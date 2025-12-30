Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số

Lắng nghe chia sẻ của chuyên gia y tế và thể thao để sống khỏe một cách chủ động

Anh Tuấn

Anh Tuấn

09:45 | 30/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong hai tập phim liên tiếp 7 và 8 của series phim truyền cảm hứng Voices of Galaxy do Samsung thực hiện, một triết lý sống mới đã được định hình: Sống khỏe không phải là đích đến, mà là hành trình chủ động chạm đến sự thấu hiểu sâu sắc nhất về bản thân.
Samsung Galaxy Watch8 Series năm nay có gì? Samsung mang đến nhiều cải tiến thú vị trong việc chăm sóc sức khỏe tại Hội Nghị World Sleep 2025 Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Từ góc nhìn y khoa của ThS.BS Đỗ Doãn Bách trong tập 7 đến nguồn cảm hứng vận động từ Huấn Luyện Viên Huỳnh Ngọc Dư của tập 8 dẫn đến một điểm chung: Khi có tư duy đúng, công cụ phù hợp và sự đồng hành thiết yếu, việc duy trì sức khỏe sẽ trở nên nhẹ nhàng và bền vững hơn.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.
ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.

Làm mới tư duy: Đừng tập luyện để “trả bài”, hãy vận động để tận hưởng

Không ít người trẻ e ngại vận động vì xem đó là sự “trả giá” cho những bữa ăn quá đà, hay áp lực phải đạt được hình thể lý tưởng trong thời gian ngắn. Cách tiếp cận này dễ khiến việc tập luyện trở thành gánh nặng. Theo HLV Huỳnh Ngọc Dư, điều quan trọng không nằm ở việc chạy nhanh hay chinh phục thành tích, mà là xây dựng thói quen vận động bền bỉ mỗi ngày.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.
HLV Huỳnh Ngọc Dư cho rằng sự bền bỉ là bí quyết để vận động tốt hơn

Khi không còn bị ám ảnh bởi những con số hay mục tiêu quá lớn, người tập sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực: cơ thể linh hoạt hơn, tinh thần tỉnh táo hơn và năng lượng được cải thiện theo thời gian. Chăm sóc bản thân không còn là nghĩa vụ, mà là cách bạn tích lũy sức bền cho những trải nghiệm dài hạn.

Khi công nghệ giúp “đọc vị” và thiết lập lộ trình sống khỏe toàn diện

Ở góc độ y khoa, ThS.BS Đỗ Doãn Bách, bác sĩ công tác tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng lối sống hiện đại với cường độ làm việc cao, stress kéo dài đi kèm thói quen sinh hoạt, vận động thiếu cân bằng có thể âm thầm ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe tổng thể nếu không được theo dõi đúng cách.

Thay vì chờ đến khi có triệu chứng rõ ràng, bác sĩ khuyến nghị người trẻ nên chủ động quan sát những yếu tố nền tảng như giấc ngủ, mức độ stress, tần suất vận động và duy trì thói quen thăm khám sức khỏe định kỳ. Trong bối cảnh đó, các thiết bị thông minh đóng vai trò như một "giác quan thứ sáu", giúp định lượng hóa sức khỏe thông qua những chỉ số thực tế thay vì phán đoán cảm tính.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.
Tính năng Sleep Coaching trên Watch8 Series giúp người dùng hiểu rõ chất lượng giấc ngủ

Những thiết bị đeo như Galaxy Watch8 Series trở thành người bạn đồng hành giúp người trẻ chủ động sống khỏe mỗi ngày. Từ việc theo dõi giấc ngủ với Sleep Coaching, quản lý stress, đến cá nhân hóa vận động và dinh dưỡng nhờ AI và Gemini Live, Watch8 Series hỗ trợ xây dựng lối sống cân bằng, để mỗi hoạt động đều phù hợp, an toàn và hiệu quả.

“Là một huấn luyện viên chạy bộ, điều tôi quan tâm không phải là mọi người chạy nhanh đến đâu, mà là xây dựng được kế hoạch tập luyện giúp họ khỏe hơn và sống tốt hơn,” HLV Huỳnh Ngọc Dư nhấn mạnh trong tập phim Voices of Galaxy.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.
Samsung Health giúp theo dõi các chỉ số sức khỏe quan trọng

Song song đó, các dữ liệu trực quan từ Samsung Health về nhịp tim, huyết áp hay tải mạch máu còn giúp theo dõi sức khỏe một cách chủ động, từ đó phòng ngừa những dấu hiệu bệnh lý bất thường. Những báo cáo này trở thành cơ sở nền tảng để bác sĩ hiểu hơn về trạng thái sức khỏe, từ đó đưa ra khuyến nghị phù hợp và kịp thời điều chỉnh lối sống.

Tiếp lửa cho hành trình sống khỏe

Một hành trình sống khỏe bền vững luôn cần sự đồng hành để giữ lửa đam mê. Điều này được thể hiện rõ nét qua sự kết nối của CLB Samsung Galaxy Running Club trong tập 8 Voices of Galaxy.

Khi chia sẻ những nỗ lực cùng nhau, năng lượng tập thể sẽ trở thành đòn bẩy giúp vượt qua những phút giây muốn dừng lại. Sự kết nối này biến việc rèn luyện trở thành một trải nghiệm thú vị, khiến từng bước trên hành trình nâng cấp sức khỏe đều trải đầy niềm vui, sự sẻ chia và khích lệ.

ThS.BS Đỗ Doãn Bách - nhân vật chính trong tập 7 Voices of Galaxy.
Hành trình sống khỏe trở nên hứng khởi và bền bỉ hơn khi có sự đồng hành từ cộng đồng.

Thông điệp từ hai tập phim Voices of Galaxy không nằm ở những lời kêu gọi mạnh mẽ, mà ở một sự gợi mở rất thực tế: Sức khỏe bền vững được tạo nên từ những lựa chọn chủ động mỗi ngày, bao gồm vận động đều đặn, lắng nghe cơ thể qua dữ liệu, duy trì thăm khám định kỳ và kết nối với cộng đồng cùng chí hướng. Không cần chờ đợi sự hoàn hảo, cũng không cần bắt đầu bằng những thay đổi lớn. Chỉ cần bạn chủ động quan tâm đúng cách, hành trình sống khỏe đã thực sự được khởi động.

Samsung Galaxy Watch Voices of Galaxy ThS.BS Đỗ Doãn Bách HLV Huỳnh Ngọc Dư Galaxy Watch8 Series

Bài liên quan

Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Ứng dụng Gemini Live để phát triển cho cộng đồng

Ứng dụng Gemini Live để phát triển cho cộng đồng

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Samsung đồng hành cùng Giải Marathon Quốc tế Hạ Long 2025

Có thể bạn quan tâm

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Hóa giải rác thải điện tử bằng tư duy thiết kế xanh

Công nghiệp 4.0
Trong kỷ nguyên số, tốc độ đổi mới công nghệ đang tỷ lệ thuận với tốc độ tàn phá môi trường của rác thải điện tử (e-waste). Để hóa giải nút thắt này, một cuộc cách mạng về tư duy thiết kế xanh (Eco-design) đang được thực hiện nhằm xử lý vấn đề từ "phần gốc".
Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Phát động Chương trình đồng hành với sinh viên tài năng công nghệ năm 2026

Chuyển đổi số
Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức Lễ phát động Chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ năm 2026.
Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Vì sao Hàng Châu trở thành cái nôi của các startup công nghệ tỷ đô Trung Quốc?

Công nghiệp 4.0
Hàng Châu đã sản sinh liên tiếp các startup công nghệ tỷ đô trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, robot và trò chơi điện tử. Nhóm doanh nghiệp được gọi là Sáu Tiểu Long này ra đời nhờ ba yếu tố then chốt: sự phát triển của Alibaba, chính sách hỗ trợ mạnh của chính quyền địa phương và nguồn vốn dồi dào từ các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung tại đây.
Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Hơn 16.000 người tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng

Chuyển đổi số
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam đã thu hút hơn 16.000 lượt tham gia hợp lệ trên toàn quốc chỉ sau hơn một tháng phát động, góp phần lan tỏa kiến thức khoa học về tiêm chủng và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số

Giáo dục số
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu kỷ nguyên số. Hội nghị nhằm thúc đẩy việc triển khai hiệu quả công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trường học; tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh tham gia học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện.
Xem thêm

Đọc nhiều

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

COLORFUL ra mắt iGame GeForce RTX 50 MINI OC, card đồ họa 180mm dành cho PC ITX

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

Hội nghị REV-ECIT 2025 thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ - doanh nghiệp

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
17°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
33°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
23°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
16°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
15°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
15°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
16°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
22°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
20°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
17°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
14°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
14°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
16°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
15°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
15°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
15°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
24°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
23°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
21°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
21°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 28°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 01/01/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 01/01/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 01/01/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 01/01/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 01/01/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 18:00
18°C
Thứ năm, 01/01/2026 21:00
17°C
Thứ sáu, 02/01/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 02/01/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 02/01/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 02/01/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 02/01/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 03/01/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 03/01/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 03/01/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 03/01/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 03/01/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 04/01/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 04/01/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 04/01/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 04/01/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 05/01/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 05/01/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 05/01/2026 06:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,000 153,000
Hà Nội - PNJ 150,000 153,000
Đà Nẵng - PNJ 150,000 153,000
Miền Tây - PNJ 150,000 153,000
Tây Nguyên - PNJ 150,000 153,000
Đông Nam Bộ - PNJ 150,000 153,000
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,240 ▼30K 15,440 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 15,240 ▼30K 15,440 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 15,240 ▼30K 15,440 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,250 ▲50K 15,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,250 ▲50K 15,500
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,250 ▲50K 15,500
NL 99.99 14,530 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,530 ▲50K
Trang sức 99.9 14,790 15,390
Trang sức 99.99 14,800 15,400
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,524 ▼3K 15,442 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,524 ▼3K 15,443 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,475 ▼3K 1,505 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,475 ▼3K 1,506 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,455 ▼3K 149 ▼1344K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 142,025 ▼297K 147,525 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,411 ▼225K 111,911 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,298 ▼83886K 10,148 ▼91536K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,549 ▼183K 91,049 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 78,526 ▼175K 87,026 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,789 ▼125K 62,289 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,524 ▼3K 1,544 ▼3K
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17060 17330 17903
CAD 18651 18929 19548
CHF 32510 32894 33542
CNY 0 3470 3830
EUR 30211 30485 31510
GBP 34566 34958 35897
HKD 0 3247 3449
JPY 161 165 171
KRW 0 17 19
NZD 0 14875 15463
SGD 19924 20206 20732
THB 748 812 865
USD (1,2) 26019 0 0
USD (5,10,20) 26060 0 0
USD (50,100) 26089 26108 26377
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,077 26,077 26,377
USD(1-2-5) 25,034 - -
USD(10-20) 25,034 - -
EUR 30,411 30,435 31,690
JPY 164.75 165.05 172.46
GBP 34,922 35,017 35,957
AUD 17,320 17,383 17,892
CAD 18,848 18,909 19,509
CHF 32,836 32,938 33,714
SGD 20,053 20,115 20,796
CNY - 3,702 3,812
HKD 3,320 3,330 3,423
KRW 16.88 17.6 18.95
THB 798.04 807.9 862.6
NZD 14,897 15,035 15,435
SEK - 2,811 2,902
DKK - 4,068 4,198
NOK - 2,572 2,656
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,066.18 - 6,828.56
TWD 759.05 - 916.7
SAR - 6,896.03 7,240.85
KWD - 83,131 88,234
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,075 26,077 26,377
EUR 30,275 30,397 31,566
GBP 34,737 34,877 35,872
HKD 3,307 3,320 3,433
CHF 32,596 32,727 33,660
JPY 164.01 164.67 172.07
AUD 17,253 17,322 17,893
SGD 20,096 20,177 20,757
THB 813 816 854
CAD 18,831 18,907 19,494
NZD 14,955 15,483
KRW 17.50 19.18
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26070 26070 26377
AUD 17240 17340 18268
CAD 18824 18924 19943
CHF 32768 32798 34385
CNY 0 3719.5 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4125 0
EUR 30403 30433 32161
GBP 34855 34905 36674
HKD 0 3390 0
JPY 164.46 164.96 175.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.6 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6640 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14997 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2820 0
SGD 20064 20194 20926
THB 0 780 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15270000 15270000 15470000
SBJ 13000000 13000000 15470000
Cập nhật: 31/12/2025 13:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,085 26,135 26,377
USD20 26,085 26,135 26,377
USD1 23,865 26,135 26,377
AUD 17,283 17,383 18,511
EUR 30,544 30,544 31,982
CAD 18,770 18,870 20,195
SGD 20,141 20,291 20,866
JPY 164.88 166.38 171.08
GBP 34,944 35,094 35,903
XAU 15,268,000 0 15,472,000
CNY 0 3,602 0
THB 0 816 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/12/2025 13:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

10 sự kiện ICT tiêu biểu năm 2025

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

NEAC công bố Top 5 nhà cung cấp chữ ký số công cộng tốt nhất 2025

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh

Chung kết cuộc thi nhiếp ảnh 'Hồn Việt qua ống kính tuổi trẻ 2025'

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý PINI Việt Nam chính thức ra mắt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

Breo ra mắt gối massage đa năng Back 2F

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Đã có thể trải nghiệm màn hình Samsung Onyx tại Galaxy CineX Hanoi Centre

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Apple và canh bạc Siri AI: Cơ hội cuối để kéo người dùng iPhone cũ nâng cấp

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trung Quốc siết chặt chatbot AI vì nguy cơ tác động cảm xúc người dùng

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

Trí tuệ nhân tạo và thách thức không của riêng ai

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

5 xu hướng lớn dự kiến định hình ngành du lịch toàn cầu năm 2026

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

Hội nghị REV-ECIT 2025 vinh danh 4 công trình xuất sắc nhất về Terahertz và AI

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

REV-ECIT 2025: Các công trình khoa học có tính ứng dụng cao

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Chiến lược dài hạn của Novo Nordisk với thuốc giảm cân: Giới khoa học lạc quan, Phố Wall thiếu kiên nhẫn

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giảm điểm ngày áp chót năm, cổ phiếu công nghệ chịu áp lực

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

TikTok Shop tôn vinh văn hóa Việt qua thương mại Tết

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Tiếp thêm sức sống mới cho làng nghề bằng câu chuyện của thế hệ trẻ

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh với những nỗ lực phát triển hạ tầng giao thông quốc gia

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

HANDICO đóng góp 1.200 tỷ đồng ngân sách, khẳng định vai trò doanh nghiệp chủ lực của Thủ đô

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Hợp tác chiến lược 3 bên Visa, C.P. Việt Nam và VIB

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Nguyên nhân Vingroup rút đăng ký đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

UIC và Subaru ra mắt chương trình đồng thương hiệu

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Siết xe tải vào nội đô giờ cao điểm

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Uber và Lyft chuẩn bị thử nghiệm taxi tự lái tại London cùng Baidu

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

ASUS chuẩn bị ra mắt ROG Swift PG32UCDM3 với công nghệ BlackShield mới

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LMHT 2025: Khẳng định vị trí trung tâm của Esport toàn cầu

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

LG ra mắt bộ ba màn hình gaming 5K UltraGear evo trước thềm triển lãm CES 2026

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie

Năm 2025 là năm bứt phá của các tựa Game Indie