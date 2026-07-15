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Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

Bùi Hiển

Bùi Hiển

10:58 | 15/07/2026
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Honor Robot Phone bất ngờ lộ diện những thông số kỹ thuật quan trọng nhất ngay trước thềm ra mắt, với camera chính 200MP đặt trên cánh tay robot chống rung ba trục cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hứa hẹn thay đổi cách người dùng quay phim chụp ảnh bằng điện thoại.
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Honor Robot Phone tiếp tục thu hút sự chú ý của giới công nghệ khi những thông số kỹ thuật quan trọng nhất vừa được tiết lộ trước thềm ra mắt chính thức, chỉ ít lâu sau khi mẫu máy gây tiếng vang tại hai sự kiện lớn là CES 2026 và MWC 2026 nhờ thiết kế phá cách chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc điện thoại thông minh nào trước đó.

Điểm khiến người dùng tò mò nhất nằm ở cụm camera được gắn trên một cánh tay robot có khả năng xoay và chống rung theo cơ chế gimbal ba trục, hứa hẹn mang lại trải nghiệm quay phim chụp ảnh hoàn toàn khác biệt so với những gì smartphone hiện nay có thể làm được.

Cụm camera của Honor Robot Phone được gắn trên một cánh tay cơ khí nhô cao phía sau máy, tạo hình dáng chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc smartphone nào trước đó.
Cụm camera của Honor Robot Phone được gắn trên một cánh tay cơ khí nhô cao phía sau máy, tạo hình dáng chưa từng xuất hiện trên bất kỳ chiếc smartphone nào trước đó.

Camera gắn tay robot xoay chống rung ba trục

Khác với các hệ thống chống rung quang học OIS quen thuộc vốn chỉ dịch chuyển một thấu kính nhỏ bên trong module camera, Honor Robot Phone chuyển sang dùng hẳn một hệ thống gimbal vật lý ba trục để giữ ổn định toàn bộ cụm ống kính, theo thông tin do chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station chia sẻ trên Weibo.

Camera chính của máy sở hữu độ phân giải lên tới 200MP, đi kèm khẩu độ f/1.6 và tiêu cự 23mm, cho phép thu sáng tốt trong nhiều điều kiện chụp khác nhau. Ngoài ống kính chính, bộ camera phía sau còn có thêm một camera góc siêu rộng 50MP và một camera tiềm vọng cũng đạt độ phân giải 200MP, tạo thành tổ hợp hình ảnh dày đặc hiếm thấy trên một chiếc điện thoại.

Sự kết hợp giữa cảm biến độ phân giải cao và cơ chế ổn định hình ảnh bằng phần cứng cho thấy Honor đang nhắm thẳng tới nhóm người dùng sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, những người từng phải mang theo gimbal rời cồng kềnh mỗi khi quay video bằng điện thoại.

Bài đăng ngày 14/7/2026 của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, nguồn tin đầu tiên hé lộ cấu hình camera và phần cứng của Honor Robot Phone.
Bài đăng ngày 14/7/2026 của chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station trên Weibo, nguồn tin đầu tiên hé lộ cấu hình camera và phần cứng của Honor Robot Phone.

Cấu hình flagship với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bên trong lớp vỏ độc đáo đó, Honor Robot Phone được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip cao cấp nhất của Qualcomm tại thời điểm ra mắt và cũng là con chip đang xuất hiện trên dòng Honor Magic 8.

Máy sở hữu màn hình kích thước dao động từ 6.3 đến 6.4 inch cùng độ phân giải công bố ở mức 1.5K, một lựa chọn kích thước vừa vặn giúp người dùng cầm nắm thoải mái dù thiết bị phải gánh thêm toàn bộ hệ thống camera cơ khí phía sau.

Để nuôi cùng lúc cánh tay robot, cụm camera công suất lớn và màn hình độ phân giải cao, Honor trang bị cho máy viên pin dung lượng 6000 mAh, mức dung lượng thuộc nhóm cao trên thị trường smartphone hiện nay.

Thời điểm ra mắt và tham vọng đường dài của Honor

Theo các nguồn tin rò rỉ, Honor Robot Phone nhiều khả năng sẽ chính thức trình làng vào tháng 8/2026, đi kèm mức giá được dự báo nằm ở phân khúc siêu cao cấp do sở hữu những công nghệ chưa từng có tiền lệ.

Dù phiên bản đầu tiên còn chưa ra mắt, tin đồn đã hé lộ Honor đang phát triển song song thế hệ kế nhiệm, dự kiến chuyển sang dùng chipset Snapdragon sản xuất trên tiến trình 2nm tiên tiến hơn nhằm cải thiện cả hiệu năng lẫn hiệu suất tiêu thụ điện.

Khi được hỏi liệu Honor có ra mắt thêm phiên bản nâng cấp vào năm sau hay không, Digital Chat Station xác nhận thư mục cho phiên bản mới đã được lập, đồng thời tiết lộ phiên bản này sẽ dùng chip Snapdragon tiến trình 2nm.
Khi được hỏi liệu Honor có ra mắt thêm phiên bản nâng cấp vào năm sau hay không, Digital Chat Station xác nhận thư mục cho phiên bản mới đã được lập, đồng thời tiết lộ phiên bản này sẽ dùng chip Snapdragon tiến trình 2nm.

Việc theo đuổi dòng sản phẩm camera cơ khí hóa cho thấy Honor không chỉ dừng lại ở một sản phẩm trình diễn công nghệ đơn lẻ, mà đang từng bước định nghĩa lại kiểu dáng smartphone truyền thống, chuyển từ những khối hình phẳng quen thuộc sang các thiết bị có khả năng tương tác vật lý và cơ khí hóa để phục vụ chuyên sâu cho nhu cầu hình ảnh ngày càng khắt khe của người dùng.

HONOR ROBOT PHONE camera robot cấu hình Honor Robot Phone Snapdragon 8 Elite Gen 5 smartphone Honor 2026

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Thứ hai, 20/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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AUD 17806 18080 18654
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CNY 0 3838 3931
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 15/07/2026 11:45

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