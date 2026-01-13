Apple bắt tay Google: Siri thế hệ mới sẽ chạy trên nền Gemini

Apple đang hợp tác với Google để sử dụng các mẫu Gemini cho trợ lý ảo Siri được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Theo Apple, sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, công nghệ của Google được xem là nền tảng mạnh mẽ nhất để phát triển Apple Foundation Models, đồng thời mở ra những trải nghiệm AI sáng tạo hơn cho người dùng iPhone và hệ sinh thái Apple.

Chúng tôi xác định rằng công nghệ của Google mang lại nền tảng tối ưu cho các mô hình AI cốt lõi của Apple, hãng Applecho biết.

Dù hợp tác với Google, Apple khẳng định các mô hình AI vẫn sẽ vận hành trực tiếp trên thiết bị Apple và hạ tầng điện toán đám mây riêng, nhằm bảo đảm quyền riêng tư - yếu tố cốt lõi trong chiến lược AI của hãng.

Thỏa thuận hàng tỷ USD và sự trở lại của Google

Bloomberg từng tiết lộ Apple có thể chi khoảng 1 tỷ USD mỗi năm để sử dụng công nghệ Gemini, dù các điều khoản tài chính chính thức chưa được hai bên công bố.

Thỏa thuận này được xem là chiến thắng lớn của Google trong cuộc đua AI, khi Gemini ngày càng được tin tưởng như một đối trọng thực sự với OpenAI. Đáng chú ý, năm 2025 được xem là năm kinh doanh tốt nhất của Google kể từ 2009, và Alphabet thậm chí đã vượt Apple về vốn hóa thị trường trong thời gian ngắn.

Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp Apple đang đứng trước một phép thử lớn: Siri thế hệ mới phải đủ thông minh để thuyết phục hàng trăm triệu người dùng iPhone ...

Google hiện vẫn trả cho Apple hàng tỷ USD mỗi năm để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Dù mối quan hệ này từng bị đe dọa bởi các vụ kiện chống độc quyền, một phán quyết gần đây của tòa án Mỹ đã giúp Google tránh được kịch bản buộc phải thoái vốn khỏi Chrome, qua đó giữ nguyên các thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Apple chịu áp lực lớn trong cuộc đua AI

Kể từ khi OpenAI ra mắt ChatGPT cuối năm 2022, Apple bị đánh giá là đứng ngoài cuộc chơi AI quá lâu, trong khi Microsoft, Google, Meta và Amazon liên tục rót hàng chục tỷ USD cho hạ tầng và sản phẩm trí tuệ nhân tạo.

Áp lực buộc Apple phải đổi mới Siri ngày càng lớn, đặc biệt sau khi hãng từng trì hoãn bản nâng cấp Siri AI sang năm 2026, dù đã quảng bá mạnh mẽ cho tính năng này.

Hiện tại, Apple vẫn hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào Siri và Apple Intelligence, chủ yếu xử lý các truy vấn phức tạp liên quan đến kiến thức thế giới. Apple khẳng định thỏa thuận với OpenAI chưa thay đổi, dù vai trò của Gemini trong hệ sinh thái Siri tương lai vẫn còn để ngỏ.

Về phía Google, hãng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược AI với Gemini 3, phiên bản nâng cấp được giới thiệu cuối năm ngoái. CEO Sundar Pichai tiết lộ rằng Google Cloud đã ký nhiều hợp đồng AI trị giá trên 1 tỷ USD trong năm 2025 hơn cả hai năm trước cộng lại, cho thấy nhu cầu AI doanh nghiệp đang tăng vọt.