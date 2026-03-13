Coraline là bộ phim hoạt hình kinh dị kỳ ảo do Henry Selick đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của nhà văn Neil Gaiman. Sau hơn 15 năm kể từ ngày công chiếu đầu tiên, phiên bản kỷ niệm của “cô bé cúc áo” sẽ tái xuất màn ảnh rộng, chính thức ra rạp Việt từ ngày 27/3.

Với kỹ thuật làm phim stop-motion 3D độc đáo, vận dụng nhiều hình ảnh huyền bí mang tính biểu tượng, đây được ví như một trong những tác phẩm hoạt hình ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức khán giả toàn thế giới.

Đi đầu kỷ nguyên phim hoạt hình “không chỉ dành cho trẻ em”

Theo chân cô bé Coraline trên hành trình khám phá “thực tại song song” trong phim, khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng một thế giới giả tưởng được xây dựng công phu và đầy ma quái.

Đó là những nhân vật lập dị với nét đặc trưng là đôi mắt hình cúc áo, là căn biệt thự vừa cổ kính vừa ám muội có tên “Cung điện Màu Hồng” nơi Coraline và gia đình sinh sống. Không đơn thuần là một tác phẩm giải trí, Coraline đòi hỏi sự cảm thụ và liên tưởng của người xem, hàm chứa những thông điệp về gia đình, sự bất toàn, bí hiểm của cuộc sống.

Cung điện Màu Hồng nơi Coraline sinh sống.

Trong đoạn teaser mới nhất, khán giả ngay lập tức như trở về tuổi thơ với những món đồ độc đáo như búp bê Coraline, chú mèo đen, bàn khâu kim chỉ… Đây chính là những hình ảnh đại diện cho sự sáng tạo cũng như tính biểu tượng của Coraline so với những bộ phim hoạt hình cùng thời.

Cúc áo là hình ảnh đại diện cho sự sáng tạo cũng như tính biểu tượng của Coraline.

Ly kỳ trong mạch truyện và hấp dẫn trong cách thể hiện, Coraline là một trong những tác phẩm hấp dẫn với mọi lứa tuổi, nhất là những bạn trẻ “thấy quen” nhưng chưa từng có cơ hội chứng kiến đầy đủ hành trình của “cô bé cúc áo” trên màn ảnh rộng.

Phim điện ảnh stop-motion 3D đầu tiên của Hollywood

Henry Selick, cha đẻ của Coraline phiên bản điện ảnh, là nhà làm phim Hollywood nổi danh với các tác phẩm hoạt hình stop-motion mang màu sắc ma mị, cổ điển.

Với thế mạnh về stop-motion, ông từng cộng tác với những tên tuổi lớn như Tim Burton (trong ‘The Nightmare Before Christmas’), Wes Anderson (trong ‘Fantastic Mr. Fox’), Jordan Peele (trong ‘Wendell and Wild’). Ông cũng có nhiều năm làm việc và phát triển công nghệ sản xuất hoạt hình stop-motion tại những xưởng phim hàng đầu như Disney, Pixar, Laika.

Tác phẩm hoạt hình stop-motion mang màu sắc ma mị, cổ điển.

Coraline là “đứa con tinh thần” nổi bật nhất tính đến hiện tại của Henry Selick, khi lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật stop-motion ba chiều. Tác phẩm là bước tiến lớn của ngành công nghiệp hoạt hình thế giới, nới rộng giới hạn về mặt thị giác cho phim ảnh nói chung, cũng như thể loại stop-motion nói riêng.

Phiên bản kỷ niệm 15 năm ra mắt của Coraline chính thức được phát hành tại rạp Việt

Từ năm 2009 đến nay, Coraline đã được phát hành tại nhiều thị trường lớn trên thế giới và đạt được thành công về mặt thương mại lẫn nghệ thuật. Năm 2024, nhân kỷ niệm 15 năm ra mắt, bộ phim đã được tái phát hành tại 33 quốc gia, mang về doanh thu lên đến 52 triệu đô, tiếp tục khẳng định vị trí một trong những tác phẩm stop-motion có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Coraline cũng đã nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc tại các giải thưởng danh giá như Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng, v.v.

Năm 2026, Coraline sẽ lần đầu ra mắt khán giả Việt tại rạp với phiên bản remastered, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm điện ảnh chất lượng, hoài niệm nhưng không kém phần mới mẻ.

Cô bé Coraline (tựa gốc: Coraline | Khởi chiếu tại rạp ngày 27/3/2026.