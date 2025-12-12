Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Không chỉ là đêm nhạc chào năm mới, Tiger Remix năm nay sẽ ‘biến hóa’ thành những Quảng trường Săn Lộc Bản Lĩnh, nơi mà khán giả có thể tự tay săn lộc, nắm lấy vận may và khởi động một mùa xuân 2026 đầy khí thế.

Tiger Remix 2026 đã sẵn sàng mang đến cho người hâm mộ Việt Nam những trải nghiệm săn lộc bất ngờ và độc đáo nhất tại 3 tỉnh thành

Cụ thể, quảng trường Săn lộc Bản lĩnh - Tiger Remix 2026 sẽ diễn ra tại 3 tỉnh thành: Quảng trường Hùng Vương - TP. Mỹ Tho (cũ) (26 - 27/12/2025), phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP.HCM (29 - 31/12/2025), và Quảng trường 10/3 - TP. Buôn Ma Thuột (cũ) (9 - 10/1/2026). Đây là trải nghiệm độc đáo t được Tiger Beer ra mắt trước thềm đại nhạc hội.

Tại mỗi điểm đến, người xem sẽ được thử sức với các thử thách “săn lộc” thú vị: từ Cây Lộc Bản Lĩnh “khó trị”, đến những hoạt động săn lộc trực tiếp trên sân khấu khi chương trình nhạc hội diễn ra. Bản lĩnh “săn lộc” cũng chính là góc nhìn mới Tiger Beer muốn truyền tải trong mùa lễ hội năm nay: Bản lĩnh là không chờ lộc may, mà tự tay săn lấy lộc cho mình.

Quảng trường Săn lộc Bản lĩnh sẽ xuất hiện tại Tp. Mỹ Tho (cũ), phố đi bộ Nguyễn Huệ Tp.HCM và Tp. Buôn Ma Thuột (cũ).

Tiger Remix đã trở thành biểu tượng, cấu nối giữa văn hoá, âm nhạc và tinh thần bản lĩnh trong nhiều năm qua. Đêm đại nhạc hội Tiger Remix 2026 sẽ một lần nữa chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn bùng nổ và hàng loạt sự kết hợp đáng chờ đợi. Từ những bản nhạc xuân đình đám được “remix” theo phong cách thịnh hành, âm nhạc hiện đại phối trộn với nhạc cụ dân tộc đầy sáng tạo, đến sự kết hợp của các nghệ sĩ đa thế hệ. Trải nghiệm đỉnh cao nhất đêm nhạc sắp tới sẽ là khoảnh khắc tung “đại liễn khai xuân” khổng lồ, kết hợp với pháo hoa rực sáng bầu trời, tạo nên dấu ấn countdown bùng nổ mở màn năm mới khí thế. Tất cả sẽ mở ra không khí trẩy hội đầu xuân rộn ràng và rực rỡ. Một trải nghiệm khai xuân độc đáo, mới mẻ nhưng vẫn đậm sắc văn hoá Việt Nam.

Chia sẻ về sự kiện năm nay, bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hiệu Tiger, cho biết: “Mỗi dịp năm mới, ai cũng mong cầu lộc may để khởi đầu thuận lợi. Nhưng Tiger tin rằng lộc không chỉ đến từ may mắn, mà từ chính bản lĩnh và sự chủ động của mỗi người. Vì vậy, Tiger Remix 2026 được thiết kế như Quảng trường Săn Lộc Bản Lĩnh – mang đến trải nghiệm săn lộc độc đáo để bất kỳ ai tham dự đều có thể tự tay săn lộc cho mình, mở ra một khởi đầu thật khí thế.”

“Tiger Remix cũng chính là hoạt động mở màn cho hành trình Săn Lộc Bản Lĩnh mà Tiger sẽ lan tỏa xuyên suốt mùa Tết năm nay, từ sân khấu đại nhạc hội đến trải nghiệm săn lộc tại các hàng quán, mạng xã hội và mọi điểm chạm quen thuộc của người tiêu dùng”. Bà Thảo cho biết thêm.

Tiger Remix 2026 mang đến những “Quảng trường Săn Lộc” – nơi mỗi người có thể cùng nhau săn lộc và mở ra một mùa xuân đầy rực rỡ và khí thế

Tiger Remix 2026 trở lại với sự sự góp mặt của DJ quốc tế cũng như dàn nghệ sĩ đình đám bậc nhất hiện nay: SOOBIN, NSND Hữu Quốc, Tóc Tiên, Hoàng Thuỳ Linh, DJ Soda, (S)TRONG Trọng Hiếu, Quang Hùng MasterD, Anh Tú, Phương Mỹ Chi, Kay Trần, Phạm Anh Khoa, Muộii, Hoàng Rapper, DJ Hoaprox, DJ KS, DJ Hino, MC Hype MastaB. Sự kiện chắc chắn sẽ tạo nên một lễ hội khai xuân tưng bừng và bản lĩnh nhất, chỉ có thể đến từ Tiger Beer.

