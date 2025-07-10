Samsung Galaxy Watch8 Series năm nay có gì?

Tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng trên toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy Watch

Tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng trên toàn bộ dòng sản phẩm Galaxy Watch, Galaxy Watch Ultra có thiết kế mặt tròn đặc trưng với viền đệm nhưng mỏng hơn, mang lại cảm giác đeo thoải mái nhất từ trước đến nay.

Để đạt được thiết kế mỏng này, cấu trúc bên trong của Galaxy Watch8 được tái thiết kế hoàn toàn và khả năng lắp đặt linh kiện được cải thiện 30%, giúp giảm bớt 11% độ dày thiết bị. Kết hợp với hệ thống Dynamic Lug, thiết kế có thể chuyển động linh hoạt theo cổ tay, mang đến trải nghiệm đeo thoải mái và ổn định hơn, đảm bảo sự vừa vặn và nâng cao độ chính xác.

Samsung Galaxy Watch8 sẽ bao gồm Watch8 Ultra và Watch8 Classic

Galaxy Watch8 được hỗ trợ bởi hiệu năng mạnh mẽ với màn hình hiển thị rõ ràng ngay cả dưới trời nắng gắt nhờ độ sáng được tăng lên đến 50% và đạt 3.000 nit ở độ sáng tối đa. Thời lượng pin được cải tiến để có thể yên tâm sử dụng suốt cả ngày dài. Hệ thống GPS kép mang lại khả năng xác định vị trí chính xác và chi tiết hơn. Vi xử lý 3nm mạnh mẽ không chỉ giúp thiết bị vận hành mượt mà hơn mà còn tiết kiệm năng lượng tối ưu. Bên cạnh đó, cảm biến BioActive đột phá cho phép thu thập dữ liệu sức khỏe sâu và chính xác hơn, mang đến góc nhìn toàn diện về tình trạng sức khỏe tổng thể của người dùng trên Galaxy Watch8 series.

Samsung cũng không ngừng cải tiến trải nghiệm giấc ngủ với huấn luyện viên giấc ngủ cá nhân hoá, hỗ trợ tạo lập môi trường ngủ tối ưu, thậm chí phát hiện các dấu hiệu từ trung bình đến nặng của chứng ngưng thở khi ngủ.

Galaxy Watch8 series còn trang bị các tính năng sức khoẻ độc đáo mới trên ứng dụng Samsung Health

Bên cạnh đó, Galaxy Watch8 series còn trang bị các tính năng sức khoẻ độc đáo mới trên ứng dụng Samsung Health, giúp người dùng xây dựng thói quen sống lành mạnh hơn thông qua những thông tin chi tiết mang tính động viên tức thời - từ giấc ngủ, chế độ ăn uống đến luyện tập thể chất như Tính năng Hướng dẫn trước khi đi ngủ (Bedtime Guidance); tính năng Sức ép lên mạch máu (Vascular Load)…

Đồng thời, Galaxy Watch8 series cũng lần đầu tiên giới thiệu tính năng Chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) trên đồng hồ thông minh, cho phép người dùng đo nồng độ carotenoid chỉ trong năm giây, từ đó đưa ra những lựa chọn lối sống phù hợp nhằm hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh.

Galaxy Watch8 series cũng cung cấp thông tin chi tiết về thể chất được cá nhân hoá

Galaxy Watch8 series cũng cung cấp thông tin chi tiết về thể chất được cá nhân hoá để giúp bạn giữ vững động lực mọi lúc mọi nơi. Thông qua các tính năng Hướng dẫn chạy bộ cá nhân (Running Coach); tính năng Cùng nhau (Together) cũng được nâng cấp; tính năng Cảnh báo stress cao (High Stress Alert) tự động phát cảnh báo để bạn dành thời gian nghỉ ngơi; hay tính năng Chánh niệm (Mindfulness Tracker) sẽ giúp bạn ghi lại tâm trạng của mình và nhận hướng dẫn về các bài tập thở để giải tỏa căng thẳng.

Ngoài ra, tính năng Điểm năng lượng được hỗ trợ bởi AI còn cung cấp cái nhìn tổng quan về mức năng lượng của bạn, kết hợp các chỉ số về thể chất và tinh thần nhằm hỗ trợ người dùng xây dựng lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày.

Galaxy Watch8 series người dùng cũng sẽ được trải nghiệm Wear OS 6 và Gemini, trợ lý AI của Google

Với Galaxy Watch8 series người dùng cũng sẽ được trải nghiệm Wear OS 6 và Gemini, trợ lý AI của Google. Qua đó, người dùng có thể sử dụng giọng nói tự nhiên để thực hiện nhiều tác vụ mọi lúc mọi nơi với các ứng dụng Galaxy Watch như Samsung Health, Calendar, Reminder, và Clock mà không cần thao tác chạm vào thiết bị. Ví dụ, yêu cầu Gemini tìm một quán cà phê ở khu vực xung quanh và nhắn tin cho một người bạn để gặp bạn ở đó, tất cả chỉ trong một câu lệnh. Hoặc nói: “Bắt đầu bài tập chạy 30 phút” để bắt đầu chu trình luyện tập mới.

Bên cạnh đó, nhờ One UI 8 Watch hoàn toàn mới, người dùng cũng có thể nhanh chóng truy cập nhanh chóng vào các thông tin như chỉ số sức khỏe, thời tiết, sự kiện và nhiều hơn nữa… ngay trên cổ tay. Ngoài ra, thanh Now Bar và giao diện thông báo mới sẽ đảm bảo những hoạt động quan trọng luôn hiển thị nổi bật và trực quan nhất.

Samsung Galaxy Watch8 Series đã chính thức mở đặt trước

Galaxy Watch 8, Galaxy Watch 8 Classic và Galaxy Watch Ultra đã có thể đặt hàng trước từ ngày 9/7/2025 đến 31/7/2025 và giao hàng sớm từ ngày 20/7/2025 giá bán lẻ đề nghị như sau: Watch Ultra phiên bản 2025 (64GB): 16.990.000 đồng Watch8 Classic (Bluetooth và LTE): từ 12.990.000 đồng Watch8 44mm (Bluetooth và LTE): từ 9.990.000 đồng Watch8 40mm (Bluetooth và LTE): từ 8.990.000 đồng

Khách hàng khi đặt mua Galaxy Watch8 Series trong thời gian này sẽ nhận được các ưu đãi hấp dẫn trong giai đoạn đặt hàng trước như sau:

Đặc quyền 3 triệu đồng khi mua Watch Ultra mới và 2.5 triệu đồng khi mua Watch8 Series mới dành cho chủ sở hữu điện thoại Galaxy

Ưu đãi thêm phiếu mua hàng 1 triệu đồng cho sản phẩm Galaxy Buds3 Series, Galaxy Fit3

Lần đầu tiên, ưu đãi trả góp “3 Không” (0đ trả trước, 0đ phí phát sinh, 0% lãi suất) qua thẻ tín dụng với kỳ hạn đến 12 tháng dành cho toàn bộ các sản phẩm Galaxy Watch

Các ưu đãi thêm đến 50% khi mua kèm phụ kiện dây đeo đồng hồ