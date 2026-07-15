Xe và phương tiện

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Tạ Thành

Tạ Thành

14:10 | 15/07/2026
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Toyota Việt Nam phát tín hiệu về việc ra mắt Land Cruiser FJ thông qua hình ảnh đăng tải trên fanpage chính thức. Mẫu SUV cỡ nhỏ được cho là sẽ sớm cập bến thị trường với cấu hình nhập khẩu từ Thái Lan.
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Toyota Việt Nam úp mở hình ảnh về Toyota Land Cruiser FJ

Toyota Việt Nam vừa đăng tải hình ảnh hé lộ một mẫu xe mới trên fanpage chính thức, thu hút sự quan tâm của giới yêu xe. Dù bức ảnh được làm tối, các chi tiết ngoại hình vẫn cho thấy đây nhiều khả năng là Toyota Land Cruiser FJ – mẫu SUV cỡ nhỏ đã xuất hiện trong nhiều thông tin đồn đoán thời gian qua.

Động thái này được xem là tín hiệu cho thấy thời điểm Land Cruiser FJ chính thức ra mắt tại Việt Nam đang đến gần. Trước đó, từ tháng 4/2026, nhiều đại lý trên cả nước đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu xe này để chuẩn bị cho kế hoạch mở bán.

Hình ảnh về Toyota Land Cruiser FJ được Toyota Việt Nam đăng tải trên fanpage chính thức. Ảnh: Toyota.
Hình ảnh về Toyota Land Cruiser FJ được Toyota Việt Nam đăng tải trên fanpage chính thức. Ảnh: Toyota.

Theo thông tin từ hệ thống đại lý, Toyota Land Cruiser FJ sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với một phiên bản duy nhất sử dụng động cơ xăng 2.7L cùng hệ dẫn động bốn bánh. Giá bán dự kiến vào khoảng 1,198 tỷ đồng, cao hơn cả một số phiên bản của Fortuner dù sở hữu kích thước nhỏ hơn. Để ưu tiên nhận xe trong những lô đầu tiên, khách hàng hiện phải đặt cọc từ 30 đến 40 triệu đồng.

Thiết kế hướng đến khả năng vận hành đa địa hình

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng khung gầm IMV, dùng chung cơ sở với Fortuner và Hilux nhưng có kích thước gọn hơn. Xe dài 4.575 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.960 mm và có chiều dài cơ sở 2.580 mm. Đây cũng là mẫu xe nhỏ nhất trong gia đình Land Cruiser, đồng thời có chiều cao lớn nhất trong nhóm sản phẩm sử dụng nền tảng IMV của Toyota.

Thiết kế vuông vức của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota
Thiết kế vuông vức của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota

Land Cruiser FJ theo đuổi phong cách thiết kế vuông vức, tập trung vào tính thực dụng và khả năng sử dụng trên nhiều điều kiện địa hình. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô lõm, đường chân kính thấp giúp mở rộng tầm quan sát cho người lái.

Toyota cũng chú trọng đến khả năng bảo dưỡng khi thiết kế cản trước và cản sau theo dạng ba mảnh, giúp việc sửa chữa trở nên đơn giản và tiết kiệm chi phí hơn sau những va chạm nhẹ. Các tấm ốp nhựa màu đen quanh thân xe góp phần hạn chế trầy xước trong quá trình sử dụng, đặc biệt khi di chuyển trên đường địa hình hoặc khu vực có nhiều vật cản.

Thiết kế ngoại thất của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.
Thiết kế ngoại thất của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.

Phiên bản bán tại Việt Nam chưa được công bố danh sách trang bị chính thức. Tuy nhiên, nếu giữ nguyên cấu hình như tại Thái Lan, mẫu SUV này sẽ sở hữu hệ thống đèn pha LED projector kết hợp dải đèn định vị ban ngày hình chữ C, đèn hậu LED, đèn sương mù LED trước và sau, cùng lốp dự phòng gắn trên cửa cốp mở ngang. Bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen đi kèm lốp 265/60 R18 tạo diện mạo khỏe khoắn và phù hợp với định hướng off-road.

Không gian nội thất tiếp tục duy trì triết lý thiết kế thực dụng. Cụm điều khiển trung tâm và các phím chức năng được bố trí gần người lái nhằm tăng tính thuận tiện khi vận hành. Vật liệu sử dụng ưu tiên độ bền và khả năng vệ sinh, phù hợp với môi trường khai thác thường xuyên.

Thiết kế khoan lái của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.
Thiết kế khoan lái của Toyota Land Cruiser FJ. Ảnh: Toyota.

Xe dự kiến được trang bị ghế bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế sau có thể trượt, ngả và gập linh hoạt, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm và cửa kính chỉnh điện một chạm cũng nằm trong danh sách tiện nghi đáng chú ý.

Động cơ 2.7L kết hợp hệ dẫn động 4WD tiêu chuẩn

Toyota Land Cruiser FJ sử dụng động cơ xăng 2TR-FE dung tích 2.7L, 4 xi-lanh, vốn đã quen thuộc trên Fortuner. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6.

Sức mạnh được truyền tới bốn bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4WD bán thời gian. Theo thông số được công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe đạt khoảng 9,6 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp.

Cấu hình Toyota Land Cruiser FJ hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng off-road. Ảnh: Toyota.
Cấu hình Toyota Land Cruiser FJ hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng off-road. Ảnh: Toyota.

Để đáp ứng nhu cầu chinh phục địa hình, Land Cruiser FJ còn được trang bị khóa vi sai cầu sau, hệ thống treo trước tay đòn kép độc lập và treo sau liên kết bốn điểm sử dụng lò xo cuộn. Cấu hình này hướng đến khả năng vận hành ổn định trên địa hình phức tạp, đồng thời duy trì sự cân bằng khi di chuyển trên đường nhựa.

Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ nhỏ của Toyota dự kiến tích hợp gói an toàn hiện đại với hệ thống đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ hiển thị hình ảnh HD và góc quan sát dưới gầm xe, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kết hợp phanh tự động, hỗ trợ phanh khi đỗ xe cùng 7 túi khí.

Land Cruiser FJ nhận đặt cọc tại Việt Nam, ra mắt vào tháng 6 Land Cruiser FJ nhận đặt cọc tại Việt Nam, ra mắt vào tháng 6

Nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV hoàn toàn mới Toyota Land Cruiser FJ với mức giá dự ...

Với việc Toyota Việt Nam chính thức phát tín hiệu về Land Cruiser FJ, thị trường SUV cỡ nhỏ nhiều khả năng sẽ sớm đón thêm một lựa chọn mới dành cho nhóm khách hàng ưu tiên khả năng off-road, thiết kế thực dụng và thương hiệu Land Cruiser. Nếu mức giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng được giữ nguyên khi mở bán, Land Cruiser FJ sẽ gia nhập phân khúc với định vị cao cấp hơn nhiều mẫu SUV cỡ C và cạnh tranh bằng nền tảng khung gầm cùng khả năng vận hành địa hình đặc trưng của dòng Land Cruiser.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 14:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 14:45
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AUD 17812 18086 18658
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EUR 29378 29598 30672
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Cập nhật: 15/07/2026 14:45
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