Google ra mắt Audio Summaries trên Docs, cho phép nghe tóm tắt tài liệu bằng AI Gemini

Google vừa chính thức triển khai tính năng Audio Summaries (tóm tắt bằng âm thanh) trên Google Docs, cho phép người dùng nghe bản tóm tắt nội dung tài liệu thay vì phải đọc toàn bộ văn bản. Tính năng này được hỗ trợ bởi mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini và là bước mở rộng mới trong chiến lược tích hợp AI vào hệ sinh thái Google Workspace (bộ công cụ làm việc trực tuyến của Google).

Google Docs ra mắt Audio Summaries với Gemini. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo thông báo từ Google Workspace Updates (trang cập nhật chính thức của Google Workspace) ngày 12/02/2026, Audio Summaries tạo ra bản tóm tắt ngắn gọn, thường chỉ kéo dài vài phút, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các ý chính trong tài liệu dài. Thay vì sử dụng giọng đọc máy móc truyền thống, hệ thống AI tạo ra giọng nói tự nhiên với nhiều phong cách khác nhau, phù hợp từng bối cảnh sử dụng.

Người dùng có thể lựa chọn giọng “người kể chuyện” (narrator) để nghe nhẹ nhàng, thư giãn, hoặc phong cách “huấn luyện viên” (coach) và “người thuyết phục” (persuader) với tông giọng mạnh mẽ, chuyên nghiệp hơn, phù hợp cho báo cáo kinh doanh hoặc tài liệu học thuật.

Trình phát âm thanh được tích hợp trực tiếp trong giao diện Google Docs và có thể truy cập thông qua menu Tools (Công cụ) > Audio (Âm thanh) > Listen to document summary (Nghe bản tóm tắt tài liệu). Người dùng có thể điều chỉnh tốc độ phát từ 0.5 lần đến 2 lần tốc độ bình thường, tạm dừng, tua lại hoặc kéo thanh thời gian (scrub timeline: di chuyển nhanh đến đoạn mong muốn).

Tính năng này đặc biệt hữu ích với người dùng thường xuyên xử lý lượng lớn tài liệu, làm việc đa nhiệm hoặc cần tiếp nhận thông tin trong lúc di chuyển.

Audio Summaries được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ tương tự Audio Overview (tổng quan bằng âm thanh) từng xuất hiện trong NotebookLM công cụ nghiên cứu AI của Google. Việc mở rộng sang Google Docs cho thấy tham vọng của Google trong việc xây dựng môi trường làm việc đa phương thức (multimodal: tiếp nhận thông tin bằng nhiều hình thức như văn bản, âm thanh, hình ảnh).

Hiện tính năng được triển khai theo hình thức extended rollout (triển khai mở rộng theo từng giai đoạn) từ ngày 12/02/2026 và có thể mất hơn hai tuần để hiển thị đầy đủ cho tất cả người dùng đủ điều kiện.

Audio Summaries chỉ khả dụng cho các gói trả phí của Google Workspace như Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, cùng một số gói Google AI Pro và AI Ultra (các gói tích hợp AI nâng cao), cũng như một số phiên bản dành cho giáo dục. Người dùng miễn phí hiện chưa được hỗ trợ.

Trong bối cảnh cạnh tranh AI ngày càng quyết liệt, việc tích hợp khả năng tóm tắt bằng âm thanh vào công cụ văn phòng cho thấy Google đang đẩy mạnh ứng dụng Gemini vào các tác vụ hàng ngày, hướng tới mục tiêu giúp người dùng tiết kiệm thời gian, tăng khả năng tiếp cận và nâng cao hiệu suất làm việc.