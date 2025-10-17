HONOR ROBOT PHONE sẽ mở ra kỷ nguyên mới với thiết bị AI biết cảm nhận và phản hồi

​​

HONOR giới thiệu Robot Phone là thiết bị AI có cảm nhận và biết phản hồi

Theo HONOR, Robot Phone là “dạng thiết bị AI thế hệ mới” (new species of AI device), vượt ra ngoài phạm vi của smartphone hay điện thoại có các tính năng AI truyền thống. Thiết bị mới này được thiết kế để cảm nhận, thích nghi và tiến hóa tự động như một robot, trở thành “người bạn đồng hành cảm xúc” thay vì chỉ là công cụ giao tiếp hay làm việc cơ bản.

Khả năng chụp ảnh trên Robot Phone hứa hẹn mang đến những tấm ảnh sắc nét

Trong video giới thiệu về Robot Phone, HONOR cũng gắn camera trên khớp xoay linh hoạt, có thể bật mở linh hoạt, di chuyển và chụp ảnh ở nhiều góc độ, mang đến những liên tưởng như trong các phim khoa học viễn tưởng về những robot đáng yêu, thông minh

Robot Phone là thiết bị có khả năng “quan sát” và “phản ứng” nhanh nhẹn với thế giới xung quanh và có cảm xúc một cách tự nhiên nhất

Điểm đặc biệt của ý tưởng của camera này là sự kết hợp mượt mà của chuyển động cơ học và trí tuệ nhân tạo đa mô hình (AI-powered multimodal intelligence), cho phép thiết bị “quan sát” và “phản ứng” nhanh nhẹn với thế giới xung quanh và có cảm xúc một cách tự nhiên nhất.

Robot Phone được xem là một phần trọng tâm trong kế hoạch HONOR ALPHA, chiến lược dài hạn của hãng nhằm chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone truyền thống vươn mình trở thành công ty dẫn đầu về hệ sinh thái AI trên toàn cầu.

HONOR hứa hẹn đây sẽ là thiết bị đột phá, đúng cam kết trong kế hoạch Alpha với sự đầu tư hơn 1o tỷ USD nghiên cứu

Có thể nói, với sự ra đời của Robot Phone, HONOR hình dung điện thoại trong tương lai không chỉ là một công cụ, mà là bạn đồng hành giàu cảm xúc mà còn có khả năng cảm nhận, thích ứng và phát triển tự động như robot, làm phong phú cuộc sống người dùng bằng niềm vui và trí tuệ. Dù chưa công bố giá bán hay thời điểm thương mại hóa, sự xuất hiện của thiết bị này được xem là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế tiên phong của HONOR trong lĩnh vực AI.

Điều này cũng đồng thời cho thấy tham vọng táo bạo của HONOR trong việc xóa nhòa ranh giới giữa AI, robot và smartphone, mở ra kỷ nguyên nơi công nghệ không chỉ phục vụ con người, mà còn cùng con người phát triển.

Chúng ta sẽ cùng chờ đón những dấu mốc quan trọng của ngành di động trong năm 2026 tới đây, khi mà các nhà sản xuất bước vào cuộc đua định nghĩa lại thiết bị thông minh của tương lai.