Trung Quốc tổ chức giải đấu đối kháng robot hình người đầu tiên trên thế giới

Giải đấu Ultimate Robot Knockout Legend

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, UKRL 2026 sẽ kéo dài đến hết tháng 12 với nhiều hạng đấu khác nhau. Điểm gây chú ý là cơ cấu giải thưởng lớn, trong đó đội vô địch sẽ nhận đai vàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,44 triệu USD.

Song song với đó, ban tổ chức quyết định cung cấp miễn phí robot thi đấu cho các đội tham gia, thay vì yêu cầu tự phát triển phần cứng như thông lệ tại nhiều giải đấu công nghệ trước đây.

Nhân vật trung tâm của giải đấu là robot hình người T800 do công ty EngineAI phát triển. Mẫu robot này được giới thiệu vào tháng 12 năm ngoái và nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội nhờ khả năng thực hiện các động tác võ thuật phức tạp. Theo công bố của nhà sản xuất, T800 có thể thực hiện đá ngang, xoay người 360 độ trên không và chuỗi chuyển động liên hoàn với độ chính xác cao.

Robot hình người T800 – “võ sĩ” tham gia Ultimate Robot Knockout Legend

Về cấu hình, T800 sử dụng khung nhôm cấp hàng không nhằm cân bằng giữa độ bền và trọng lượng. Hệ thống làm mát chủ động được tích hợp tại các khớp chân, cho phép robot duy trì vận hành cường độ cao liên tục tối đa 4 giờ nhờ kiến trúc pin lithium thể rắn.

Ở khía cạnh cảm biến, thiết bị được trang bị LiDAR 360 độ kết hợp camera stereo, hỗ trợ nhận thức môi trường theo thời gian thực và xử lý tình huống trong không gian chuyển động nhanh.

Các động cơ khớp của T800 đạt mô-men xoắn lên tới 450 Nm, cho phép robot thực hiện những động tác đòi hỏi sức mạnh và độ linh hoạt lớn. Theo giới chuyên môn, đây là một trong những chỉ số kỹ thuật quan trọng phản ánh mức độ hoàn thiện của hệ truyền động trong robot hình người, đặc biệt trong bối cảnh các bài kiểm tra đối kháng đặt ra yêu cầu cao về thăng bằng động và kiểm soát va chạm.

Chiến lược cung cấp miễn phí robot T800 cho các đội tham dự được đánh giá là bước đi đáng chú ý. Ông Tian Feng, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghiệp Trí tuệ thuộc SenseTime, nhận định động thái này giúp giảm đáng kể rào cản chi phí ban đầu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và nhóm nghiên cứu tham gia. Theo ông, việc đưa robot vào môi trường đối kháng thực tế có thể rút ngắn hơn 30% chu kỳ phát triển công nghệ so với thử nghiệm thuần túy trong phòng thí nghiệm.

Ultimate Robot Knockout Legend được nhìn nhận như một thử nghiệm quy mô lớn đối với ngành robot hình người

Trong môi trường thi đấu, các linh kiện cốt lõi như bộ giảm tốc, trục vít me hay hệ thống truyền động sẽ chịu áp lực va chạm trực tiếp, qua đó bộc lộ rõ điểm mạnh và hạn chế. Quá trình này cho phép đối chiếu nhanh giữa dữ liệu mô phỏng và hiệu suất thực tế, đồng thời cung cấp cơ sở để tối ưu thiết kế trong các phiên bản tiếp theo.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ lệch hướng trong ứng dụng sản phẩm. Robot tối ưu cho đối kháng thường được thiết kế để tạo ra chuyển động bùng nổ trong thời gian ngắn và chịu va đập mạnh, trong khi robot công nghiệp hoặc dịch vụ lại ưu tiên sự ổn định và độ bền lâu dài. Việc cân bằng giữa yếu tố trình diễn và nhu cầu ứng dụng thực tiễn được xem là thách thức đối với nhà phát triển.

Dù còn nhiều tranh luận, UKRL 2026 được nhìn nhận như một thử nghiệm quy mô lớn đối với ngành robot hình người. Sự kiện không chỉ đóng vai trò sân chơi cạnh tranh mà còn là sự kiểm chứng công nghệ trong điều kiện thực tế. Trong bối cảnh trí tuệ hiện thân đang trở thành xu hướng, những nền tảng được thử nghiệm trên sàn đấu hôm nay có thể là tiền đề cho các thế hệ robot phục vụ sản xuất và đời sống trong tương lai.