Giáng sinh bùng nổ ưu đãi đến 70%++ tại LocknLock Brand Day Long Hậu, cơ hội nhận ngay iPhone 17

Cụ thể, từ ngày 17 đến 21/12, tại cửa hàng Long Hậu (Cần Giuộc, Tây Ninh), khách hàng có thể săn deal giảm đến 70%++ và tham gia chương trình quay số may mắn để nhận iPhone 17 cùng nhiều quà tặng giá trị.

Sự kiện năm nay mang đến hơn 20.000 sản phẩm chính hãng với mức giảm sâu nhất từ trước đến nay. Các dòng sản phẩm gia dụng phổ biến như bếp điện, nồi chảo, máy xay sinh tố, máy xay thịt, bình giữ nhiệt… đều được giảm mạnh, đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp cuối năm của người tiêu dùng.

Đại diện LocknLock cho biết Brand Day 2025 là cơ hội để khách hàng sở hữu các sản phẩm chất lượng cao với giá ưu đãi độc quyền tại hệ thống.

Song song với ưu đãi giá, LocknLock triển khai chương trình quà tặng theo mức hóa đơn. Càng mua nhiều, quà tặng càng giá trị, giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm “được cả đôi đường”.

Đặc biệt, sự kiện còn thu hút người tiêu dùng nhờ chương trình Lucky Draw dành cho hóa đơn từ 2 triệu đồng. Giải thưởng bao gồm iPhone 17 – mẫu điện thoại mới ra mắt, cùng nhiều phần quà cao cấp như máy pha cà phê JENNIFEROOM, lò chiên không dầu kiêm vi sóng…

Để mang lại sự thuận tiện và tin cậy cho khách hàng, LocknLock bố trí khu trải nghiệm dành riêng cho sản phẩm điện máy. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm dưới sự tư vấn của đội ngũ kỹ thuật.

Sự kiện còn tích hợp các dịch vụ hỗ trợ mua sắm như xe buýt đưa đón tại các điểm trạm, tư vấn tại quầy, chính sách bảo hành ưu việt… giúp hành trình mua sắm trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn.

Đại diện LocknLock cho biết kỳ vọng Brand Day 2025 sẽ tạo nên bầu không khí mua sắm sôi động, đồng thời mang đến nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng khu vực Tây Ninh và lân cận.