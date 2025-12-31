Công nghệ số
Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Doãn Huy

11:49 | 31/12/2025
Apple đang đứng trước một phép thử lớn: Siri thế hệ mới phải đủ thông minh để thuyết phục hàng trăm triệu người dùng iPhone đời cũ móc hầu bao nâng cấp. Sau cú trượt chân đáng thất vọng trong năm 2025, trí tuệ nhân tạo không chỉ là một tính năng mới, mà đã trở thành canh bạc sống còn với tăng trưởng, niềm tin nhà đầu tư và vị thế của Apple trong kỷ nguyên điện toán tiếp theo.
Apple cho biết họ đang đi đúng hướng để ra mắt bản nâng cấp Siri vào năm 2026, và họ chỉ còn một cơ hội nữa để làm cho mọi thứ hoàn hảo. Ảnh: Reuters.

Siri AI không còn là lựa chọn, mà là điều bắt buộc

Trước thềm kỷ niệm 50 năm thành lập vào năm 2026, Apple đang đối diện với một “cơ hội thứ hai” đầy áp lực. Sau khi không thể thực hiện lời hứa ra mắt Siri được tăng cường trí tuệ nhân tạo vào tháng 3 vừa qua, hãng khẳng định vẫn đang đi đúng hướng để hiện thực hóa tham vọng này trong năm tới.

Một Siri AI nửa vời không chỉ làm người dùng thất vọng. Nó còn có thể củng cố nhận định rằng Apple đang tụt hậu rõ rệt so với các đối thủ như Google, hay thậm chí là các công ty khởi nghiệp thuần AI như OpenAI. Quan trọng hơn, Apple có nguy cơ đánh mất quyền kiểm soát nền tảng điện toán lớn tiếp theo, nơi AI đóng vai trò trung tâm.

Khi AI gắn trực tiếp với doanh số iPhone

Không giống nhiều đối thủ, Apple không thu phí thuê bao cho Apple Intelligence. Trong khi OpenAI tính 20 USD mỗi tháng cho phiên bản đầy đủ của ChatGPT, Apple lựa chọn tích hợp AI miễn phí vào hệ sinh thái của mình.

Điều đó đồng nghĩa với một thực tế rõ ràng: AI phải bán được phần cứng.

Hy vọng lớn nhất của Apple là Siri AI đủ xuất sắc để tạo ra một chu kỳ nâng cấp iPhone mới, điều mà hãng đã theo đuổi suốt nhiều năm hậu đại dịch nhưng chưa thể đạt được. Hiện tại, Apple Intelligence chỉ hoạt động trên iPhone 15 Pro trở lên, vô hình trung biến AI thành “đòn bẩy” buộc người dùng iPhone cũ phải nâng cấp nếu muốn trải nghiệm đầy đủ.

Từ kỳ vọng đỉnh cao đến thất vọng năm 2025

Thực tế, năm 2025 được dự báo là một năm khó khăn với Apple từ rất sớm.

Ở mặt trận chính trị, Apple là một trong những công ty công nghệ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các kế hoạch áp thuế mới khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Ở mặt trận công nghệ, AI trở thành điểm yếu lộ rõ.

Mùa thu năm ngoái, Apple giới thiệu Apple Intelligence với một số tính năng giới hạn. Tuy nhiên, Siri AI, tính năng được quảng bá là “linh hồn” của iPhone 16, lại liên tục bị trì hoãn. Dù cổ phiếu Apple từng lập đỉnh nhờ kỳ vọng về một trải nghiệm AI đột phá, thực tế đã không đáp ứng được sự phấn khích đó.

“Tất cả đều vô ích”, một nhà phân tích Phố Wall nhận xét ngắn gọn về giai đoạn này.

Tim Cook và ván cờ chính trị tại Nhà Trắng

Trong lúc AI gặp trục trặc, CEO Tim Cook buộc phải chuyển sang một mặt trận khác: chính trị.

Sau nhiều tháng vận động, Apple cam kết đầu tư 600 tỷ USD trong bốn năm tới tại Mỹ. Cao trào là khoảnh khắc mang tính biểu tượng tại Phòng Bầu dục, khi Tim Cook trao cho Tổng thống Trump một chiếc cúp thủy tinh với đế vàng nguyên khối.

Dù nhiều nhà phân tích cho rằng phần lớn khoản đầu tư này đã nằm trong kế hoạch từ trước, điều đó vẫn đủ để làm hài lòng Nhà Trắng. Apple được miễn áp lực sản xuất iPhone tại Mỹ và nhận được ưu đãi thuế quan quan trọng.

Thị trường phản ứng ngay lập tức. Cổ phiếu Apple tăng khoảng 35% kể từ thời điểm đó, cho thấy giới đầu tư sẵn sàng bỏ qua rủi ro chính trị nếu câu chuyện tăng trưởng vẫn còn.

Bài toán nhân sự và lời hứa 2026

Sau làn sóng ra đi của nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó có người đứng đầu mảng AI John Giannandrea, Apple khẳng định họ đã tái cấu trúc đội ngũ và đủ năng lực để tung ra Siri AI vào năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc sản phẩm có thể chậm tới 21 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Khoảng thời gian đó là rất dài trong cuộc đua AI, nơi mỗi quý đều có thể tạo ra sự chênh lệch lớn về công nghệ và nhận thức người dùng.

Siri mới phải “xuất sắc”, không chỉ là “đủ dùng”

Nó không chỉ cần sánh ngang với ChatGPT hay Gemini về khả năng đối thoại và hiểu ngữ cảnh, mà còn phải vượt trội ở điểm mạnh cốt lõi của Apple: tích hợp sâu với thiết bị, dữ liệu cá nhân và hệ sinh thái.

Quan trọng hơn, Siri phải đủ hấp dẫn để khiến người dùng iPhone đời cũ cảm thấy rằng việc không nâng cấp đồng nghĩa với việc bị bỏ lại phía sau.

Đó từng là kịch bản lạc quan cách đây một năm, khi nhiều người tin rằng Siri AI sẽ tạo ra một “siêu chu kỳ” iPhone mới. Nhưng thực tế đã chứng minh: điều đó không hề dễ dàng.

Apple hiếm khi mắc sai lầm lớn như vậy với một công nghệ mang tính nền tảng. May mắn cho hãng, cuộc đua AI vẫn đang ở giai đoạn đầu. Dòng iPhone 17 trong năm nay cho thấy Apple vẫn có khả năng thúc đẩy doanh số nhờ thiết kế và phần cứng.

Nếu Siri AI tiếp tục gây thất vọng, Apple không chỉ mất thêm thời gian, mà còn có nguy cơ đánh mất vị thế dẫn dắt trong kỷ nguyên điện toán tiếp theo. Và lần này, sẽ không còn cơ hội thứ hai để “đánh lại”.

