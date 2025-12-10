Xe và phương tiện
BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

Thành Biên

Thành Biên

19:16 | 10/12/2025
BYD SEAL là mẫu sedan chạy điện thuộc phân khúc tầm trung, được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0 chuyên dụng, hướng tới khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn và trải nghiệm số hóa toàn diện.
BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid BYD Qin L DM-i 2026: Bước đột phá mới của xe hybrid
BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu BYD ATTO 2 định nghĩa lại chuẩn mực xe điện đô thị tầm giá dưới 700 triệu
BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid BYD SEAL 5: Lựa chọn tối ưu trong phân khúc sedan Hybrid
BYD SEAL
BYD SEAL

BYD SEAL sử dụng công nghệ pin Blade, vốn được khẳng định về độ an toàn và tính ổn định cao. Điểm nhấn đáng chú ý của BYD SEAL là cấu trúc CTB (cell-to-body), giải pháp tích hợp pin trực tiếp vào khung xe, giúp gia tăng độ cứng vững thân vỏ, cải thiện khả năng kiểm soát và tối ưu không gian.

Theo công bố từ hãng, kết cấu này mang lại độ cứng xoắn lên tới 40.500 Nm, góp phần nâng cao mức độ an toàn tổng thể.

BYD SEAL được phát triển dưới sự dẫn dắt của Giám đốc thiết kế Wolfgang Egger
BYD SEAL được phát triển dưới sự dẫn dắt của Giám đốc thiết kế Wolfgang Egger

Về thiết kế, BYD SEAL được phát triển dưới sự dẫn dắt của Giám đốc thiết kế Wolfgang Egger cùng đội ngũ hơn 200 nhà thiết kế quốc tế.

Mẫu xe lấy cảm hứng từ đại dương, theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại, cân đối và mang đậm dấu ấn thể thao, yếu tố được BYD nhấn mạnh trong chiến lược định vị sản phẩm.

Mẫu xe lấy cảm hứng từ đại dương, theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại
Mẫu xe lấy cảm hứng từ đại dương, theo đuổi ngôn ngữ thiết kế hiện đại

Khoang lái BYD SEAL tập trung vào trải nghiệm công nghệ với màn hình trung tâm kích thước 15,6 inch có khả năng xoay ngang – dọc, kết hợp màn hình kỹ thuật số 10,25 inch sau vô lăng.

Màn hình trung tâm có diện tích 15,6 inch
Màn hình trung tâm có diện tích 15,6 inch

Phiên bản Performance được bổ sung màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), giúp người điều khiển dễ dàng theo dõi thông tin khi vận hành. Nội thất xe sử dụng các vật liệu cao cấp như da, da lộn và kim loại, cùng ghế thể thao chỉnh điện, hệ thống đèn trang trí đa sắc, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh HIFI Dynaudio.

Nội thất cao cấp của BYD SEAL
Nội thất cao cấp của BYD SEAL

Về khả năng vận hành, BYD SEAL được phân phối với hai phiên bản.

Bản Advanced sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, công suất 201 mã lực, dẫn động cầu sau, cho phạm vi hoạt động tối đa khoảng 460 km mỗi lần sạc.

Bản Performance được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện, tổng công suất lên tới 522 mã lực, khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong 3,8 giây và tầm hoạt động 520 km. Xe còn tích hợp hệ thống iTAC điều khiển mô-men xoắn thông minh và hệ thống treo tay đòn kép phía trước kết hợp đa liên kết phía sau.

Công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của BYD SEAL
Công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến của BYD SEAL

Cả hai phiên bản đều được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp và hệ thống đèn thông minh.

Theo công bố, BYD SEAL Advanced có giá 1,119 tỷ đồng, trong khi phiên bản Performance được niêm yết ở mức 1,359 tỷ đồng, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan điện hiệu suất lớn, công nghệ cao trong phân khúc.

