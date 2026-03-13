Thông tin chi tiết 5 ứng cử viên tự ứng cử

Thông tin từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 ứng cử viên, trong đó có 5 ứng cử viên tự ứng cử.

Đến thời điểm này, những ứng cử viên tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Tại TP. Hồ Chí Minh có 2 ứng cử viên tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy - Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Tại tỉnh Vĩnh Long có 1 ứng cử viên tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ - Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi PuTin.

Tại TP. Cần Thơ có 1 ứng cử viên tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc - Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề Trung tâm Dạy nghề Hạnh Phúc.

Tại tỉnh An Giang có 1 ứng cử viên tự ứng cử là ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Bảo tại Phú Quốc.

Nhận được sự tín nhiệm của của cử tri nơi cư trú

Bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, cả 5 ứng cử viên tự ứng cử đều nhận được sự tín nhiệm của của cử tri nơi cư trú. Các hồ sơ cũng đã được Ủy ban bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo đúng quy định.

“Việc có những ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Qua đó thể hiện tính dân chủ, rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định.

Các ứng cử viên tự ứng cử được tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật. Thông tin từ ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, ở các địa phương, đến thời điểm này, 5 ứng cử viên tự ứng cử đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử theo luật định.

“Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong ngày bầu cử. Các ứng cử viên tự ứng cử nếu nhận được sự tín nhiệm của cử tri tại đơn vị bầu cử thì hoàn toàn có thể trở thành đại biểu Quốc hội để đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng chính đáng của cử tri” - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh.