VinaPhone tung loạt ưu đãi cho khách hàng thân thiết

Khách hàng có thể dễ dành đổi điểm tích lũy VinaPhone Plus để nhận các ưu đãi di chuyển giá trị

Cụ thể, khách hàng có thể dễ dành đổi điểm tích lũy VinaPhone Plus để nhận các ưu đãi di chuyển giá trị, giúp tối ưu chi phí cho việc di chuyển hằng ngày lẫn các chuyến đi cuối năm, bao gồm:

Ưu đãi Xanh SM - Giảm 15% (tối đa 50.000 đồng/chuyến): Chỉ với 2500 điểm VinaPhone Plus, Hội viên có thể đổi ngay mã ưu đãi giảm 15% khi sử dụng dịch vụ của Xanh SM (tối đa 50.000 đồng/ chuyển). Chương trình áp dụng cho tất cả các dịch vụ: Xanh Car, Xanh Car Premium, Xanh Bike, Xanh Bike Plus.

Ưu đãi phí dịch vụ thu phí không dừng VETC - Nhận 100.000 điểm VETC (tương đương 100.000 đồng): Chỉ với 15.000 điểm VinaPhone Plus, Hội viên có thể đổi 100.000 điểm VETC tương đương 100.000 đồng phí dịch vụ để thanh toán phí dịch vụ không dừng khi qua trạm VETC. Số lượt đổi ưu đãi tùy thuộc vào hạng hội viên, với mức cao nhất dành cho Hạng Kim cương, tối đa 4 lần (tương đương tổng giá trị ưu đãi lên tới 400.000 đồng)

Hoặc ưu đãi phí dịch vụ thu phí không dừng VETC

Việc triển khai đồng thời hai ưu đãi lớn khẳng định nỗ lực của VinaPhone Plus trong việc mang đến giá trị thiết thực cho Hội viên, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp cuối năm tăng mạnh. Thông qua các đối tác uy tín như Xanh SM và VETC, VinaPhone Plus mong muốn cùng khách hàng trải nghiệm những chuyến đi an toàn, tiện lợi và tiết kiệm hơn.

Ngoài ra, hội viên VinaPhone Plus cũng có thể dễ dàng đổi điểm tích lũy để nhận hàng loạt voucher mua sắm, ẩm thực, làm đẹp, giải trí giá trị ngay trên ứng dụng My VNPT. Hệ sinh thái ưu đãi phong phú được cập nhật liên tục, bao gồm cả các quyền lợi viễn thông như các gói cước data, gói thoại, gói SMS và nhiều quà tặng vật phẩm giá trị, giúp Hội viên tối ưu chi phí trong mọi nhu cầu hằng ngày.

Đặc biệt, đối với các khách hàng cao cấp từ hạng Titan trở lên, VinaPhone Plus triển khai những đặc quyền nổi bật như: Miễn phí phòng chờ thương gia tại nhiều sân bay trong nước; Dịch vụ check in nhanh giúp tiết kiệm thời gian di chuyển; Tặng 600.000 đồng phí chơi Golf tại hơn 25 sân golf hàng đầu trên toàn quốc. Những quyền lợi này thể hiện cam kết của VinaPhone Plus trong việc đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình, từ cuộc sống thường nhật đến các trải nghiệm cao cấp.

Chương trình khách hàng thân thiết VinaPhone Plus là chương trình tri ân dành cho khách hàng thân thiết sử dụng các dịch vụ của VNPT. Để mang lại sự tiện lợi cho khách hàng, chương trình VinaPhone Plus đã được tích hợp ngay trên ứng dụng My VNPT - ứng dụng selfcare duy nhất của VNPT. Nhờ đó, mọi hội viên VinaPhone Plus có thể dễ dàng theo dõi điểm tích lũy và hạng hội viên, đổi điểm và quản lý ưu đãi nhanh chóng, nhận thông báo và cập nhật các chương trình ưu đãi mới nhất ngay trên ứng dụng My VNPT.