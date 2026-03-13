Chỉ đạo theo đúng hướng dẫn cấp có thẩm quyền

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Hưng đã ban hành đầy đủ các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Thông báo, Hướng dẫn để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 kịp thời, đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Ông Lê Hữu Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Hưng.

Ông Lê Hữu Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Hưng cho biết, tính đến ngày 08/3, xã Kiến Hưng đã ban hành tổng cộng 68 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể. Trong đó, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã ban hành 23 văn bản; HĐND xã ban hành 06 văn bản; UBND xã ban hành 18 văn bản; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ban hành 14 văn bản; Ủy ban bầu cử xã ban hành 07 văn bản.

Bên cạnh các hoạt động chỉ đạo, xã Kiến Hưng cũng cũng đã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở và hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, xã Kiến Hưng đã sử dụng loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, băng zôn, bảng tin để đẩy mạnh tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, họp thôn, hội nghị và các hoạt động văn hóa - xã hội nhằm phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân. Xã Kiến Hưng đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, tuyên truyền trên không gian mạng, trên các nền tảng số, mạng xã hội và trang thông tin điện tử của xã. Cùng với đó, phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh với thông tin sai sự thật, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.

Bí thư Đảng ủy xã Kiến Hưng Lê Hữu Toản nhấn mạnh: “Xã Kiến Hưng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của xã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo các mẫu biểu và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Sở ngành có liên quan. 100% các Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức trang trí khánh tiết tuyên truyền, cờ hoa rực rỡ tại cổng, trong và ngoài khuôn viên khu vực bỏ phiếu, tạo điểm nhấn cho nhân dân đến xem, kiểm tra, theo dõi việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu”.

Hiện Xã Kiến Hưng đang đẩy nhanh hoàn thiện công tác phát thẻ cho cử tri, cập nhật bổ sung điều chỉnh danh sách cử tri; hoàn thiện công tác sắp xếp, trang trí phòng bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong, sau ngày bầu cử…

Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị

Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định cho biết, xã Kiến Hưng đã thành lập 15 khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa các thôn, thuận tiện cho cử tri đi bầu cử. Cơ sở vật chất bên trong các phòng bỏ phiếu đã chuẩn bị đầy đủ: Hòm phiếu, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, danh sách, tiểu sử các ứng cử viên các cấp đã được niêm yết… Ngày 07/3, Ủy ban bầu cử xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các Tổ bầu cử.

Toàn xã Kiến Hưng hiện có 19.628 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu 3 cấp, 13 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu 2 cấp. UBND xã Kiến Hưng đã giao Công an xã in thẻ cử tri và bàn giao cho Phòng Văn hoá - Xã hội (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử) tiếp nhận làm thủ tục cấp phát thẻ cử tri cho các Tổ bầu cử. Ủy ban bầu cử đã bàn giao danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử để thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định. Ủy ban bầu cử xã Kiến Hưng đã tiếp nhận từ Ủy ban bầu cử TP. Hải Phòng các tài liệu, thiết bị bàn giao đầy đủ cho 15 Tổ bầu cử để phục vụ ngày bầu cử.

Xã Kiến Hưng tổ chức hội nghị định hướng công tác tuyên truyền trước bầu cử.

Ngày 26/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Hưng ban hành Thông báo số 32/TB-MTTQ-BTT về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiến Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử. Đến ngày 7/3, xã Kiến Hưng đã hoàn thành xong việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiến Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử đúng theo quy định. 15/15 Tổ bầu cử đã tổ chức họp triển khai Quy chế làm việc của Tổ, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên trong Tổ bầu cử; các bộ phận giúp việc cũng đã họp triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định cho biết thêm, ngày 6/3, UBND Kiến Hưng đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc thành lập bộ phận giúp việc, hỗ trợ cho Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, xã Kiến Hưng đã trưng dụng 50 đồng chí thuộc an ninh cơ sở thôn, dân quân tự vệ, Trạm Y tế xã để giúp cho 15 Tổ bầu cử về công tác an ninh trật tự, y tế. UBND xã đã triển khai chỉ đạo và giao cho Công an xã chủ trì, triển khai xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ những ngày đầu triển khai công tác bầu cử; nắm bắt chặt chẽ tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, kịp thời xử lý những diễn biến nổi cộm, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử.

“Đến nay, Ủy ban bầu cử xã Kiến Hưng không nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” - Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định chia sẻ.