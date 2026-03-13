Chuyển động số
Cuộc sống số

Xã Kiến Hưng (Hải Phòng) chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Phước Hà

Phước Hà

11:11 | 13/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đến nay xã Kiến Hưng đã triển khai hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ngành y tế sẵn sàng bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử ngày 15/3 Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Chỉ đạo theo đúng hướng dẫn cấp có thẩm quyền

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử, HĐND, UBND, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kiến Hưng đã ban hành đầy đủ các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch, Thông báo, Hướng dẫn để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 kịp thời, đúng theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Xã Kiến Hưng (Hải Phòng) chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Lê Hữu Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Hưng.

Ông Lê Hữu Toản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kiến Hưng cho biết, tính đến ngày 08/3, xã Kiến Hưng đã ban hành tổng cộng 68 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể. Trong đó, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử xã đã ban hành 23 văn bản; HĐND xã ban hành 06 văn bản; UBND xã ban hành 18 văn bản; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã ban hành 14 văn bản; Ủy ban bầu cử xã ban hành 07 văn bản.

Bên cạnh các hoạt động chỉ đạo, xã Kiến Hưng cũng cũng đã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở và hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, xã Kiến Hưng đã sử dụng loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích, băng zôn, bảng tin để đẩy mạnh tuyên truyền; lồng ghép tuyên truyền trong sinh hoạt chi bộ, họp thôn, hội nghị và các hoạt động văn hóa - xã hội nhằm phổ biến pháp luật về bầu cử, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân. Xã Kiến Hưng đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền, tuyên truyền trên không gian mạng, trên các nền tảng số, mạng xã hội và trang thông tin điện tử của xã. Cùng với đó, phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; kịp thời định hướng dư luận, đấu tranh với thông tin sai sự thật, vận động cử tri tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.

Xã Kiến Hưng (Hải Phòng) chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bí thư Đảng ủy xã Kiến Hưng Lê Hữu Toản nhấn mạnh: “Xã Kiến Hưng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công của xã tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp theo các mẫu biểu và văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Sở ngành có liên quan. 100% các Tổ bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu đã tổ chức trang trí khánh tiết tuyên truyền, cờ hoa rực rỡ tại cổng, trong và ngoài khuôn viên khu vực bỏ phiếu, tạo điểm nhấn cho nhân dân đến xem, kiểm tra, theo dõi việc niêm yết danh sách cử tri, niêm yết danh sách, tiểu sử các ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu”.

Hiện Xã Kiến Hưng đang đẩy nhanh hoàn thiện công tác phát thẻ cho cử tri, cập nhật bổ sung điều chỉnh danh sách cử tri; hoàn thiện công tác sắp xếp, trang trí phòng bỏ phiếu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các khu vực bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trước, trong, sau ngày bầu cử…

Hoàn tất mọi công tác chuẩn bị

Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định cho biết, xã Kiến Hưng đã thành lập 15 khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa các thôn, thuận tiện cho cử tri đi bầu cử. Cơ sở vật chất bên trong các phòng bỏ phiếu đã chuẩn bị đầy đủ: Hòm phiếu, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng, danh sách, tiểu sử các ứng cử viên các cấp đã được niêm yết… Ngày 07/3, Ủy ban bầu cử xã đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các Tổ bầu cử.

Toàn xã Kiến Hưng hiện có 19.628 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu 3 cấp, 13 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu 2 cấp. UBND xã Kiến Hưng đã giao Công an xã in thẻ cử tri và bàn giao cho Phòng Văn hoá - Xã hội (cơ quan thường trực của Ủy ban bầu cử) tiếp nhận làm thủ tục cấp phát thẻ cử tri cho các Tổ bầu cử. Ủy ban bầu cử đã bàn giao danh sách và tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cho các Ban bầu cử, Tổ bầu cử để thực hiện niêm yết tại trụ sở UBND xã và các khu vực bỏ phiếu theo đúng thời gian quy định. Ủy ban bầu cử xã Kiến Hưng đã tiếp nhận từ Ủy ban bầu cử TP. Hải Phòng các tài liệu, thiết bị bàn giao đầy đủ cho 15 Tổ bầu cử để phục vụ ngày bầu cử.

Xã Kiến Hưng (Hải Phòng) chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Xã Kiến Hưng tổ chức hội nghị định hướng công tác tuyên truyền trước bầu cử.

Ngày 26/02, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kiến Hưng ban hành Thông báo số 32/TB-MTTQ-BTT về việc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiến Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử. Đến ngày 7/3, xã Kiến Hưng đã hoàn thành xong việc tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Kiến Hưng nhiệm kỳ 2026 - 2031 vận động bầu cử đúng theo quy định. 15/15 Tổ bầu cử đã tổ chức họp triển khai Quy chế làm việc của Tổ, đồng thời phân công cụ thể nhiệm vụ cho thành viên trong Tổ bầu cử; các bộ phận giúp việc cũng đã họp triển khai nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên.

Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định cho biết thêm, ngày 6/3, UBND Kiến Hưng đã ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc thành lập bộ phận giúp việc, hỗ trợ cho Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, xã Kiến Hưng đã trưng dụng 50 đồng chí thuộc an ninh cơ sở thôn, dân quân tự vệ, Trạm Y tế xã để giúp cho 15 Tổ bầu cử về công tác an ninh trật tự, y tế. UBND xã đã triển khai chỉ đạo và giao cho Công an xã chủ trì, triển khai xây dựng các phương án đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ những ngày đầu triển khai công tác bầu cử; nắm bắt chặt chẽ tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, kịp thời xử lý những diễn biến nổi cộm, phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc bầu cử.

“Đến nay, Ủy ban bầu cử xã Kiến Hưng không nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” - Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng Phạm Văn Định chia sẻ.

Xã Kiến Hưng (Hải Phòng) Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bài liên quan

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin

Hải Phòng: Mỗi lá phiếu - Một trách nhiệm - Một niềm tin

Cả nước có 5 ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cả nước có 5 ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Lũng Nặm (Cao Bằng): Đảm bảo an ninh trật tự trước ngày hội non sông

Lũng Nặm (Cao Bằng): Đảm bảo an ninh trật tự trước ngày hội non sông

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Có thể bạn quan tâm

HBC 2026 khởi tranh sôi động tại Hà Nội, hơn 1.000 lượt khán giả đến sân trong ngày thi đấu đầu tiên

HBC 2026 khởi tranh sôi động tại Hà Nội, hơn 1.000 lượt khán giả đến sân trong ngày thi đấu đầu tiên

Cuộc sống số
Giải bóng rổ Hanoi Pro-Am Basketball Championship 2026 brought by VNPAY (HBC 2026) đã chính thức khởi tranh từ ngày 12/3/2026 tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (35 Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội), mở màn cho mùa giải mới của hệ thống Vietnam Pro-Am Basketball Championship (VBC).
Cả nước có 5 ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cả nước có 5 ứng cử viên tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chuyển động số
Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, cả nước có 864 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó có 5 người tự ứng cử, bao gồm TP. Hồ Chí Minh có 2 người ứng cử viên; Vĩnh Long 1 ứng cử viên; Cần Thơ 1 ứng cử viên; An Giang 1 ứng cử viên.
Lũng Nặm (Cao Bằng): Đảm bảo an ninh trật tự trước ngày hội non sông

Lũng Nặm (Cao Bằng): Đảm bảo an ninh trật tự trước ngày hội non sông

Cuộc sống số
Thời khắc ngày hội non sông 15/3 sắp tới gần, hòa chung với không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước, trên khắp các bản làng vùng cao Cao Bằng, công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Tại xã biên giới Lũng Nặm, nơi có nhiều đường mòn, lối mở và địa bàn rộng, việc giữ vững an ninh trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân nơi đây hướng tới ngày hội non sông.
NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Cuộc sống số
Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII năm 2025 tôn vinh 50 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu, có giá trị nổi bật về tư tưởng, học thuật, khoa học và thẩm mỹ. NXB Kim Đồng “bội thu” với 8 ấn phẩm xuất sắc được vinh danh, trong đó có một ấn phẩm vừa được trao giải B, vừa được trao giải Sách được bạn đọc yêu thích.
Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Cuộc sống số
Đến thời điểm hiện tại, với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã được triển khai một cách chủ động, cơ bản hoàn thành các khâu trọng yếu.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 27°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 35°C
mây thưa
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
31°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thừa Thiên Huế

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
28°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
21°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
27°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Kim TT/AVPL 18,180 ▼155K 18,480 ▼160K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,130 ▼200K 18,430 ▼200K
Nguyên Liệu 99.99 17,300 17,500
Nguyên Liệu 99.9 17,250 17,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,020 ▲20K 18,420 ▲20K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,970 ▲20K 18,370 ▲20K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,900 ▲20K 18,350 ▲20K
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,180 ▼130K 18,480 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,180 ▼130K 18,480 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,180 ▼130K 18,480 ▼130K
NL 99.90 17,120 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,150 ▼100K
Trang sức 99.9 17,670 ▼130K 18,370 ▼130K
Trang sức 99.99 17,680 ▼130K 18,380 ▼130K
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,818 ▼15K 18,482 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,818 ▼15K 18,483 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,815 ▲1632K 1,845 ▲1659K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,815 ▲1632K 1,846 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,795 ▲1614K 183 ▼1662K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,688 ▼1485K 181,188 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,514 ▼1125K 137,414 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,702 ▼1021K 124,602 ▼1021K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,891 ▼915K 111,791 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 9,795 ▼89029K 10,685 ▼97039K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,569 ▼625K 76,469 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18048 18322 18895
CAD 18733 19011 19627
CHF 32755 33140 33777
CNY 0 3470 3830
EUR 29614 29885 30913
GBP 34265 34656 35598
HKD 0 3227 3429
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15039 15624
SGD 20005 20288 20815
THB 732 795 848
USD (1,2) 26021 0 0
USD (5,10,20) 26062 0 0
USD (50,100) 26091 26110 26318
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,078 26,078 26,318
USD(1-2-5) 25,035 - -
USD(10-20) 25,035 - -
EUR 29,747 29,771 31,027
JPY 160.46 160.75 169.57
GBP 34,468 34,561 35,559
AUD 18,273 18,339 18,931
CAD 18,915 18,976 19,568
CHF 33,022 33,125 33,924
SGD 20,125 20,188 20,875
CNY - 3,757 3,859
HKD 3,288 3,298 3,418
KRW 16.29 16.99 18.39
THB 778.78 788.4 840.12
NZD 15,045 15,185 15,547
SEK - 2,762 2,846
DKK - 3,981 4,099
NOK - 2,661 2,742
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,249.41 - 7,015.71
TWD 743.13 - 895.44
SAR - 6,879.96 7,208.46
KWD - 83,388 88,249
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,048 26,078 26,318
EUR 29,712 29,831 31,003
GBP 34,479 34,617 35,620
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 32,876 33,008 33,927
JPY 161.22 161.87 169.15
AUD 18,260 18,333 18,924
SGD 20,197 20,278 20,858
THB 798 801 836
CAD 18,926 19,002 19,581
NZD 15,132 15,663
KRW 16.97 18.50
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26318
AUD 18241 18341 19264
CAD 18930 19030 20041
CHF 33025 33055 34642
CNY 0 3783.1 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29809 29839 31565
GBP 34589 34639 36397
HKD 0 3355 0
JPY 161.48 161.98 172.52
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15168 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20177 20307 21036
THB 0 761.3 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18180000 18180000 18480000
SBJ 16000000 16000000 18480000
Cập nhật: 13/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,105 26,155 26,318
USD20 26,105 26,155 26,318
USD1 23,812 26,155 26,318
AUD 18,326 18,426 19,553
EUR 29,985 29,985 31,424
CAD 18,884 18,984 20,312
SGD 20,256 20,406 21,468
JPY 162.13 163.63 168.36
GBP 34,519 34,869 36,017
XAU 18,328,000 0 18,632,000
CNY 0 3,675 0
THB 0 799 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/03/2026 12:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026

BIC tổng kết năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững năm 2026

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
FPT mang hệ sinh thái AI

FPT mang hệ sinh thái AI 'Make in Vietnam' ra đấu trường công nghệ toàn cầu

Chelsea ra mắt website cho Hội CĐV toàn cầu do tập đoàn FPT phát triển

Chelsea ra mắt website cho Hội CĐV toàn cầu do tập đoàn FPT phát triển

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng