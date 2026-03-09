Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Động thái này được xem là bước đi quan trọng giúp Samsung thu hẹp khoảng cách với Apple, đồng thời củng cố vị thế trong cuộc đua AI di động đang ngày càng khốc liệt. Ông TM Roh, CEO kiêm Chủ tịch bộ phận Device eXperience của Samsung Electronics, cho biết công ty sẵn sàng mở rộng hợp tác với các nhà phát triển AI, trong đó có OpenAI là đơn vị phát triển ChatGPT.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Samsung tích hợp thành công Perplexity AI công cụ tìm kiếm dựa trên AI vào hệ điều hành di động của hãng. Trên dòng Galaxy S26, Perplexity hoạt động như một “AI agent” hệ thống với lệnh kích hoạt riêng “Hey Plex” hoặc thông qua nút bên cạnh thiết bị. Trợ lý này có thể tương tác sâu với các ứng dụng gốc như Notes, Gallery, Calendar, Clock và Reminder.

Samsung đặt mục tiêu tăng tốc phát triển AI di động thông qua các thỏa thuận hợp tác với nhiều công ty công nghệ

Theo nghiên cứu nội bộ của Samsung, người dùng ngày càng có xu hướng sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ AI thay vì phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất. Việc xây dựng hệ sinh thái đa trợ lý gồm Bixby, Gemini của Google và Perplexity, giúp Galaxy đóng vai trò như một “bộ điều phối” (orchestrator), mang lại trải nghiệm linh hoạt và cá nhân hóa hơn cho người dùng.

Ông Roh nhấn mạnh việc chuẩn bị sớm đã giúp Samsung duy trì lợi thế trong lĩnh vực AI di động, đặc biệt khi Apple vẫn đang trong quá trình triển khai rộng rãi các tính năng AI đã công bố trước đó. Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu tăng trưởng chậm lại, các hãng công nghệ buộc phải tìm hướng đi mới để kích thích nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Ông TM Roh, CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Thiết bị (DX), Samsung Electronics

Theo báo cáo của Counterpoint Research, lượng xuất xưởng smartphone toàn cầu dự báo giảm khoảng 12% trong năm 2026, xuống mức thấp nhất kể từ năm 2013. Khi các nâng cấp phần cứng truyền thống không còn tạo ra khác biệt lớn, AI đang trở thành yếu tố cạnh tranh then chốt, đặc biệt ở các tính năng trợ lý ảo và tìm kiếm thông minh.

Samsung vì thế đặt nhiều kỳ vọng vào dòng Galaxy S26 được hãng giới thiệu là chiếc "angentic AI phone" đầu tiên. Thiết bị có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp một cách chủ động, phối hợp giữa nhiều mô hình AI mà không cần người dùng chuyển đổi thủ công. Samsung đặt mục tiêu đạt 800 triệu thiết bị hỗ trợ Galaxy, gấp đôi so với năm trước.

Trong khi đó, Apple cũng đang tăng tốc chiến lược AI. Hãng đã ký thỏa thuận sử dụng Gemini của Google và tích hợp ChatGPT vào trợ lý ảo Siri, dự kiến ra mắt phiên bản cải tiến lớn trong năm nay. Song song đó, OpenAI cũng được cho là đang phát triển thiết bị AI riêng.

Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, Samsung lựa chọn chiến lược mở, biến Galaxy thành nền tảng trung lập có thể hỗ trợ nhiều mô hình AI khác nhau. Cách tiếp cận này không chỉ mang lại nhiều lựa chọn hơn cho người dùng mà còn giúp hãng linh hoạt thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Các chuyên gia nhận định, việc mở rộng hợp tác với các công ty AI có thể trở thành bước đi chiến lược giúp Samsung lấy lại đà tăng trưởng, đồng thời góp phần định hình tương lai của smartphone, nơi AI không còn là tính năng bổ sung, mà trở thành hạ tầng cốt lõi của thiết bị di động.