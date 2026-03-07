Thêm một thương hiệu Lifestyle gia nhập thị trường Việt, nhắm tới người tiêu dùng trẻ

Từ xu hướng “Self-care” đến triết lý “ME-TIME”

TACTFLOW là thương hiệu phong cách sống tập trung vào sự cân bằng và nghỉ ngơi của cá nhân giữa nhịp sống hối hả. Thông qua những món đồ gia dụng sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế cùng tính ứng dụng cao, TACTFLOW gửi gắm đến người trẻ ở độ tuổi 25-35 thông điệp về lối sống ‘ME-TIME’.

"ME TIME" được định nghĩa là khoảng thời gian quý giá tập trung vào bản thân để giải tỏa căng thẳng và tái tạo năng lượng. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ từ xu hướng chăm sóc bản thân (Self-care), phản ánh rõ nét sự thay đổi trong phong cách sống của người hiện đại.

Hạ cánh tại Việt Nam với tọa độ check in & mua sắm đầy phong cách

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, TACTFLOW còn mang đến một không gian trải nghiệm đậm chất lifestyle ngay tại hệ thống cửa hàng LocknLock. Khu vực trưng bày TACTFLOW lấy màu xanh làm chủ đạo, biến mọi ngóc ngách trở thành những "background" sống động đầy nghệ thuật, phản chiếu tinh thần phóng khoáng của thương hiệu.

Tại đây, khách hàng có thể tự do bắt trọn những khung hình bên hội bạn thân, hay đơn giản là lưu lại dấu ấn cá nhân trong không gian đầy cảm hứng. Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội tham gia minigame, check in nhận quà tặng và nhận loạt ưu đãi hấp dẫn khi đến tham quan mua sắm. Sự kiện sẽ diễn ra vào dịp cuối tuần trong tháng 3 tại cửa hàng LocknLock. Thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm được cập nhật tại trang Facebook chính thức của LocknLock và TACTFLOW.

Việc mua sắm tại TACTFLOW được nâng tầm thành một hành trình khám phá phong cách sống đầy duy mỹ.

GO FLOW & STAY FLOW: Khi ngôn ngữ thiết kế đồng điệu với nhịp đập tâm hồn

Điểm khác biệt khiến TACTFLOW nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của thế hệ Gen Z chính là ngôn ngữ thiết kế trẻ trung, năng động. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa bảng màu trung tính thời thượng, chất liệu cao cấp và tính ứng dụng thực tế cao.

Tại thị trường Việt Nam, TACTFLOW chào sân bằng hai dòng sản phẩm chủ đạo, đáp ứng trọn vẹn hai trạng thái của cuộc sống: GO FLOW và STAY FLOW.

Đúng với cái tên, GO FLOW dành cho những tâm hồn thích “xê dịch”, mang đến những giải pháp di động phong cách với tâm điểm là bộ ba bình giữ nhiệt thế hệ mới: Bình giữ nhiệt Ceramic TACTFLOW 650ml, Cốc giữ nhiệt Mug TACTFLOW 700ml và Bình giữ nhiệt Flip TACTFLOW 730ml.

Ngược lại, STAY FLOW được định nghĩa như điểm tựa cho những khoảng lặng tại gia. Đó là cảm giác chạm vào chiếc khăn tắm mềm mại, sự êm ái của đôi dép đi trong nhà hay sự tinh tế từ màu sắc và thiết kế trẻ trung của những tấm thảm phòng tắm.

Với STAY FLOW, không gian sống trở thành một “trạm sạc” đúng nghĩa, nơi mỗi cá nhân được thực sự là chính mình. TACTFLOW mời gọi người trẻ bước vào hành trình lắng nghe và yêu thương bản thân nhiều hơn.

Nhân dịp ra mắt, TACTFLOW triển khai ưu đãi hấp dẫn lên đến 30%. Khách hàng có thể mua sắm ngay các sản phẩm TACTFLOW tại website LocknLock, hệ thống cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và tại các gian hàng TMĐT chính thức của LocknLock (Shopee, Lazada, TikTok Shop).

Bên cạnh mua sắm, hãy ghé thăm không gian trưng bày TACTFLOW tại cửa hàng LocknLock để lưu giữ những khoảnh khắc ME-TIME đầy cảm hứng. Cùng TACTFLOW F5 phong cách sống ngay hôm nay!