HBC 2026 khởi tranh sôi động tại Hà Nội, hơn 1.000 lượt khán giả đến sân trong ngày thi đấu đầu tiên

Gia Hân

Gia Hân

10:35 | 13/03/2026
Giải bóng rổ Hanoi Pro-Am Basketball Championship 2026 brought by VNPAY (HBC 2026) đã chính thức khởi tranh từ ngày 12/3/2026 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội), mở màn cho mùa giải mới của hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC).
Ngày thi đấu đầu tiên của giải đấu đã diễn ra sôi động với bốn trận đấu liên tiếp, mang đến nhiều diễn biến kịch tính và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ bóng rổ.

HBC 2026 quy tụ 10 đội bóng khu vực miền Bắc, được chia thành 2 bảng đấu, mỗi bảng 5 đội. Bảng A gồm Ba Đình, Phòng không – Không quân, Tsunarmy, CDUNK và Hà Nội, được đánh giá là bảng đấu giàu tính cạnh tranh với sự góp mặt của á quân Ba Đình cùng tập thể giàu sức mạnh Phòng Không – Không Quân. Bên cạnh đó, Tsunarmy, CDUNK và Hà Nội đều sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Ở bảng B, nhà vô địch 3F Galaxy cùng Hidden Dragons tiếp tục là những cái tên đáng chú ý, cùng với các đội bóng Dwarf, ASA Timberwolves và tân binh Nghĩa Tân Hoops.

HBC 2026 khởi tranh sôi động tại Hà Nội.

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trong bảng, diễn ra đến hết ngày 16/3. Bốn đội có thành tích tốt nhất mỗi bảng sẽ giành quyền bước vào vòng tứ kết, và sẽ có một đội phải dừng bước sau giai đoạn vòng bảng.

Ngày thi đấu đầu tiên đã mang đến bốn cặp đấu hấp dẫn. Ở trận mở màn, Tuyển Hà Nội vượt qua CDUNK với tỷ số 74–70 sau màn rượt đuổi điểm số căng thẳng suốt bốn hiệp. Hai đội liên tục đổi thế dẫn trước với tám lần thay đổi đội dẫn điểm, trước khi Hà Nội tận dụng tốt sức mạnh từ băng ghế dự bị để tạo khác biệt. Tô Ngọc Khánh tỏa sáng với 16 điểm và giành danh hiệu MVP của trận đấu.

Ở trận đấu tiếp theo, Quân chủng Phòng không – Không quân đánh bại Tsunarmy với tỷ số 107–79, trở thành đội đầu tiên chạm mốc 100 điểm tại mùa giải năm nay. Đội bóng quân đội thể hiện sức mạnh tập thể khi cả 12 cầu thủ đăng ký thi đấu đều ghi điểm, với sự nổi bật của Đỗ Thanh Phong (16 điểm) và Melvin Phùng (14 điểm). Bên phía Tsunarmy, ngoại binh Matt Dotterweich ghi dấu ấn với màn trình diễn double-double 20 điểm và 12 rebounds.

Tại bảng B, Hidden Dragons có chiến thắng áp đảo 92–42 trước Nghĩa Tân Hoops, kiểm soát hoàn toàn thế trận và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ để ghi tới 34 điểm từ turnover. Wu You là cầu thủ nổi bật nhất với 18 điểm, góp công lớn vào chiến thắng của đội bóng.

Trận đấu cuối ngày chứng kiến ASA Timberwolves đánh bại Dwarf với tỷ số 77–53. Lối chơi giàu năng lượng cùng khả năng kiểm soát bảng rổ giúp ASA Timberwolves tạo ra khác biệt rõ rệt, ghi tới 24 điểm từ second chance và 31 điểm từ turnover của đối phương. Đội trưởng Dakota Zinser dẫn dắt đội bóng với màn trình diễn double-double (23 điểm, 10 rebounds), trong khi tài năng trẻ sinh năm 2008 Ngô Gia Khánh cũng gây ấn tượng với 10 điểm và 11 rebounds.

Sự cân bằng lực lượng giữa các đội đã khiến ngày thi đấu đầu tiên của HBC 2026 trở nên hấp dẫn và khó đoán, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả và giới truyền thông. Theo ước tính, hơn 1.000 lượt khán giả đã có mặt tại Nhà thi đấu Cầu Giấy để theo dõi trực tiếp, trong khi lượt xem trực tuyến đạt hơn 80.000, cho thấy sức hút của giải đấu đối với cộng đồng người hâm mộ.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, HBC 2026 cũng tiếp tục mang đến câu chuyện chủ đề xuyên suốt mùa giải. Nếu VBC mùa trước kể câu chuyện về đất nước và con người Việt Nam, thì năm 2026, hành trình sáng tạo của giải đấu quay trở về với khởi nguồn của sự sống thông qua ba yếu tố tự nhiên: Đất – Nước – Lửa. Tại chặng Hà Nội, yếu tố “Đất” được lựa chọn làm hình ảnh trung tâm, gắn với vùng đất phù sa màu mỡ của đồng bằng Bắc Bộ – nơi nuôi dưỡng và hình thành nên những giá trị bền bỉ, ổn định của con người và văn hóa nơi đây.

HBC 2026 do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức – đơn vị tiên phong trong phát triển hệ sinh thái thể thao đa môn tại Việt Nam, hướng tới nhiều bậc trình độ và lứa tuổi. Thông qua việc xây dựng và vận hành hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC), New Sports hướng tới tạo dựng một sân chơi thi đấu bài bản cho các đội bóng từ phong trào đến bán chuyên, đồng thời kết nối cộng đồng bóng rổ trên khắp cả nước.

Giải đấu hân hạnh nhận được sự đồng hành của Nhà tài trợ Danh xưng – Công ty Giải pháp Thanh toán Việt Nam VNPAY, cùng các nhà tài trợ đồng hành.

Các trận đấu của HBC 2026 được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội của VTVCab và New Sports, đồng thời phát sóng trên On Sports News, On Sports và ứng dụng VTV Prime, mang đến cơ hội theo dõi giải đấu cho người hâm mộ trên cả nước. Vòng bảng sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/3/2026, hứa hẹn mang đến thêm nhiều màn so tài hấp dẫn trước khi xác định tám đội bóng góp mặt tại vòng tứ kết.

