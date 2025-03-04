HONOR bật mí về kế hoạch HONOR ALPHA

HONOR công bố kế hoạch HONOR ALPHA, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất smartphone thành “hệ sinh thái thiết bị AI"

Theo đó, HONOR sẽ chi 10 tỷ USD để phát triển AI, hứa hẹn HONOR ALPHA sẽ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ một nhà sản xuất smartphone thành “hệ sinh thái thiết bị AI” hàng đầu thế giới.

Cụ thể, trong đó, bên cạnh loạt công nghệ đột phá, HONOR cũng cam kết cập nhật Android và nâng cấp bảo mật trong 7 năm cho dòng flagship HONOR Magic. Chiến lược này không chỉ nâng tầm trải nghiệm người dùng mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn của HONOR trong việc phát triển bền vững và mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế.Vậy kế hoạch HONOR ALPHA cụ thể là gì?

Theo HONOR, kế hoạch HONOR ALPHA là một chiến lược dài hạn đánh dấu bước chuyển mình từ nhà sản xuất smartphone thành công ty có hệ sinh thái thiết bị AI toàn cầu. Không chỉ là một kế hoạch kinh doanh, HONOR ALPHA sẽ thể hiện tầm nhìn chiến lược với lộ trình ba giai đoạn nhằm đưa AI vào mọi khía cạnh của cuộc sống.

Ở giai đoạn đầu, HONOR sẽ tập trung vào việc tích hợp AI vào smartphone, biến điện thoại thành trợ lý cá nhân thông minh. Cụ thể là trong khuôn khổ sự kiện MWC 2025, HONOR ra mắt loạt công nghệ AI ấn tượng như AiMAGE, giúp cải thiện chất lượng ảnh, phục hồi ảnh cũ và nâng cao khả năng zoom bằng AI.

Trong đó, AI Connect là giải pháp chia sẻ tập tin đa nền tảng đầu tiên trên thế giới, cho phép người dùng truyền dữ liệu không dây giữa HONOR và các thiết bị chạy hệ điều hành iOS mượt mà, với tốc độ lên đến 125MB/giây giữa các thiết bị HONOR và 85MB/giây với iPhone.

HONOR cũng giới thiệu DeepFace, công nghệ AI giúp phát hiện video giả mạo (deepfake), giúp bảo vệ người dùng phòng tránh các cuộc gọi lừa đảo cũng như phát hiện tin giả và thông tin sai lệch.

Để củng cố niềm tin với khách hàng, HONOR còn cam kết hỗ trợ cập nhật Android và bảo mật trong 7 năm cho dòng flagship Magic, bắt đầu với Magic 7 Pro tại châu Âu, sánh ngang với Google Pixel và Samsung Galaxy S series.

HONOR đang hợp tác với Google, Qualcomm cùng nhiều đối tác công nghệ lớn để mở rộng hệ sinh thái AI

Trong giai đoạn tiếp theo của HONOR ALPHA, HONOR sẽ hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái AI mở, nơi các thiết bị như máy tính bảng, đồng hồ thông minh và cả thiết bị gia đình được kết nối liền mạch, mang lại trải nghiệm thông minh toàn diện. HONOR đang hợp tác với Google, Qualcomm cùng nhiều đối tác công nghệ lớn để đẩy nhanh quá trình hiện thực hóa hệ sinh thái này.

Và ở tầm nhìn xa hơn, giai đoạn thứ ba của HONOR ALPHA, HONOR sẽ tập trung vào kết nối con người với trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Với tham vọng này, HONOR đã cam kết đầu tư hơn 10 tỷ USD trong 5 năm tới để thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng AI trên quy mô toàn cầu nhằm “mở ra ranh giới công nghệ" và "đồng sáng tạo một mô hình mới cho các thiết bị AI". Điều đó bao gồm việc tăng cường phần cứng truyền thống bằng AI và phát triển các tác nhân AI thế hệ tiếp theo để tương tác giữa con người và thiết bị.

Không dừng lại ở đó, HONOR còn khẳng định HONOR ALPHA không chỉ là một kế hoạch, mà chính là cam kết mạnh mẽ của HONOR trong việc định hình tương lai AI, đưa con người và công nghệ đến gần nhau hơn.

Đồng thời, HONOR còn mang đến MWC 2025 một cam kết lâu dài và bứt phá với AI bằng việc kéo dài thời gian cập nhật Android lên 7 năm, và bảo mật cho dòng flagship Magic, bắt đầu tại thị trường châu Âu và sẽ mở rộng sang các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam. Điều này không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, mang đến trải nghiệm bảo mật tối ưu và đặt HONOR ngang hàng với Google Pixel, Samsung Galaxy S series.

Không chỉ tập trung vào phần mềm, HONOR còn đặt mục tiêu trung hòa carbon vào 2040, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào 2050. Đồng thời, HONOR còn hợp tác cùng Google, Qualcomm, Google Cloud và nhiều đối tác lớn để đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái AI, mang công nghệ thông minh đến gần hơn với đời sống.

“AI không chỉ là xu hướng, mà là cuộc cách mạng thay đổi cuộc sống. Tại HONOR, chúng tôi tin rằng công nghệ AI sẽ giúp con người tương tác với thiết bị thông minh theo cách hoàn toàn mới, thông minh và hiệu quả hơn. Chúng tôi tin rằng để AI phát huy hết tiềm năng, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ là vô cùng quan trọng. Vì vậy, HONOR kêu gọi sự chung tay của các đối tác trong ngành để xây dựng một nền tảng mở, nơi AI có thể phát triển mạnh mẽ, tạo ra giá trị thực sự cho xã hội. Cùng nhau, chúng ta sẽ định hình một tương lai công nghệ thông minh hơn, an toàn hơn và dễ tiếp cận hơn cho tất cả mọi người”. Ông James Li, Giám đốc điều hành của HONOR nhấn mạnh.

Cũng tại MWC 2025, HONOR còn ra mắt loạt sản phẩm mới bao gồm laptop, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây. Trong đó, HONOR MagicBook Pro 14 là một laptop AI với thiết kế nhẹ, pin mạnh và tích hợp HONOR Turbo X để tối ưu hiệu suất. HONOR Pad V9 là một máy tính bảng mỏng nhẹ, màn hình 2.8K, hướng đến người dùng cần thiết bị hỗ trợ công việc và học tập. HONOR Watch 5 Ultra giúp hỗ trợ theo dõi sức khỏe đến 15 ngày. HONOR Earbuds Open là tai nghe công thái học với âm thanh đỉnh cao và dịch thuật AI theo thời gian thực.

Thông tin thêm về dải sản phẩm và chiến lược HONOR ALPHA tại MWC 2025, xem thêm tại: https://www.honor.com/vn/