Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

Honor Robot Phone tiếp tục thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi những thông số kỹ thuật quan trọng nhất vừa được tiết lộ trước thềm ra mắt chính thức, chỉ ít lâu sau khi mẫu máy gây tiếng vang tại hai sự kiện lớn là CES 2026 và MWC 2026 nhờ thiết kế phá cách chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc điện thoại thông minh nào trước đó.

Điểm khiến người dùng tò mò nhất nằm ở cụm camera được gắn trên một cánh tay robot có khả năng xoay và chống rung theo cơ chế gimbal ba trục, hứa hẹn mang lại trải nghiệm quay phim chụp ảnh hoàn toàn khác biệt so với những gì smartphone hiện nay có thể làm được.

Cụm camera của Honor Robot Phone được gắn trên một cánh tay cơ khí nhô cao phía sau máy, tạo hình dáng chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc smartphone nào trước đó.

Camera gắn tay robot xoay chống rung ba trục

Khác với các hệ thống chống rung quang học OIS quen thuộc vốn chỉ dịch chuyển một thấu kính nhỏ bên trong module camera, Honor Robot Phone chuyển sang dùng hẳn một hệ thống gimbal vật lý ba trục để giữ ổn định toàn bộ cụm ống kính, theo thông tin do chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station chia sẻ trên Weibo.

Camera chính của máy sở hữu độ phân giải lên tới 200MP, đi kèm khẩu độ f/1.6 và tiêu cự 23mm, cho phép thu sáng tốt trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Ngoài ống kính chính, bộ camera phía sau còn có thêm một camera góc siêu rộng 50MP và một camera tiềm vọng cũng đạt độ phân giải 200MP, tạo thành tổ hợp hình ảnh dày đặc hiếm thấy trên một chiếc điện thoại.

Sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và cơ chế ổn định hình ảnh bằng phần cứng cho thấy Honor đang nhắm thẳng tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, những người từng phải mang theo gimbal rời cồng kềnh mỗi khi quay video bằng điện thoại.

Bài đăng ngày 14/7/2026 của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, nguồn tin đầu tiên hé lộ cấu hình camera và phần cứng của Honor Robot Phone.

Cấu hình flagship với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong lớp vỏ độc đáo đó, Honor Robot Phone được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm tại thời điểm ra mắt và cũng là con chip đang xuất hiện trên dòng Honor Magic 8.

Máy sở hữu màn hình kích thước dao động từ 6.3 đến 6.4 inch cùng độ phân giải công bố ở mức 1.5K, một lựa chọn kích thước vừa vặn giúp người dùng cầm nắm thoải mái dù thiết bị phải gánh thêm toàn bộ hệ thống camera cơ khí phía sau.

Để nuôi cùng lúc cánh tay robot, cụm camera công suất lớn và màn hình độ phân giải cao, Honor trang bị cho máy viên pin dung lượng 6000 mAh, mức dung lượng thuộc nhóm cao trên thị trường smartphone hiện nay.

Thời điểm ra mắt và tham vọng đường dài của Honor

Theo các nguồn tin rò rỉ, Honor Robot Phone nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng vào tháng 8/2026, đi kèm mức giá được dự báo nằm ở phân khúc siêu cao cấp do sở hữu những công nghệ chưa từng có tiền lệ.

Dù phiên bản đầu tiên còn chưa ra mắt, tin đồn đã hé lộ Honor đang phát triển song song thế hệ kế nhiệm, dự kiến chuyển sang dùng chipset Snapdragon sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến hơn nhằm cải thiện cả hiệu năng lẫn hiệu suất tiêu thụ điện.

Khi được hỏi liệu Honor có ra mắt thêm phiên bản nâng cấp vào năm sau hay không, Digital Chat Station xác nhận thư mục cho phiên bản mới đã được lập, đồng thời tiết lộ phiên bản này sẽ dùng chip Snapdragon tiến trình 2nm.

Việc theo đuổi dòng sản phẩm camera cơ khí hóa cho thấy Honor không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trình diễn công nghệ đơn lẻ, mà đang từng bước định nghĩa lại kiểu dáng smartphone truyền thống, chuyển từ những khối hình phẳng quen thuộc sang các thiết bị có khả năng tương tác vật lý và cơ khí hóa để phục vụ chuyên sâu cho nhu cầu hình ảnh ngày càng khắt khe của người dùng.