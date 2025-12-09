LocknLock Brand Day trở lại dịp Giáng sinh: ưu đãi đến 70%++ tại Long Hậu và Bắc Ninh

Thương hiệu gia dụng Hàn Quốc LocknLock chính thức công bố chương trình LocknLock Brand Day 2025, diễn ra tại cửa hàng kho Long Hậu (Tây Ninh) và Bắc Ninh trong tháng 12.

Đây là sự kiện giảm giá lớn nhất trong năm của LocknLock, được tổ chức định kỳ tháng 6 và tháng 12, luôn thu hút lượng lớn người tiêu dùng nhờ mức ưu đãi sâu cùng nhiều sản phẩm độc quyền.

Ưu đãi lên đến 70%++ – sự kiện sale lớn nhất năm

Theo đại diện LocknLock, chương trình năm nay mang đến hơn 20.000 sản phẩm giảm đến 70%++, hưởng ứng Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 do Bộ Công Thương phát động.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, LocknLock ghi dấu với chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp thói quen người Việt. Một số sản phẩm tiêu biểu được ưa chuộng gồm Bucket Tumber, Energet bình giữ nhiệt, bộ sưu tập Bianco…Hiện LocknLock sở hữu hơn 50 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời mở rộng hệ thống phân phối, khẳng định vị thế thương hiệu gia dụng cao cấp tại thị trường Việt Nam.

Ưu đãi áp dụng trên toàn bộ danh mục từ đồ điện gia dụng, bình giữ nhiệt, hộp đựng thực phẩm đến đồ dùng nhà bếp, giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với mức giá tối ưu trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Sự kiện được kỳ vọng kích cầu tiêu dùng, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp tối ưu ngân sách quà tặng mùa lễ hội. Việc giảm giá sâu nhiều dòng sản phẩm chủ lực cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mua số lượng lớn với chi phí hợp lý.

Tăng trải nghiệm khách hàng với chuỗi hoạt động trực tiếp

Không chỉ là chương trình khuyến mại, LocknLock Brand Day 2025 sẽ mang đến không gian trải nghiệm đa dạng. Khách tham quan có thể dùng thử sản phẩm điện gia dụng, nghe tư vấn trực tiếp, nhận hỗ trợ lựa chọn sản phẩm và hướng dẫn sử dụng.

Nhiều ưu đãi dành cho thành viên mới, quà tặng theo hóa đơn, cùng rút thăm trúng thưởng giá trị cũng được áp dụng xuyên suốt chương trình.

Đại diện LocknLock cho biết mục tiêu năm 2025 là nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng kết nối thương hiệu thông qua tiếp xúc thực tế, giúp người tiêu dùng có đánh giá chân thực trước khi chọn mua.