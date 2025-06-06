Điện tử tiêu dùng
Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Phạm Anh

Phạm Anh

11:33 | 06/06/2025
Samsung Galaxy Watch4, đồng hồ thông minh đầu tiên có công nghệ BIA, biến cổ tay bạn thành một phòng khám mini, giá từ 1,7 triệu.
Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Samsung Galaxy Watch4, đồng hồ thông minh đầu tiên có công nghệ BIA

Công nghệ BIA là gì?

Công nghệ BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) là một phương pháp đo lường thành phần cơ thể dựa trên nguyên lý vật lý về điện trở của các mô sinh học.

Quá trình đo diễn ra theo nguyên lý sau: dòng điện đi từ một điểm tiếp xúc, đi qua cơ thể và quay trvề điểm tiếp xúc thứ hai. Trong hành trình này, dòng điện gặp phải các mức độ cản trở khác nhau tùy thuộc vào loại mô mà nó đi qua. Thiết bị đo lường độ chênh lệch điện áp giữa hai điểm và tính toán tổng trở kháng của cơ thể.

Độ chính xác của phương pháp BIA phụ thuộc vào nhiều yếu tố sinh lý. Trạng thái hydrat hóa của cơ thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả vì nước là thành phần chính quyết định tính dẫn điện. Thời điểm đo cũng quan trọng vì mức độ nước trong cơ thể thay đổi theo chu kỳ sinh học hàng ngày. Hoạt động thể chất trước khi đo có thể làm thay đổi phân bố nước trong các mô, từ đó ảnh hưởng đến độ chính xác.

Về mặt an toàn, công nghệ BIA được coi là không xâm lấn và an toàn cho đa số người. Tuy nhiên, dòng điện dù nhỏ vẫn có thể gây nhiễu loạn đối với các thiết bị y tế điện tử như máy tạo nhịp tim hoặc máy phá rung tim cấy ghép. Do đó, những người sử dụng các thiết bị này cần tránh sử dụng tính năng BIA.

Đối với phụ nữ mang thai, mặc dù chưa có bằng chứng khoa học về tác hại, nguyên tắc thận trọng được áp dụng vì thai nhi đang phát triển có thể nhạy cảm hơn với các tác động điện từ bên ngoài.

Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Samsung Galaxy Watch4. Ảnh: Samsung

Galaxy Watch4: đồng hồ thông minh biết đo mỡ cơ thể

Bạn có bao giờ thắc mắc tỷ lệ mỡ trong cơ thể mình như thế nào mà lại ngại đến phòng gym hỏi trainer? Hay lo lắng về sức khỏe nhưng cảm thấy việc đi khám định kỳ rườm rà và tốn kém? Samsung Galaxy Watch4 xuất hiện như câu trả lời cho những băn khoăn này. Chiếc đồng hồ này có thể đo tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ trong 15 giây, biến cổ tay bạn thành một phòng khám mini.

Galaxy Watch4 là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Samsung tích hợp công nghệ phân tích thành phần cơ thể, hay còn gọi là BIA (Bioelectrical Impedance Analysis). Công nghệ này hoạt động theo nguyên lý đơn giản: gửi một dòng điện nhỏ qua cơ thể để đo sức kháng của các mô khác nhau.

Cách sử dụng thực sự đơn giản. Bạn chỉ cần đặt hai ngón tay lên các cảm biến ở mặt đồng hồ trong 15 giây. Sau đó, Galaxy Watch4 sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về tỷ lệ mỡ, khối lượng cơ xương, lượng nước trong cơ thể, chỉ số BMI và cả khối lượng xương. Những thông tin này trước đây chỉ có thể đo được bằng máy chuyên dụng tại phòng gym hoặc bệnh viện.

Để hiểu rõ hơn về độ chính xác, các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng công nghệ BIA trên Galaxy Watch4 có kết quả tương đồng với các thiết bị y tế chuyên nghiệp. Điều này có nghĩa bạn có thể tin tưởng vào những con số mà đồng hồ đưa ra để điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện.

Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Nhận kết quả phân tích thành phần cơ thể (qua phương pháp đo BIA) mọi lúc, mọi nơi chỉ với hai ngón tay và 15 giây. Ảnh: Samsung

Thiết kế vừa đẹp vừa bền, phù hợp túi tiền

Galaxy Watch4 có hai kích thước là 40mm và 44mm, phù hợp với cả nam và nữ. Khung đồng hồ được làm từ hợp kim nhôm Armor Aluminum, một chất liệu vừa nhẹ vừa chắc chắn. So với thép không gỉ thường thấy trên các smartwatch cao cấp khác, nhôm giúp Galaxy Watch4 nhẹ hơn đáng kể mà vẫn đảm bảo độ bền.

Mặt kính sử dụng Gorilla Glass DX+, loại kính cường lực được thiết kế riêng cho thiết bị đeo. Điều đặc biệt là Galaxy Watch4 đạt chuẩn quân đội MIL-STD 810G, có nghĩa là nó có thể chịu được va đập, nhiệt độ khắc nghiệt và thậm chí cả việc ngâm nước ở độ sâu 50 mét.

Dây đeo silicon chống mồ hôi có nhiều màu sắc: đen, bạc, hồng vàng và xanh lá cây. Chất liệu silicon này có ưu điểm là không gây kích ứng da ngay cả khi đeo lâu, đặc biệt phù hợp khi tập thể thao. Trọng lượng chỉ từ 25-30 gram giúp bạn gần như quên mình đang đeo đồng hồ.

Về mặt giá cả, Galaxy Watch4 hiện có mức dao động từ 1,7 đến 4,2 triệu đồng tùy phiên bản. So với các smartwatch cao cấp khác có tính năng tương tự, đây là mức giá khá hợp lý cho những gì nó mang lại.

Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Ảnh: Samsung

Màn hình và hiệu năng - Mượt mà trong mọi tình huống

Màn hình Super AMOLED 1,19 inch (40mm) hoặc 1,36 inch (44mm) với độ phân giải 450x450 pixel mang lại hình ảnh sắc nét. Điều quan trọng là độ sáng đủ cao để bạn có thể đọc thông tin ngay cả khi đang ngoài trời nắng gắt. Mật độ điểm ảnh 330 ppi đảm bảo chữ và biểu tượng hiển thị rõ ràng, không bị răng cưa.

Bên trong, Galaxy Watch4 sử dụng chip Exynos W920 được sản xuất theo tiến trình 5nm tiên tiến. Con chip này mạnh hơn 20% so với Exynos 9110 trên Galaxy Watch3, đồng thời tiết kiệm pin hơn đáng kể. Kết hợp với 1,5GB RAM và 16GB bộ nhớ trong, Galaxy Watch4 xử lý mượt mà mọi tác vụ từ việc mở ứng dụng đến chuyển đổi giữa các tính năng.

Hệ điều hành Wear OS với giao diện One UI Watch mang đến trải nghiệm quen thuộc cho người dùng Samsung. Điểm mạnh của Wear OS là kho ứng dụng phong phú từ Google Play Store, cho phép bạn tải về nhiều ứng dụng hữu ích như Google Maps, Spotify hay các ứng dụng theo dõi sức khỏe chuyên biệt.

Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Ảnh: Samsung

Theo dõi sức khỏe toàn diện - Từ nhịp tim đến giấc ngủ

Ngoài tính năng đo mỡ cơ thể độc đáo, Galaxy Watch4 còn trang bị cảm biến BioActive 3-trong-1 có thể đo nhịp tim liên tục, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và thậm chí cả điện tâm đồ (ECG). Cảm biến nhịp tim hoạt động 24/7, tự động phát hiện khi nhịp tim bất thường và gửi cảnh báo.

Tính năng theo dõi giấc ngủ đặc biệt ấn tượng. Galaxy Watch4 không chỉ đếm số giờ ngủ mà còn phân tích các chu kỳ ngủ REM, ngủ sâu và ngủ nông. Samsung hợp tác với Tổ chức National Sleep Foundation để cung cấp những lời khuyên cụ thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Ví dụ, nếu bạn thường thức khuya, đồng hồ sẽ đề xuất thời gian đi ngủ phù hợp dựa trên thói quen của bạn.

Về thể thao, Galaxy Watch4 hỗ trợ theo dõi hơn 90 hoạt động khác nhau. Từ những môn phổ biến như chạy bộ, đạp xe, bơi lội đến những hoạt động ít gặp như leo núi, golf hay thậm chí cả thiền. GPS tích hợp giúp theo dõi chính xác quãng đường di chuyển ngay cả khi bạn không mang theo điện thoại.

Samsung Galaxy Watch4: từ công nghệ BIA đến hỗ trợ chăm sóc sức khỏe
Ảnh: Samsung

Tiện ích thông minh trong cuộc sống hàng ngày

Galaxy Watch4 không chỉ dừng lại ở việc theo dõi sức khỏe. Với loa và micro tích hợp, bạn có thể nghe và thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên đồng hồ. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi đang tập thể thao hoặc khi tay đang bận việc khác.

Nếu bạn sử dụng tai nghe Galaxy Buds, Galaxy Watch4 có thể điều khiển nhạc, tăng giảm âm lượng ngay trên màn hình đồng hồ. Tính năng Find My Phone giúp tìm điện thoại bị thất lạc bằng cách phát âm thanh từ xa.

Vòng xoay cảm ứng thay thế bezel vật lý truyền thống mang đến cách điều hướng mới mẻ. Bạn có thể vuốt ngón tay quanh viền màn hình để cuộn menu, phóng to bản đồ hoặc điều chỉnh âm lượng. Cách thao tác này trực quan và nhanh chóng hơn việc chạm nhiều lần vào màn hình.

Dễ dàng đo lượng oxy trong máu. Kiểm tra nhịp tim và nhịp tim bất thường thông qua ECG. Ảnh: Samsung

Thời lượng pin và khả năng kết nối

Pin Galaxy Watch4 có dung lượng 247mAh (40mm) hoặc 361mAh (44mm), cho thời gian sử dụng từ 22 đến 40 giờ tùy vào cường độ sử dụng. Nếu bạn sử dụng nhiều tính năng như GPS, theo dõi tập luyện liên tục và nhận thông báo thường xuyên, pin sẽ cần sạc mỗi ngày. Tuy nhiên, với sử dụng cơ bản như xem giờ, đếm bước và nhận thông báo, pin có thể kéo dài gần 2 ngày.

Sạc không dây qua đế sạc từ tính giúp quá trình sạc trở nên tiện lợi. Bạn chỉ cần đặt đồng hồ lên đế là nó sẽ tự động sạc, không cần cắm dây hay điều chỉnh vị trí.

Galaxy Watch4 hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.0 với điện thoại Android chạy Android 6.0 trở lên. Phiên bản LTE cho phép sử dụng độc lập mà không cần điện thoại, bạn có thể nghe gọi, nhắn tin và sử dụng internet trực tiếp trên đồng hồ.

Đánh giá tổng quan - Có nên mua Galaxy Watch4?

Galaxy Watch4 thực sự nổi bật nhờ tính năng đo mỡ cơ thể độc quyền. Đây là điểm khác biệt lớn so với các smartwatch khác trong cùng tầm giá. Nếu bạn là người quan tâm đến sức khỏe, muốn theo dõi tiến độ tập luyện một cách khoa học, Galaxy Watch4 là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết kế đẹp, bền bỉ cùng hệ sinh thái ứng dụng phong phú từ Wear OS cũng là những điểm cộng đáng kể. Mức giá từ 1,7 triệu đồng cho phiên bản cơ bản khá hợp lý so với những gì bạn nhận được.

Tuy nhiên, Galaxy Watch4 chỉ tương thích với điện thoại Android, đặc biệt là Samsung Galaxy để có trải nghiệm tốt nhất. Nếu bạn đang sử dụng iPhone, đây không phải là lựa chọn phù hợp.

Cuối cùng, Galaxy Watch4 phù hợp với những ai muốn có một thiết bị theo dõi sức khỏe toàn diện, không chỉ đơn thuần là xem giờ hay nhận thông báo. Với khả năng đo mỡ cơ thể chính xác ngay tại nhà, Galaxy Watch4 thực sự mang lại giá trị thiết thực cho cuộc sống hàng ngày.

Galaxy Watch4 giá samsung Galaxy Watch4 Galaxy Watch 4 LTE Galaxy Watch4 đo mỡ cơ thể có chính xác không đánh giá Galaxy Watch4 có nên mua Galaxy Watch4 vs Apple Watch đồng hồ thông minh cao cấp smartwatch

