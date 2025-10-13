Cùng Tiger Beer gặp gỡ các huyền thoại CLB Manchester United

Họp báo trước trận Chung kết với bộ tứ huyền thoại huyền thoại của CLB Manchester United

Tại sự kiện họp báo trước trận Chung kết, bộ tứ huyền thoại đã bốc thăm các đội bóng xuất sắc nhất giải đấu mà họ sẽ dẫn dắt. Đó là các đội đến từ khu vực Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tham gia vào trận chung kết để cùng tranh tài và tìm ra chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá nhất cùng với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Sự kiện diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Vòng chung kết khu vực giải đấu Tiger Street Football 2025 sẽ biến khát khao của những cầu thủ không chuyên trở thành hiện thực và đặc biệt là có cơ hội tham gia và tranh tài trực tiếp cùng 4 huyền thoại Manchester United đang có mặt tại Việt Nam. Các danh thủ Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani, và Wes Brown là những cái tên đã viết nên lịch sử của Manchester United. Tinh thần và bản lĩnh ấy chính là cầu nối mạnh mẽ với những giá trị mà Tiger Beer luôn hướng đến. Đây còn là dịp hiếm có để người hâm mộ được chứng kiến các đồng đội từng cùng nhau chinh chiến tại Old Trafford trở thành đối thủ trực tiếp trong những trận cầu đáng nhớ ngay tại Việt Nam.

Bốn danh thủ của CLB Manchester United

“Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Tiger Beer trong hành trình kết nối sâu sắc của CLB Manchester United với cộng đồng người hâm mộ cuồng nhiệt tại Việt Nam. Với chúng tôi, bóng đá là thứ ngôn ngữ chung để tôn vinh niềm đam mê và bản lĩnh chinh phục. Chúng tôi hy vọng Tiger Street Football 2025 sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả những người hâm mộ và cầu thủ, tiếp lửa cho tình yêu bóng đá và chứng kiến văn hóa bóng đá đường phố Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.” Đại diện CLB Manchester United chia sẻ trước thềm diễn ra trận chung kết toàn quốc của Tiger Street Football 2025.

Bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hàng Tiger

Bà Huỳnh Phương Thảo, Giám đốc Tiếp thị Cấp cao nhãn hàng Tiger, nhấn mạnh: “Tại Tiger Beer, chúng tôi tin rằng bản lĩnh thực sự sẽ bùng nổ khi đối diện với thử thách. Tiger Street Football 2025 chính là đấu trường tuyệt vời để các chân sút sống trọn với đam mê bóng đá của mình, nơi trái bóng lăn bất tận và cuộc chơi luôn cuồng nhiệt. Cùng sự tham gia của bốn huyền thoại Manchester United tại Vòng chung kết toàn quốc của giải đấu, chúng tôi hy vọng có thể truyền cảm hứng cho mọi cầu thủ và người hâm mộ qua tinh thần bản lĩnh không thể bị ngăn cản từ những người đã chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới”.

Tại sự kiện họp báo, các danh thủ đã bốc thăm để chọn đội bóng mà họ sẽ dẫn dắt

Sau hơn một tháng khởi tranh trên toàn quốc, giải đấu Tiger Street Football 2025 đã ghi dấu ấn với hàng nghìn người hâm mộ, cùng hơn 3.300 cầu thủ tham gia. Bên cạnh loạt thể thức độc đáo, giải đấu còn mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm bóng đá và âm nhạc đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu. Ngoài ra, tại mỗi đêm chung kết khu vực, chương trình đã tìm ra các khán giả may mắn nhận được tấm vé đến sân vận động Old Trafford, Vương quốc Anh để chứng kiến trận đấu giữa hai CLB đình đám Manchester United và Manchester City vào tháng 1/2026.

Sự góp mặt của các huyền thoại đến từ CLB Manchester United tại vòng chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 đã tạo nên một sự kiện đáng nhớ với người hâm mộ

Hơn cả một giải đấu thể thao, Tiger Street Football 2025 là nơi mà bất kỳ ai, dù là cá nhân hay tập thể, chỉ cần có đam mê với quả bóng tròn đều có thể biến ước mơ trở thành hiện thực. đặc biệt với sự góp mặt của các huyền thoại đến từ CLB Manchester United và tinh thần thi đấu quả cảm của họ tại vòng chung kết toàn quốc Tiger Street Football 2025 đã tạo nên một sự kiện đáng nhớ với người hâm mộ Việt Nam.

