ lạnh tại thị trường Mỹ, giúp tạo ra những viên đá nhỏ, phù hợp để làm lạnh nhanh soda hay cocktail. Tính năng này là minh chứng rõ ràng cho triết lý phát triển sản phẩm lấy con người làm trọng tâm và sự tinh tế đến từng chi tiết trong mỗi thiết kế của LG.

Và để mang đến trải nghiệm làm đá thông minh và tiện lợi hơn, các tủ lạnh thế hệ mới của LG còn được tích hợp nền tảng LG ThinQ™. Nhờ đó, người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ từ xa, quản lý tính năng làm đá, đồng thời kích hoạt chế độ Ice Plus để tăng tốc độ làm đá khi cần thiết.

Một trong những điều đặc biệt trên các dòng tủ lạnh của LG là LG đã “bản địa hóa” để mỗi dòng sản phẩm tủ lạnh mới ra đời đều được cải tiến để phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng của người dùng quốc giá đó. Tại Việt Nam, LG đã tiên phong mở rộng dung tích ngăn mát, bổ sung ngăn đông mềm phù hợp với nhiều loại thực phẩm cũng như tinh chỉnh thiết kế để thiết bị có thể hài hòa trong mọi gian bếp Việt. Đáng chú ý là ngay cả các giải pháp làm đá cũng được áp dụng những công nghệ ưu việt như hệ thống làm đá tinh gọn Slim SpacePlus™, UVnano™ khử khuẩn, tính năng lấy nước và đá ngoài trên nhiều dòng sản phẩm.

Những viên đá được làm từ tủ lạnh LG không chỉ sạch mà còn phải đẹp

Bên cạnh đó, dòng tủ lạnh dành riêng cho thị trường Việt Nam còn được tích hợp khay đá lớn cùng tính năng làm đá tự động để người dùng có thể thoải mái tận hưởng các loại đồ uống mát lạnh ngày thường hay bữa tiệc đông người.

“Sau chiếc tủ lạnh nội địa đầu tiên tại Hàn Quốc, LG đã không ngừng cải tiến để mang đến những trải nghiệm tối ưu. Không chỉ giúp việc làm và lấy đá trở nên đơn giản hơn, chúng tôi kỳ vọng tủ lạnh LG sẽ mang lại trải nghiệm cá nhân hóa, sáng tạo cũng như đảm bảo sức khỏe cho người dùng.” Ông In Jisoo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam chia sẻ.

Trong năm 2025 này, LG dự kiến sẽ ra mắt các giải pháp làm đá mới với công nghệ vượt trội, có độ chính xác, hiệu quả và tiện lợi cao hơn nữa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống hàng ngày.

Người dùng có thể trải nghiệm các giải pháp làm đá tiên tiến trên các mẫu tủ lạnh LG French Door: LFD61BLGAI, LFD58BLMAI, GR-X257BG và LBB33BGMAI.