Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe

18:30 | 13/03/2026
Google vừa trình làng đợt nâng cấp được xem là toàn diện nhất trong hơn mười năm lịch sử của Google Maps, với hai trụ cột chính là tính năng hỏi đáp Ask Maps do Gemini hỗ trợ và hệ thống điều hướng 3D mang tên Immersive Navigation. Đây là lần đầu tiên "gã khổng lồ" tìm kiếm tích hợp sâu mô hình ngôn ngữ thế hệ mới vào nền tảng bản đồ vốn phục vụ hơn hai tỷ người dùng mỗi tháng.
Google Maps "lột xác" với bản đồ 3D và trợ lý hỏi đáp thông minh từ Gemini

Hỏi bản đồ như nói chuyện với người thật

Tính năng Ask Maps cho phép người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ đời thường thay vì phải gõ từ khóa rồi tự sàng lọc kết quả. Thay vì tìm kiếm "quán cà phê có sạc điện thoại gần đây", người dùng có thể hỏi thẳng: "Điện thoại sắp hết pin thì sạc ở đâu mà không phải xếp hàng dài mua cà phê?" hay "Tối nay có sân tennis công cộng nào bật đèn để chơi không?" Hệ thống trả lời theo dạng hội thoại và hiển thị các địa điểm gợi ý trực tiếp lên bản đồ.

Theo Google, Ask Maps kết hợp dữ liệu từ hơn 300 triệu địa điểm trong Maps cùng nội dung do hơn 500 triệu người dùng toàn cầu đóng góp, rồi dùng Gemini phân tích để rút ra gợi ý phù hợp với từng câu hỏi cụ thể. Kết quả còn được cá nhân hóa dựa trên lịch sử tìm kiếm, địa điểm đã lưu và thói quen di chuyển của mỗi tài khoản. Người thường tìm kiếm nhà hàng chay chẳng hạn sẽ thấy quán chay xuất hiện ưu tiên khi hỏi chỗ hẹn bạn bè buổi tối.

Tính năng này cũng hỗ trợ lên kế hoạch cho những hành trình phức tạp. Người dùng có thể hỏi "Tôi đang đi Grand Canyon, Horseshoe Bend và Coral Dunes, nên ghé những điểm nào trên đường?" và nhận lại gợi ý cung đường, thời gian dự kiến cùng kinh nghiệm thực tế từ cộng đồng. Sau khi chọn địa điểm, toàn bộ thao tác đặt bàn, lưu danh sách hay chia sẻ với bạn bè đều thực hiện được ngay trong giao diện Maps.

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe
Giao diện Google Maps mới nhìn bắt mắt hơn. Ảnh: Google

Bản đồ 3D "nhập vai" thay thế lớp màu phẳng

Immersive Navigation là tên gọi Google đặt cho hệ thống điều hướng 3D mà hãng này mô tả là thay đổi căn bản nhất trong hơn một thập kỷ. Thay vì hiển thị các khối màu phẳng như trước, bản đồ nay dựng lại tòa nhà, cầu vượt, địa hình và cây xanh theo dạng không gian ba chiều sống động, dùng dữ liệu từ Street View và ảnh chụp trên không làm nguồn chính.

Trên tuyến đường, hệ thống làm nổi bật các yếu tố quan trọng với người lái gồm làn đường, vạch qua đường cho người đi bộ, đèn giao thông và biển dừng xe. Tài xế có thể phóng to thu nhỏ thông minh, mở rộng góc nhìn lộ trình và thậm chí "nhìn xuyên" qua các tòa nhà hiển thị bán trong suốt để nắm bắt tình hình phía trước, tính năng đặc biệt hữu dụng tại các nút giao phức tạp nhiều tầng.

Trước khi xuất phát, người dùng xem trước khu vực điểm đến bằng Street View và nhận gợi ý bãi đỗ xe phù hợp gần đó. Khi tới gần đích, Maps đánh dấu cụ thể lối vào tòa nhà và bãi đỗ gần nhất, giúp việc di chuyển từ đoạn cua cuối đến cổng chính diễn ra liền mạch thay vì phải vừa lái vừa đoán.

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe
Hệ thống mới sẽ gợi ý đường thay thế tốt hơn. Ảnh: Google

Năm triệu cập nhật giao thông mỗi giây

Toàn bộ các tính năng mới đặt trên nền tảng dữ liệu giao thông thời gian thực cực lớn. Maps tiếp nhận khoảng 5 triệu cập nhật giao thông mỗi giây từ khắp thế giới, trong đó cộng đồng tài xế gửi về hơn 10 triệu báo cáo mỗi ngày bao gồm công trình, tai nạn, đường phong tỏa và điểm ùn tắc.

Khi phía trước xảy ra tai nạn trên cao tốc, thay vì chỉ im lặng tự động chuyển tuyến, Maps sẽ cảnh báo sự cố, gợi ý lối thoát gần nhất và nói rõ tuyến mới kéo dài thêm khoảng 3 phút so với lộ trình ban đầu. Người lái tự quyết định có thoát ra hay tiếp tục chờ. Ứng dụng cũng mô tả ưu điểm và hạn chế của từng lộ trình thay thế, chẳng hạn tuyến nhanh hơn nhưng tốn phí hoặc tuyến chậm hơn đôi chút đổi lại thông thoáng hơn. Dữ liệu cảnh báo tai nạn, thi công và chướng ngại vật đến từ cả Google Maps lẫn Waze, giúp tài xế ra quyết định sớm thay vì chỉ phản ứng khi đã lọt vào vùng ùn tắc.

Triển khai từ Mỹ, hướng tới toàn cầu

Tính năng Ask Maps hiện chạy tại Mỹ và Ấn Độ trên Android và iOS, Google có kế hoạch mở rộng sang phiên bản máy tính để bàn và nhiều quốc gia khác trong thời gian tới. Immersive Navigation bắt đầu xuất hiện tại Mỹ từ tuần này, sau đó cập nhật cho thiết bị iOS, Android đủ điều kiện, cùng hệ thống giải trí trên xe gồm Android Auto, Apple CarPlay và các dòng xe tích hợp sẵn Google.

Với hơn hai tỷ người dùng hoạt động hàng tháng, Google xem việc tích hợp sâu Gemini vào Maps là bước đi chiến lược để tạo sự khác biệt so với các nền tảng bản đồ và trợ lý ảo cạnh tranh. Hãng cho rằng sự kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ mới và dữ liệu bản đồ toàn cầu sẽ thay đổi cách người dùng khám phá địa điểm và di chuyển trong đời sống hằng ngày.

Xu hướng dùng trí tuệ nhân tạo để làm dịch vụ bản đồ hiểu ngữ cảnh và hiểu người dùng sâu hơn nhiều khả năng sẽ lan sang các khu vực khác trong thời gian không xa, trong đó có Việt Nam. Người dùng trong nước sẽ có cơ hội trải nghiệm điều hướng trực quan hơn tại các đô thị phức tạp lẫn các hành trình đường dài, khi ứng dụng chủ động phân tích hiện trạng giao thông và đưa ra khuyến nghị thay vì chỉ vẽ đường đi.

